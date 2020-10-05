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«Прошу винить Российскую Федерацию» Почему погибла журналистка Ирина Славина?

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№ 109 от 5 октября 2020

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«Пока она горела, все молчали»: памяти нижегородской журналистки Ирины Славиной

Общество2

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Так сегодня выглядит обложка свежего номера «Новой газеты»

Гибель главного редактора нижегородского издания Koza.press Ирины Славиной — самый трагический результат беспощадного давления властей на региональных журналистов. 

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Теги:
самосожжение, славина, обложка дня, новая газета

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