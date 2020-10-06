Кто кого выдумывает?

Шестнадцатилетний Миша участвует в сеансах гипноза у известного психотерапевта Волкова, чтобы излечиться от лунатизма. С каждой новой встречей он все больше и больше подпадает под влияние харизматичного доктора-чародея, который создает в головах своих пациентов, впадающих в транс, вторую реальность. Постепенно и сам Миша начинает путать действительность с иллюзией. Но после исчезновения одной из пациенток Волкова он пытается сам докопаться до истины и выяснить, что случилось на самом деле.

Как раз на днях натолкнулась в Сети на вебинар «Психосоматика. Лечение страхов и фобий гипнозом». Очень востребованный, между прочим. Ведет занятия известный гипнотерапевт Геннадий Иванов, ученик знаменитого гипнолога Владимира Райкова.

Вот так-так! К профессору Райкову, человеку многочисленных дарований, которого именовали главным гипнотизером СССР, в двенадцатилетнем возрасте в качестве пациента привели Валеру Тодоровского.

Он ходил на сеансы несколько месяцев, хотя выяснилось, что не поддается гипнозу. Более всего ему запомнились сеансы, на которых исследовалась природная агрессия, в частности, эксперименты с воображаемыми крысами. Часть этих экспериментов, преобразованных фантазией драматурга Любови Мульменко, вошла в фильм.

Кинематограф любит и с разной степенью успешности эксплуатирует тему гипноза. Первый фильм о гипнотизере был снят еще в 1898 году режиссером Смитом. Кто его помнит? Зато вспоминается «Транс» Дэнни Бойла с криминальным привкусом, «Великий Бак Ховард» с Джоном Малковичем о взаимоотношениях мага и его ученика, ужастик «Гипноз» про дикие опыты в психиатрической клинике. Про гипнотическое пограничье жизни и смерти снял свою картину Джил Кэйтс-младший. А в каком количестве фильмов героям «чистили» память, лишая их кода личности!

«Наша задача — научиться различать себя и свою память. Для этого мы будем писать текст от первого лица в форме исповеди», — зазывают организаторы вебинара по психосоматике. Кажется, сегодня это самая больная и важная тема: научиться различать себя и свою память. Контролировать и защищать себя. Свою мысль. Сохранять код личности, что бы тебе не долбили с утра до ночи разнообразные дятлы. Да и «Гипноз» отчасти «текст от первого лица в форме исповеди».

Впрочем, для Тодоровского это еще и возможность рассказать о юном Вертере, который входит во взрослую жизнь и впервые влюблен. Одной из главных тем фильма стали отношения неподдающегося гипнотическому облучению, с обостренным чувством подлинного подростка и влиятельного умного взрослого, способного распознавать силу и слабость человека.

Кадр из фильма «Гипноз»

У Миши есть родители, но они — неформалы, инфантилы, обзаведшиеся двумя детьми, не нагулявшись.

Рвущиеся вечерами из дома на тусы, а дома проводящие время за гипнотизирующими их сериалами. Вот мальчик, замерший на пороге взрослости, и ищет «отца». И сочиняет себе его. Их отношения — дуэль Великого Питона и Короля кроликов. Сомнамбула Миша, в отличие от других пациентов Волкова, пытается защищать собственную волю и право на собственные ошибки. Не хочет быть Кроликом, переработанным Удавом. Хочет различать явь и грезы.

Но кто кого выдумывает? Профессор — ученика? Или ученик выдумал и загадочного профессора, и свою первую любовь Полину, и обиду на родителей, и даже свой дар — гипнотизировать других. Реальность нас сочинила или мы выдумываем мир вокруг себя, своих друзей и недоброжелателей, как говорит автор сценария Люба Мульменко: «Назначаем себе реальность».

Валерий Тодоровский после нарядных многофигурных картин, вроде «Большого» и «Одессы», вернулся к тому, что любит и умеет делать — камерному кино. Его лучшие фильмы — интимные локальные истории «Любовь» и «Любовник». Первые ассоциации при просмотре «Гипноза» — «Любовь», и шестнадцатилетний красноярец Сергей Гиро напомнил юного Евгения Миронова, захлебывавшегося искренностью, рвущейся изнутри эмоцией. Как всегда точен, живописен Максим Суханов, жирной краской портретирующий своего Удава: клинического психолога, который, конечно же, больше, чем просто врач. Инженер душ, редактор человеческих несовершенств.

Кадр из фильма «Гипноз»

В «Гипнозе» всего несколько героев. И один из них — снежная Москва. Непрекращающаяся метель — место действия этого фильма-сна. Снежные мухи на улицах, за окном, на щеках героев. Гипнотическое колючее пространство, рассыпанное в метельной действительности. И сама история скользит, лавирует между явью и реальностью под странную, завораживающую, минималистическую музыку талантливой Анны Друбич.

В сравнении с дебютной, эскизной, органичной и сердечной «Любовью» «Гипноз» смотрится работой опытного профессионала. Он и по жанру сложен: и психотриллер, и семейная драма, и роман взросления.

Но временами история кажется сконструированной, поэтому происходящее поясняется словами. Авторы объясняют нам — внушить можно что угодно, можно влезть в голову, удалить воспоминания. Однако можно ли внушить зрителю, что юный герой верит на слово доктору, утверждающему, что его первая любовь — это внушенная доктором иллюзия?

Валерий Тодоровский на съемочной площадке. Кинопоиск

Впрочем, и в нашей высокотемпературной действительности столько людей верит на слово, что их самих вроде и нет — с их волей, мнением, самостоятельными мыслями и решениями. Столько людей, забыв искандеровский наказ «Их гипноз — наш страх!», хочет, чтобы их редактировали, а на гибель братьев «отвечать исключительно бодростью духа». Один из главных вопросов фильма: «Кто источник обмана?». Ответов множество. И только немногие из обманывающихся решаются не пенять на зеркало, осознать, что этот источник ты сам.

Уже 15 октября на ММКФ фильм выходит в прокат. Разумеется мат, который проскальзывает в речи подростка, будет запикан. Чиновничьи запреты тоже гипнотизируют и редактируют реальность. Да и сама наша жизнь все больше похожа на сон или кинофантастику: зрители смотрят кино про искривленную реальность в масках и перчатках.