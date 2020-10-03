Жаль, Менделеева уже не посадишь

3 октября суд в Томске арестовал ученого-физика Александра Луканина, которого подозревают то ли в государственной измене, то ли в передаче иностранному государству российских технологий. Неопределенность в деле Луканина — во всем: информации о нем нет ни в следственном изоляторе Томска, ни в московских СИЗО; непонятно, кто именно расследует дело. Защита не знает, где он находится и какое обвинение ему предъявлено.

И такая неизвестность — с первого дня.

Сотрудники ФСБ задержали Луканина 29 сентября. Официально о задержании нигде не сообщалось. Сначала появилась информация о том, что поводом послужило «разглашение гостайны», однако позже источник «Интерфакса» уточнил, что речь идет не о разглашении гостайны, а о «попытке незаконной передачи российских технологий одной из стран зарубежья». Максимальное наказание по данной статье — до трех лет лишения свободы.

Александру Луканину 64 года. Официально он на пенсии. По словам друзей, пенсия у ученого небольшая. С женой развелся, живет в общежитии. Выдвинутые обвинения друзья Александра называют чушью.

Читайте также Суд в Томске рассматривал материалы дела физика Луканина без его адвоката. Близким ученого неизвестно его местоположение

«Везде был к месту»

«Вечером во вторник мне один из наших общих знакомых сообщил, что на квартире в общежитии, где проживал Луканин, проводится обыск и что его арестовали, — рассказывает ТВ-2 Николай Кривопалов. — На следующий день позвонили от бывшей жены, сказали, что корочки предъявили московские фээсбэшники, арестовали и вроде как предъявили обвинение то ли в передаче технологии, то ли в разглашении государственной тайны».

Николай и Александр познакомились давно, еще в студенчестве, — учились в одном университете; правда, на разных факультетах. Жили в одной комнате.

«Он не окончил университет, учился на физико-техническом факультете ТГУ. Учился на 4 и 5, но ушел с середины 4-го курса и начал работать. Талантливый инженер. Везде был к месту», — говорит Николай.

Трудовая биография у Александра Луканина действительно обширная. Он работал и в ТПУ, и в Институте физики прочности и материаловедения. Ну и с зарубежными партнерами.

«Его идеей фикс были озонаторы, — вспоминает еще один друг Александра Сергей Жабин. — Он устроился работать в лабораторию, где его задачей было два-три раза в год запускать магнитно-резонансный спектрометр, а основное время уделял им. Озонаторы — это маленькие высоковольтные электронные генераторы, которые производят озон. Сейчас эта технология распространена, а тогда только начинала развиваться. Самое главное применение — очистка воды. Вместо хлорки используется озон. Также с их помощью можно обеззараживать помещения, воздух».

В 2000-х на разработки Александра обратили внимание корейцы.

«Политех представил Луканина корейцам, что вот у нас есть перспективный разработчик озонаторов. Корейцы очень вцепились в него. И он начал с ними работать. Ездил туда. Толкался там по полгода-год. Даже защитил там патент на озонаторы определенного типа», — рассказывает Сергей Жабин.

«Таких специалистов человек пять наберется»

Однако работа с корейцами подошла к концу. Александр уволился из политеха и стал заниматься производством самостоятельно.

«Нужно было помещение, где работать, поэтому он устроился в Институт прочности и металлов в Академгородке. Занимался разработкой высоковольтных блоков питания. Тогда эта тема была сильно актуальна: отходили от простых блоков питания к специализированным, импульсным. А он благодаря тому, что озонаторами занимался, был отличным профессионалом. Скажем так, в Томске на сегодняшний день наберется человек пять, которые так хорошо знают импульсные генераторы», — говорит Сергей Жабин.

Фото из соцсетей

Там на работу Луканина обратил внимание Александр Цхе (сейчас доцент кафедры теплогазоснабжения и инженерных систем в строительстве ТГАСУ).

Предложили заниматься водоочисткой — делать высокопроизводительные озонаторы для систем водоочистки. По словам Сергея Жабина, изготовленные системы установлены в Томской и Кемеровской областях.

«Работал, но тут появились китайцы. Они через политехнический вышли на него. Предложили запустить озонаторы, но в Китае. А так как здесь у нас не просто плохо, а отвратительно с внедрением таких вещей дела обстоят, он уехал туда», — продолжает Сергей.

В Китае Александр работал в Шэньянском университете. Занимался высоковольтными источниками питания и искровым разрушением твердых материалов и смежными темами.

«В декабре вернулся. А тут коронавирус, и закрыли эту лавочку».

Из Москвы прилетели

Узнав о задержании, друзья Александра связались и с его коллегами в Китае. Те их заверили, что он не подписывал ничего, кроме грантов.

«Это могло пойти из Москвы. Бригада ФСБ приехала оттуда. По всей видимости, кто-то из московских подопечных упомянул Луканина, вот за ним и прилетели», — считает Николай Кривопалов.

И друзья, и коллеги Александра не понимают, что именно послужило причиной для его задержания. Сергей Жабин отмечает, что

генераторы подобного типа были известны еще со времен Попова.

«Чисто теоретически таблица умножения может быть гостайной. А у него я не знаю, что могло быть такого секретного. Он занимался высоковольтными источниками питания, разрядами, которые разрушают материалы, и так далее. Это все можно найти в открытом доступе», — подчеркивает Николай Кривопалов.

По словам друзей Александра, его бывшая супруга Ольга сказала, что вмешиваться в это дело не хочет. Дочка его находится за границей. Так что хлопотать за задержанного, кроме них, особо некому. Именно они пошли в местное отделение ФСБ и СИЗО, но никакой информации не получили.

«Сейчас будем договариваться с адвокатом, который начнет отсылать запросы. Но ведь и адвокаты не будут допущены. Только на суде материалы принесут, да еще и предупредят о распространении информации. И как адвокат будет проверять эту чепуху, которую они выложат на суде? Никак. Он же не может начать людей спрашивать по этому вопросу. Будет считаться, что это распространение. Бредятина. Я не жил в 37-м году, но идиотизм что-то напоминает», — говорит Сергей Жабин.

«Кроме того, что Луканин сам разрабатывал для китайцев, он ничем не владел. Но так это, извините меня, работа была. Госизменой тут и не пахнет. А то, что он на них работал… Ведь таких с миллион наберется. И всех что, под эту лавочку подводить? У меня многие приятели работают за рубежом. Просто тут ничего не пробить, не сделать, а там у них все удачно. Я им написал, чтобы не вздумали возвращаться. Дурдом полный. Забрать могут в любой момент и сказать, что ты предатель».

Валентина Анкудинова,

ТВ-2 — для «Новой»