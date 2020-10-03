«Бунташный дух» им в помощь

Репродукция хромолитографии «Боярыня Морозова у Аввакума» из собрания Государственного Исторического музея. Фото: Sputnik

Неожиданный демарш

Как важный для власти пропагандистский проект, нацеленный на «укрепление русской национальной идентичности», 400-летие Аввакума планировалось с особым размахом и необыкновенным пафосом. При помощи администрации президента была создана Межстарообрядческая контактная рабочая группа, ГК «Ростех» поручили курировать фонд «Правда русская», а в Министерстве культуры начал заседать оргкомитет по празднованию юбилея. Со стороны казалось, что власть решила озолотить маргинализованную еще в советские времена конфессию, выдвигая ее как реальную, «здоровую» альтернативу официальному православию Московской патриархии, катастрофически теряющей авторитет в российском обществе.

Вышедшие из социально-информационного забвения старообрядцы в ответ не скупились на благодарности. Глава Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Корнилий (Титов) опережал РПЦ по знакам лояльности власти и по экспрессии их выражения. Например,

он агитировал голосовать за поправки в Конституцию и присоединил Крым к своей Московской епархии, чего до сих пор не сделала РПЦ.

На этом фоне как гром среди ясного неба прозвучало заявление Московской патриархии Русской древлеправославной церкви (РДЦ) — второй по численности деноминации современного староверия. 24 сентября, за неделю до начала церковно-государственных торжеств по поводу 400-летия протопопа Аввакума, она заявила о выходе из всех межстарообрядческих групп, созданных при содействии властей для этих торжеств. Причина столь экстраординарного решения сформулирована обтекаемо: «систематическое игнорирование позиции и интересов нашей Церкви другими сторонами-участниками».

Российская власть относится к РДЦ с недоверием с тех пор, когда на соборе 2002 года она решила возродить старообрядческое патриаршество. Ее сравнительно молодой тогда предстоятель — архиепископ Александр (Калинин) — был возведен в сан патриарха, но представители РПЦ, а вслед за ними и некоторые государственные чиновники до сих пор в официальных документах называют его «архиепископом». В отличие от РПСЦ, патриарх Александр не спешил приветствовать все внутри- и внешнеполитические проекты Кремля, сохраняя традиционную староверческую «равноудаленность».

Демарш РДЦ — попытка в уникальный исторический момент напомнить о своих годами не решаемых проблемах. Вопреки закону РДЦ не возвращают церкви (например, полубесхозный храм св. Николы на Малой Андроньевской улице в Москве), иконы и другие святыни, не помогают с реставрацией. Почти все госсубсидии «на старообрядчество» получает РПСЦ.

справка «новой» Старообрядчеством, или староверием, именуется религиозно-культурная традиция, возникшая в ходе церковной реформы Московского патриарха Никона и царя Алексея Михайловича в середине XVII в. Духовенство, монашествующие и миряне, не принявшие реформу, оказались в оппозиции (разной степени радикальности) и сохранили старый богослужебный обряд и, по возможности, элементы бытового уклада средневековой Московии. Староверие изначально не имело единого административного центра, и уже в XVII в. разделилось на два основных течения — поповское (сохранившее священство) и беспоповское (представленное только иноками и мирянами). Внутри каждого из этих течений возник ряд самостоятельных деноминаций, или «согласий». В современной России поповское старообрядчество представлено Русской православной старообрядческой церковью (или Белокриницким «согласием») (РПСЦ; около 370 приходов) и Русской древлеправославной церковью (или Беглопоповским согласием) (РДЦ; около 80 приходов). Имеются также несколько мелких групп, откловшихся от этих церквей, общее число их приходов не превышает 20. Беспоповство представлено Древлеправославной поморской церковью (брачные поморцы) (ДПЦ; около 100 общин); Древлеправославной старопоморской церковью федосеевского согласия (безбрачные поморцы) (ДСЦФС; около 50 общин); а также не объединенными в централизованные организации часовенным, филипповским, спасовским, странническим и рядом других мелких «согласий».

Староверие как политика

Прежде чем перейти к теме финансов, сделаем небольшое «историософское» отступление. Почему многие староверы воспринимают 400-летие как «внешнее», навязанное им и политически мотивированное мероприятие? В православной традиции не принято праздновать дни земного рождения святых (за редкими исключениями, типа Богородицы или Иоанна Предтечи). А дни «преставления», то есть праведной кончины, особенно если она украшена мученичеством, считаются днями подлинного рождения «в жизнь весную». Если мы возьмем старообрядческий календарь, то обнаружим, что память Аввакума празднуется 14/27 апреля — в день его сожжения в пустозерском срубе в 1682 году. Еще раз Аввакума вспоминают 15 декабря — в день его небесного покровителя, пророка Аввакума.

Кроме того, в академическом сообществе долго не было согласия относительно даты рождения протопопа. Лишь накануне нынешних торжеств решено официально считать таковой 25 ноября 1620 года. Решение о праздновании 400-летия именно в 2020 г. стало одним из итогов визита Путина в духовный центр старообрядцев на московском Рогожском кладбище в 2017 г.

П.Е. Мясоедов. Фрагмент картины «Сожжение протопопа Аввакума». 1897 г. Музей истории религии и атеизма в Ленинграде. Фото: Sputnik

Процесс подготовки к торжествам сформировал в старообрядческих согласиях ранее неизвестный там класс «грантоедов», к которым прикрепились и чиновники, кормящиеся от откатов. «Аввакуму противны такие празднования», — эмоционально заявил мне один из клирошан Рогожского кладбища. Да, после советских репрессий старообрядчество осталось без того финансового потенциала и политического влияния, которыми оно славилось в начале ХХ века. Но «бунташный» дух не выветрился из наследников Аввакума. Пока церковные администрации и их бизнес-консультанты осваивают гранты, аутентичные старообрядцы объединяются в неподконтрольные власти объединения, среди которых особо выделяется Всемирный союз староверов. Он декларирует задачу

«вести осознанный диалог с обществом и властью от лица Традиции, а не раболепно исполнять каждый каприз начальства».

В союзе утверждают, что идеологическое обслуживание власти чуждо менталитету староверия, которое жестко преследовалось при царской власти, а еще жестче — при советской. «Новая» уже рассказывала, как глава РПСЦ доверил составление своих политических деклараций Валерию Коровину — члену Евразийского комитета, главреду портала «Евразия», члену Изборского клуба, одному из самых верных последователей Александра Дугина. У горячих старообрядческих неофитов такая идеология порой приобретает радикальные формы. Был, например, в казачьей станице при старообрядческих храмах Рогожского кладбища казак — Никола Королев. Ходил с хоругвями на крестных ходах, охранял порядок и даже пел на клиросе. Сейчас отбывает пожизненное заключение в колонии «Черный дельфин».

Провозгласивший себя казаком старовер признан виновным в организации теракта на Черкизовском рынке,

МВД даже снимает с участием Николы учебные фильмы по криминалистике. По YouTube гуляют и другие видео, где Королев из камеры-одиночки критикует режим и проповедует свои взгляды, в том числе религиозные. На видео он фигурирует в футболках с загадочными числами — «55», «88» и «18». В одной из молодежных субкультур этими числами «зашифровывают» Адольфа Гитлера (например, цифровое значение букв «А» и «H» — «1» и «8»). Несколько единомышленников Николы воевали добровольцами на Донбассе.

Гораздо ближе традиционному староверию гражданская позиция старообрядческой семьи Снежковых из Гомеля, которую в полном составе задержали силовики Лукашенко в конце сентября. Отец семейства, предприниматель Герман, вместе с земляками, недовольными фальсификацией выборов, прошел 27 сентября по центру Гомеля. Уже вечером, после обыска, его увезли в милицию, а через два дня забрали и жену Наталью. Оставшихся без родителей несовершеннолетних детей Аглаю и Матвея принудительно отправили в приют. Всемирный союз староверов издал по этому поводу заявление, потребовав освобождения своих единоверцев. Союз расценил случившееся как «акцию устрашения и попытку подавления Богом данных свобод человека открыто выражать свое моральное воззрение».

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Гранты, памятники, фильмы...

Но вернемся к юбилею протопопа, точнее — к интригам вокруг его финансирования. Главным его каналом является созданный в 2018 г. старообрядческими согласиями, признанными Кремлем, фонд «Правда русская». Номинальные учредители в данном случае являются не донорами, а грантополучателями фонда. В 2018 г. через фонд прошло более 100 млн рублей, а в 2019 г. — более 237 млн. Особой прозрачностью его деятельность не отличается — у фонда даже нет сайта. Источники поступления средств в «Правду русскую» также раскрываются не полностью: на сайте фонда сообщается лишь о пожертвовании страховой группы «Согаз» на сумму более 10 млн, которые пошли, в частности, на «создание церковных компьютерных шрифтов, детских настольных игр».

Если председатели советов фонда занимаются больше привлечением средств, то непосредственно между старообрядческими организациями их распределяет директор «из староверов» — представитель беспоповской федосеевской общины Преображенского кладбища, а по совместительству профессор Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Михаил Шахов. По данным официального отчета, за первый год деятельности фонда туда поступило почти 14 млн рублей, из которых на «содержание аппарата управления» ушло почти 5 млн. В 2019 г. только на оплату труда сотрудников фонд потратил около 7 млн, причем зарплата директора (не считая премий) достигла почти 1,5 млн. Сколько-нибудь развернутой информации обо всех проектах, в которые фонд вложил средства, пока нет. Видимо, ее стоит ждать по окончании празднования 400-летия, когда фонд завершит свою основную миссию.

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Гораздо больше у нас информации о грантах президента РФ, направленных в 2018–2020 гг. на староверие. На сайте фонда президентских грантов можно найти информацию о 14 реализованных на его средства старообрядческих проектах. Самый большой грант — почти на 7 млн — получила РПСЦ на проект «Развитие научно-исследовательской, информационно-просветительской и образовательной деятельности в области древнерусской и старообрядческой культуры и истории средствами медиа». Освоить церкви пока удалось лишь около 4 млн: немного осовременен официальный сайт РПСЦ, проведены две фотовыставки и один концерт... Время у проекта еще есть — до февраля 2021 г. Планируется, например, создать целый «учебно-методический комплекс для православных воскресных школ». На втором месте — почти 3-миллионный проект реконструкции старообрядческой усадьбы в селе Нижний Жирим Тарбагатайского района республики Бурятия. Еще среди проектов, одобренных фондом, — паломничества по старообрядческим местам Кировской области, создание музея донских казаков-староверов в Ростове-на-Дону, съемка анимационного фильма «Аввакум», проведение выставок, лекториев и исследований в разных регионах.

Репродукция иконы с изображением протопопа Аввакума. Покровский кафедральный собор на Рогожском старообрядческом кладбище. Фото: Sputnik

Драматичная история развернулась вокруг одного из центральных событий юбилейного года — открытия памятника Аввакуму в московском Рогожском поселке. Проект костромского скульптора Олега Молчанова, который сам нашел спонсорские средства на памятник (около 7 млн рублей), был утвержден Советом митрополии РПСЦ в феврале. Однако в середине лета стало известно, что якобы по просьбе спикера Госдумы Вячеслава Володина митрополит Корнилий единолично изменил решение Совета и передал заказ прославленному скульптору Салавату Щербакову. Памятник Молчанова, уже готовый к отливке, решено отправить в Боровск — где Аввакум отбывал свою первую ссылку. «Очень символічно», — констатирует скульптор.

Еще одним «разочарованием года» стал фильм Аркадия Мамонтова «Старообрядцы», снятый по инициативе продюсерского центра «Стелла — но совсем не так, как хотел центр. По словам продюсера Дмитрия Алмазова (старовера), «звездный» автор на 90% отошел от синопсиса фильма, по сути выступив в роли проповедника официальной церкви. Он любуется какими-то деталями быта и фольклора староверов, но само явление раскола считает вредным для государства, и главный пафос фильма сводит к призыву «воссоединиться» с Московской патриархией. Кстати, премьера фильма состоится на телеканале РПЦ «Спас».

В противовес подобной кинопродукции союз староверов организовал свой фестиваль документального кино имени Саввы Мамонтова. Первый показ состоялся 8 сентября: публике был представлен фильм Сергея Головецкого «Старая вера — новая земля» — об эмиграции староверов Забайкалья в Австралию. По словам главы союза Леонида Севастьянова, организаторов вдохновляет образ миллионера Саввы Мамонтова — «старовера-авангардиста, помогающего талантам преодолевать стены, воздвигнутые коррупцией. Он поддержал Шаляпина, которого выгнали из Большого, и Врубеля, которого не хотели выставлять. Задача фестиваля та же — продвигать таланты, помогая им бороться с коррупцией Системы». В жюри фестиваля вошел Эммануель Гу, возглавлявший французский холдинг «Canal+», а затем принявший российское гражданство.

Миссию староверия союз не сводит к религии и культуре. Его сверхзадача — «предложить обществу социально-политическую модель, преодолевающую тоталитаризм СССР и империи Романовых.

Образом этой модели является правление Бориса Годунова, открытое к общению с Западом, но сохраняющее колорит исторической Руси.

Это невоплощенный проект русской модернизации».

…В официальной программе 400-летия Аввакума — крупный международный форум в Доме Пашкова, Освященный собор РПСЦ, открытие памятников, концерты и выставки. Впрочем, все в руках Божьих, которые в 2020 году избрали своим инструментом загадочный ковид...