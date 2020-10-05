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№ 109 от 5 октября 2020

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ОНЛАЙНОбновлено 8 минут назад

Хроника необъявленной волны. Как Москва и регионы России переживают новый пик COVID-19

Общество56

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В Тюменской области скорые перешли на круглосуточный режим работы, передает корреспондент «Новой газеты». Переход совпал с запросом «Новой» в Депздрав о том, какие меры предпринимаются для улучшения работы скорой помощи, которую люди ожидают по три дня с симптомами COVID-19. 

Сегодня в Тюменской области выявили 97 новых случаев COVID-19. Еще месяц назад выявляли не более 50 случаев в день.

Хроника необъявленной волны: онлайн «Новой газеты»

Уже второй день подряд в России регистрируют более 10 тысяч новых случаев заражений COVID-19 за сутки. Сегодня этот показатель достиг отметки в 10 888 зараженных —  это самый большой показатель с 12 мая. В Москве за сутки выявлено 3537 новых заболевших COVID-19 — такого не было с 19 мая; в Санкт-Петербурге — 407, это наибольший показатель с 21 мая. Количество новых заражений растет уже более 20 дней подряд.

Мэр Москвы Сергей Собянин предписал школам уйти на двухнедельные каникулы, с 5 по 18 октября, для снижения заболеваемости COVID-19, а также обязал предприятия с 5 октября перевести на удаленку 30% сотрудников и всех старше 65 лет.

Собянин призвал проводить каникулярное время дома или на даче, «а если выходить гулять — то во двор или ближайший парк»:

«Не следует ради развлечения посещать торговые центры и кататься на общественном транспорте», — добавил он.

Еще ранее мэр столицы попросил пожилых москвичей не выходить на улицу без необходимости, а Департамент здравоохранения расширил этот список и добавил в него беременных женщин, людей с нарушениями иммунной системы и другие категории граждан. 

Выпускникам и студентам московских медицинских вузов предложили работу в больницах столицы на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Однако власти столицы уверяют, что пока не видят причин вводить жесткий карантин по образцу весны 2020 года. В Минобрнауки и Минпросвещения России заявляли, что пока не планируют массово переводить учебные заведения страны на «дистанционку» из-за распространения COVID-19.

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Теги:
удаленка, карантин, регионы, коронавирус
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