ЕС оставил поле для маневра

Перед главами государств и правительств 27 стран Евросоюза, собравшихся на саммит в Брюсселе, стояла непростая задача: найти приемлемую для Кипра и Греции формулу в тексте постановления по Турции, чтобы ввести санкции против режима Лукашенко в Беларуси. На ее решение ушла львиная доля времени внешнеполитической части саммита в четверг.

Одна из самых маленьких стран Союза полмесяца блокировала согласованный пакет по Беларуси, требуя одновременного введения санкций против Турции, которая начала разведывательное бурение на нефть и газ в Восточном Средиземноморье в водах Кипра и Греции. Позицию Греции удалось смягчить благодаря миротворческому посредничеству Берлина между Афинами и Анкарой. Свою роль сыграла и НАТО. В тот же день в брюссельской штаб-квартире альянса подписано соглашение между Грецией и Турцией о механизме предотвращения конфликтов.

По словам Ангелы Меркель, «Европейский союз очень заинтересован в развитии конструктивных отношений с Турцией, несмотря на все трудности». Действительно, важный сосед с влиянием на Ближнем Востоке и в Северной Африке, необходимый клапан регулирования потоков миграции в Европу.

Но никакие уговоры с аргументами о стратегических интересах Европы на президента Кипра Никоса Анастасиадеса не действовали.

Либо санкции одновременно против Эрдогана и Лукашенко, либо никаких. Он ощущал широкую поддержку других членов ЕС, хотя те и не приветствовали его упорства в блокировании белорусского досье.

Фото: ЕРА

Эмманюэль Макрон, прибыв на саммит, предупредил: «Солидарность с Грецией и Кипром не подлежит обсуждению». А канцлер Австрии Себастьян Курц высказался еще более предметно: «Европейский союз, наконец, должен показать Эрдогану, где проходят наши красные линии. Это прекращение переговоров о вступлении (Турции в ЕС. — А. М.) и санкции».

Но их горячий пафос наталкивался на холодный прагматизм Ангелы Меркель и изворотливость главы Евросовета Шарля Мишеля, который в бытность премьер-министром Бельгии преуспел в искусстве знаменитого «компромисса по-бельгийски».

Новый премьер-министр Бельгии Александер де Кроо. Фото: Reuters

К слову сказать, его преемник, новый бельгийский премьер Александер де Кроо, буквально перебежал в зал саммита соседнего здания, где только что принес присягу парламенту. Бельгия жила 652 дня без правительства, пока партии и регионы спорили о составе коалиции.

В конце концов после четырех часов заседаний был подготовлен проект компромиссного текста, который устраивал Грецию и Кипр.

Его лидерам ЕС представили на рабочем обеде. ЕС применил двойной подход к Анкаре: улучшение сотрудничества по определенным направлениям и возобновление Таможенного союза, но при условии, что Турция прекратит незаконное бурение в водах Кипра, пояснил Мишель на пресс-конференции в ночь на пятницу, подтвердив свое реноме мастера компромисса.

Президент Кипра Анастасиадес, который выиграл дело после более чем семи часов дискуссий, выразил «свое удовлетворение», как и премьер-министр Греции Мицотакис.

Белорусские санкции, которые вступили в силу с пятницы, касаются не Беларуси в целом, а только лиц, которых ЕС считает ответственными за фальсификацию президентских выборов, жестокое подавление протестов и репрессии в отношении оппозиции. ЕС замораживает европейские активы фигурантов санкционного списка (если таковые будут обнаружены), запрещает им въезд на территорию Союза. Самого Лукашенко нет в списке, который включает «около сорока фамилий», но список не закрыт, сказал Мишель. (В настоящий момент в списке, опубликованном в Официальном журнале ЕС, 44 фамилии — это в основном различные высокопоставленные силовики из МВД, КГБ, тюремщики, прокуроры, а также старшие функционеры Центральной избирательной комиссии во главе с одиозной г-жой Ермошиной. — Ред.)

Глава Евросовета Шарль Мишель. Фото: ЕРА

Позицию ЕС в отношении Лукашенко разъяснил в своем общении с журналистами президент Франции Макрон: «На сегодняний день мы требуем от того, кто на месте (у власти. — А. М.), принять посредничество ОБСЕ, ввести меры доверия, освободить политических заключенных, особенно оппозиционных кандидатов на президентских выборах.

Ввести санкции против него — значило бы отказаться разговаривать. А важно запустить этот процесс и сделать максимум возможного.

Это то, о чем я говорил вчера (в среду. — А. М.) с президентом Путиным. На следующем этапе, если дела пойдут хуже, мы не откажемся и от санкций против Лукашенко».

По словам европейского чиновника, который участвует в подготовке решений, эти санкции введены как политический жест, который демонстрирует поддержку Евросоюза участникам протестов в Беларуси, избегая при этом сужать поле для маневра: не провоцировать Россию, не зацикливаться на Лукашенко и оставить дверь открытой для диалога о новых выборах.