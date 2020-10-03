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«Прошу винить Российскую Федерацию» Почему погибла журналистка Ирина Славина?

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№ 108 от 2 октября 2020

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Памяти Славиной

Теперь у русских есть свой Палах...

Культура282

Дмитрий Быковобозреватель

282
 

1.

Услужлива рифма-сводня,
Родимый словарь богат,
А все-таки пусть сегодня
Тут будет черный квадрат,

Который давно на месте
Надежды, совести, чести,
А может быть, и страны,
Разлегшейся «грузом 200»
В объятиях сатаны.

2.

Добро наскучило. Еще бы!
Привыкли, чай, за столько лет.
Я рад бы умереть от злобы,
Но от бессильной злобы – нет.

Теперь у русских есть свой Палах,
Да и захватчики крепки,
Но не дождетесь от беспалых,
Чтобы сжимали кулаки.

Пусть эта злоба мною движет,
Одушевляет ум и речь,
Пусть оккупантам лица лижет,
Горит, покуда все не выжжет,
Что Господу противно жечь.

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Теги:
славина

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