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«Прошу винить Российскую Федерацию» Почему погибла журналистка Ирина Славина?

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№ 108 от 2 октября 2020

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«Она хотела умереть не напрасно». Подкаст «Что Нового?»

О самосожжении Ирины Славиной

Фото: «Новая газета»

Общество4

Татьяна ВасильчукНадежда Юрова«Новая газета»

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2 октября главный редактор нижегородского издания KozaPress Ирина Славина совершила самосожжение возле здания регионального управления МВД. За час до этого в своем фейсбуке она написала «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

В этом выпуске «Что нового» мы поговорили с корреспондентом «Новой» Татьяной Васильчук, которая сейчас находится в Нижнем Новгороде — о причинах случившегося, о реакции людей и о возможных последствиях.

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Теги:
нижний новгород, давление на сми, журналисты, славина

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