Любимый город может снять спокойно?

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№ 108 от 2 октября 2020Читать номер
Общество11
Виктория ОдиссоноваВлад ДокшинСветлана Виданова«Новая газета»
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Первые фотографии пустой Москвы наши фотокорреспонденты сделали 30 марта этого года, в первый день обязательного режима самоизоляции. Тогда заболевших было 212 человек в день. Сейчас заболевших больше 2500 человек в день. Виктория Одиссонова решила пройтись по тем же самым местам и посмотреть, что изменилось.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:самоизоляция, москва, коронавирус
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