Памяти Славиной

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№ 108 от 2 октября 2020Читать номер
Культура282
Дмитрий Быковобозреватель
282
1.
Услужлива рифма-сводня,
Родимый словарь богат,
А все-таки пусть сегодня
Тут будет черный квадрат,
Который давно на месте
Надежды, совести, чести,
А может быть, и страны,
Разлегшейся «грузом 200»
В объятиях сатаны.
2.
Добро наскучило. Еще бы!
Привыкли, чай, за столько лет.
Я рад бы умереть от злобы,
Но от бессильной злобы – нет.
Теперь у русских есть свой Палах,
Да и захватчики крепки,
Но не дождетесь от беспалых,
Чтобы сжимали кулаки.
Пусть эта злоба мною движет,
Одушевляет ум и речь,
Пусть оккупантам лица лижет,
Горит, покуда все не выжжет,
Что Господу противно жечь.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:славина
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