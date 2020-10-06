Любовная канцелярия

Петр Саруханов / «Новая газета»

Думаю, в школе прилежный ученик Володя Солодов сидел за первой партой, а сейчас он — на Камчатке. Губернатором.

Далековато, но на днях молодого управленца разглядела вся страна. Что-то он там созорничал, как многим показалось. Но нет, это не озорство, а нечто вроде озорного задора, который так редко проявляется в бюрократической среде. Новоизбранный губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что намерен создать в правительстве региона министерство счастья.

К счастью, мы с вами там не живем, и пускай он себе экспериментирует. Вдруг получится, и тогда мы от наших губернаторов тоже чего-то такого потребуем.

Как мы не раз слышали, в Петропавловске-Камчатском полночь. Но скоро рассветет, и тамошние жители увидят новую вывеску на правительственном здании. Нет, официально министерство будет называться не «счастья», а как-то казенно. В его названии возникнут слова «социальное благополучие» и «семейная политика», но суть его деятельности, как считает Солодов, будет заключаться в том, чтобы сделать людей счастливыми. Кто бы возражал! Правда, для этого проще объединить два уже имеющихся министерства — здравоохранения и финансов. Под девизом: «Лучше быть здоровым, но богатым…»

Нередко некий губернатор считает, что он осчастливил население отдаленного региона уже тем, что прибыл сюда руководить и указывать пальцем. И на этом фоне избыточная инициатива коренного москвича Солодова похвальна. Понятно, что его замысел натолкнется на субарктический приморский бюрократизм с муссонными проявлениями. Но обнадеживают сведения о том, что Владимир Викторович не просто изучал вопросы государственного управления, но и написал ряд статей, одна из которых, к примеру, имеет оглушительное название «Электронная бюрократия: постбюрократия или сверхбюрократия». Поэтому будем надеяться, что под его влиянием иной приморский бюрократ хотя бы на время притихнет и прикинется потухшим вулканом. И если местный житель придет со своими проблемами в министерство счастья и запишется на прием в департамент неразделенной любви, его не заставят принести справки об уплате коммунальных платежей, квитанции по штрафам ГИБДД и копию акта о межевании садового участка. Может, ему просто помогут написать стихи для возлюбленной, подыскав рифму к слову «некоммуникабельная». Или любезно напоят чаем и утешат, заметив философски: «Не любит? Ну и дура!»

А вообще-то не преувеличиваем ли мы роль министерств? На что они влияют и какими должны быть? Скажем, каким должно быть министерство образования в области с преобладающим русским населением, где не могут без ошибки написать даже грамотообразующее слово «учиться»? Так, в Астраханской области однажды установили билборд с призывом «Учится никогда не поздно!». Призыв был обращен к гражданам пожилого возраста, которым служба занятости предлагала пойти на какие-то курсы. Плакат-недоразумение вскоре сняли. Может, для того, чтобы по рекомендации органа образования поставить в первом слове недостающий мягкий знак. Хотя не исключено, что приманивал пенсионеров уже поправленный билборд, а первоначально на нем было начертано «учицца».

А что такое министерство промышленности и торговли? Ну ладно, оставим торговлю в покое. Промышленность же бывает и тяжелой, и легкой, и грузной, и севшей на диету… Какой угодно бывает промышленность, и все это — в ведении одного министерства. Заглянем на сайт Министерства промышленности и торговли РФ:

«Минпромторгом России было разработано постановление, призванное удешевить производственный процесс и повысить конкурентоспособность пряжи и ткани с содержанием льна».

«Строительство электрометаллургического комплекса в Выксе открывает широкие перспективы для развития промышленности».

«Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в интервью ТК «Россия 1» сообщил о передаче ледокола «Виктор Черномырдин» эксплуатанту до конца текущего года».

Где лен и где ледокол? В поле и в море. Где эта Выкса, в которую тоже надо успеть и где вот-вот начнут производить слябы и блюмы? Можно ли руководить таким разнообразием из одного министерства? Мне это хотелось иронически прокомментировать, но, как высказался однажды красноречивый товарищ, чьим именем назвали ледокол, «я ничего говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу».

Министерством больше, министерством меньше — страна и не такое переживет.

И не беда, что инициативный губернатор Солодов, учившийся в Париже и защитивший диссертацию в Москве, хочет прикормить из бюджетной кормушки птицу счастья завтрашнего дня. Беда в том, что такие птицы не гнездятся в административном порядке. И еще в том, что губернаторы у нас обычно перелетные.