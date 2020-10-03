Памяти Славиной

1.

Услужлива рифма-сводня,

Родимый словарь богат,

А все-таки пусть сегодня

Тут будет черный квадрат,

Который давно на месте

Надежды, совести, чести,

А может быть, и страны,

Разлегшейся «грузом 200»

В объятиях сатаны.

2.

Добро наскучило. Еще бы!

Привыкли, чай, за столько лет.

Я рад бы умереть от злобы,

Но от бессильной злобы – нет.

Теперь у русских есть свой Палах,

Да и захватчики крепки,

Но не дождетесь от беспалых,

Чтобы сжимали кулаки.

Пусть эта злоба мною движет,

Одушевляет ум и речь,

Пусть оккупантам лица лижет,

Горит, покуда все не выжжет,

Что Господу противно жечь.