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№ 108 от 2 октября 2020Читать номер
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«Она хотела умереть не напрасно». Подкаст «Что Нового?»
О самосожжении Ирины Славиной
Фото: «Новая газета»
Татьяна ВасильчукНадежда Юрова«Новая газета»
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2 октября главный редактор нижегородского издания KozaPress Ирина Славина совершила самосожжение возле здания регионального управления МВД. За час до этого в своем фейсбуке она написала «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».
В этом выпуске «Что нового» мы поговорили с корреспондентом «Новой» Татьяной Васильчук, которая сейчас находится в Нижнем Новгороде — о причинах случившегося, о реакции людей и о возможных последствиях.
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Теги:нижний новгород, давление на сми, журналисты, славина
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