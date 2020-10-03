Мир без перспектив, породивший войну

«Сентябрьская война»

«Около 06.00 27 сентября вооруженные силы Армении совершили широкомасштабную провокацию и интенсивно обстреляли расположенные вдоль линии фронта позиции азербайджанской армии и наши населенные пункты из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра», — после того как в утренние часы Министерство обороны Азербайджана распространило эту информацию, внимание всей страны было направлено на линию фронта. Впервые с 1994 года конфликт распространился на все прифронтовые территории.

Почему конфликт не находит своего решения?

Это один из наиболее часто задаваемых вопросов в азербайджанском обществе. Дело в том, что от конфликта страдают не только вынужденные переселенцы. Сегодня есть села, граничащие с оккупированными территориями Азербайджана, где люди все эти годы жили в постоянном волнении и тревоге. Временами обстреливались мирные жители, в том числе имелись убитые, раненые и те, имуществу которых был нанесен ущерб. Наиболее психологически уязвимая группа, страдающая во время войн, это дети. Обеспокоенные звуком артиллерии и пуль, дети впоследствии боятся обычного шума и находятся в напряжении. Некоторые дети погибают от пуль, в то время как другие переносят стресс в утробе матери еще до рождения и появляются на свет с врожденным пороком сердца, сахарным диабетом, заболеваниями нервной системы, эпилепсией. Исследования местных врачей показали, что эти заболевания не передавались наследственным путем, а были в основном вызваны страхом, который переживали дети во время напряженности на фронте.

В сентябре в азербайджанском городе Нафталан в результате артиллерийского обстрела со стороны армянской армии погибли пять членов одной семьи. Двое из них были детьми.

«Июльская эскалация»

То, что Минская группа ОБСЕ не посетила регион после этого инцидента, не провела встречи с лидерами противоборствующих сторон, является логическим завершением того, что происходит сегодня.

Ибо на этот раз конфликт произошел не на фронте, а на границе, и один лишь этот фактор должен был вызвать тревогу. Обстрелу подверглись гражданские населенные пункты, был убит один мирный житель.

Последний раз активные военные операции в этом направлении с применением тяжелой артиллерии произошли в 1992–1993 годах. До сих пор наблюдались нарушения режима прекращения огня, в основном с использованием малокалиберного стрелкового оружия. Тройка ОБСЕ, которая должна была отреагировать после подобного инцидента, не запомнилась какими-либо серьезными заявлениями.

Одна из пострадавших от июльской эскалации — 65-летняя Миная Гасымова, жительница села Агдам Товузского района. Село, в котором она живет, хорошо видно с позиций вооруженных сил Армении. Во время разговора с нами она сказала, что вместе с семьей покинула свой дом, как только услышали выстрелы. Через несколько дней она вернулась домой и увидела, что снаряд попал в то место, где играли дети.

«Бог знает, что было бы, если бы мы не ушли оттуда вовремя. В моем доме разбиты окна, в стенах появились трещины», — говорит Миная.

Мобилизация

Этот вопрос актуализировался после июльских событий. Граждане стали добровольно обращаться в военкоматы для поступления в армию. За короткое время количество обратившихся превысило 100 тысяч человек. Среди них были люди практически из всех слоев общества.

Патриотические настроения в Баку. Фото: РИА Новости

21 сентября на армяно-азербайджанской границе погиб солдат азербайджанской армии. С того дня начался призыв военнослужащих в ряды армии.

25 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял спецпредставителя Европейского союза на Южном Кавказе, заявив, что Армения готовится к войне.

28 сентября в Азербайджане была объявлена частичная мобилизация, и военнообязанные были призваны в ряды армии. Все пункты по мобилизации забиты людьми. Как только граждане получают повестку, сразу же отправляются в мобилизационные пункты по месту прописки.

После июльской эскалации профессор права Фархад Мехтиев добровольно обратился в Службу по мобилизации. «Я записался добровольцем, потому что у этой проблемы нет решения путем переговоров. Решить вопрос можно только военным путем. Мой брат тоже погиб в боях за территориальную целостность наших земель. Меня зарегистрировали, позвонили и уточнили некоторые детали. Дело в том, что мне 46 лет, я жду. Может быть, я впервые жалею о том, что я не молод».

В настоящее время среди тех, кого призывают в армию, есть политики, журналисты, представители НПО, общественные активисты, писатели. Один из наших коллег-журналистов написал на своей странице в социальной сети:

«Родина позвала! Идем. Ни на что не глядя, ни о чем не думая. Будучи готовыми ко всему в любое время! Лишь бы была Победа и наша доля в ней!»

Похороны офицера армии Азебрайджана, погибшего в ходе боев на границе с Нагорным Карабахом. Фото: Reuters

Россия и Турция

Хоть международное сообщество поддерживает территориальную целостность Азербайджана, их поддержка не пошла дальше заявлений. Из-за того, что члены Минской группы ОБСЕ — Россия, США и Франция, выступающие посредниками в урегулировании конфликта, — не придерживаются объективной позиции по этому вопросу, отношение к ним в азербайджанском обществе неоднозначное.

В Армении находится 102-я военная база России. Кроме того, российские пограничники охраняют армяно-турецкую границу. Россия выступает гарантом безопасности армянского государства.

Президент США Дональд Трамп за время своего президентства упомянул Нагорный Карабах лишь однажды. Он готовится к ноябрьским выборам, и было бы наивно ожидать, что администрация Белого дома внесет какой-либо серьезный вклад в урегулирование этого конфликта.

Отношение к французскому государству в Азербайджане неоднозначное. Оно известно среди населения своей «проармянской» позицией.

Турецкий фактор — одна из основных тем, обсуждаемых в настоящее время в Азербайджане, Армении, да и в международном сообществе. Недвусмысленное выражение Турцией своей позиции по урегулированию конфликта вызывает в азербайджанском обществе большую любовь и симпатию. Турция всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана и даже в знак протеста против оккупации официальным Ереваном Кельбаджара в 1993 году закрыла свои границы с Арменией. Обеспокоенность по поводу турецкого фактора как в Армении, так и на международной арене вызвана тем, что

Турция продвигает свою позицию по поддержке Азербайджана «еще на один шаг вперед».

После имевшей место эскалации на азербайджано-армянской границе в июле этого года заявление официальной Анкары о том, что Турция «будет придерживаться любого пути, который выберет Азербайджан для урегулирования конфликта», особо отличалось от ее предыдущих заявлений о поддержке Азербайджан.

Жительница Баку, общественная активистка Татьяна Крючкина, считает правильной позицию, которую занимает Турция по этому вопросу: «Турция всегда заявляла, что поддержит Азербайджан. И в мирных переговорах, и во время войны. Позиция Турции в этом конфликте похвальна и совершенно правильна. Потому что между Азербайджаном и Турцией существует договоренность о стратегическом партнерстве и взаимопомощи».

Говоря о Минской группе ОБСЕ, Татьяна заключила, что нынешний формат недостаточен.

«Организация, которая не достигла никаких результатов за 30 лет, сама должна подумать о каких-то изменениях и реализовать их».

Война идет одновременно и на информационном поле. Несколько дней назад арабская служба «Би-би-си» со ссылкой на неназванный источник сообщила, что Турция якобы отправляла наемников из Сирии для участия в боевых действиях в Азербайджане. После этого Армения, Франция и Россия начали тиражировать этот вопрос. Ответ на это был дан на самом высоком уровне — на уровне президента Азербайджана. Ильхам Алиев назвал это «фейковыми новостями».

А теперь…

Президенты России, Франции и США призывают стороны прекратить войну.

А Азербайджан заявляет о необходимости полного и безоговорочного вывода армянской армии с оккупированных земель.

Сеймур Кязымов,

Баку