Забор в зелёной зоне

Акция протеста в Челябинске. Фото: Любовь Богородцева / Psycheya-ya.livejournal.com

30 сентября местные жители увидели в бору рабочих, производящих закладную под забор. Начали бить тревогу. К обеду на место приехали экоактивисты и полиция. Стали выяснять, что тут строят, для чего делают просеку и роют ямы. Как оказалось, рабочие возводят забор для огораживания места будущей стройки спортивного комплекса.

«Участок не входит и никогда не входил в состав памятника природы «Челябинский городской бор». Это земли населенных пунктов, и этот участок уже давно предназначался для спортивных сооружений радиозавода «Полет», — сообщил изданию Znak замминистра экологии Виталий Безруков.

Вечером того же дня на месте будущей стройки прошел народный сход, где собрались возмущенные местные жители и экоактивисты.

— Я живу здесь недалеко по Лесопарковой, — рассказывает местная жительница Ульяна. — Мы категорически против стройки, потому что городской бор — это народное достояние, это кислород нашего города. Я не вижу оснований для застройки этого места.

Челябинский городской бор. Фото: @chelgorlesopark

— Я считаю, что люди должны запросить максимум информации, обратиться к местной власти, к депутатам, — говорит координатор «Стоп ГОКа» Василий Московец. — К тем, кто только что победил на выборах: к «Справедливой России» и «Зеленой альтернативе». Нужно со всех спрашивать, что здесь происходит. Почему на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Челябинский городской бор», который является памятником природы, устанавливаются заграждения? Слова Виталия Безрукова, что это не территория бора, уже в печенках сидят.

Я не понимаю: бор есть или его уже нет?

Забор в зеленой зоне привлек внимание общественников. Экоактивисты изучили на кадастровой карте все участки бора, которые находятся в этом районе, и увидели, что в 2014 году они были переданы в частные руки.

— Все участки от Gagarin residence до памятника Курчатову вдоль прогулочной дороги, которая идет к «обкомовским дачам», сейчас уже не территория ООПТ, — рассказывает экоактивист Ирина Гладышева. — Эта территория переведена в статус земли населенных пунктов. Значит, здесь можно строить что угодно, в том числе и жилые дома.

Поддерживает коллегу и Елена Вахтина. По ее словам, важно получить ответ на вопрос: каким образом земля лесфонда в 2014 году перешла в частные руки?

Напомним, что 16 сентября было вынесено решение второго апелляционного суда общей юрисдикции города Санкт-Петербурга, где было оспорено решение Челябинского областного суда о выведении участка городского бора Челябинска под строительство детского хирургического корпуса.

Экоактивисты смогли отстоять в суде участок городского бора. Смогут ли они снова повторить чудо, покажет время, которого нет. Забор уже растет, а впереди — рубка и стройка.