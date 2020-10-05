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№ 109 от 5 октября 2020Читать номер
«Новая газета»редакция
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Гибель главного редактора нижегородского издания Koza.press Ирины Славиной — самый трагический результат беспощадного давления властей на региональных журналистов.
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Теги:самосожжение, славина, обложка дня, новая газета
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