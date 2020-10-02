«Знаете, когда нам нужна Россия? Когда будет совсем туго»

На пятый день конфликта в Нагорном Карабахе, который все чаще называют Второй карабахской войной, в столице Армении достаточно спокойно. Ереван в целом не производит впечатление столицы воюющего народа — все учреждения работают, люди сидят в ресторанах, мамы гуляют с детьми в колясках, влюбленные парочки обнимаются на скамейках в парке. То, что в 300 километрах от Еревана идет война и гибнут люди, сильнее всего ощущается в двух местах города — у центрального офиса здания Союза добровольцев «Еркрапа» и перед институтом древних рукописей Матенадаран. Во дворике первого собираются желающие поехать воевать за свою родину (помимо объявленной мобилизации), а на подступах ко второму молодежь готовит к отправке грузовики с гуманитарной помощью. Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар поговорил с волонтерами и с добровольцами о том, что ими движет.

У центрального офиса здания Союза добровольцев «Еркрапа». Павел Волков, специально для «Новой»

Союз добровольцев «Еркрапа»

Во дворе штаб-квартиры союза — примерно две сотни людей, некоторые из них в военной форме. Люди ходят туда-сюда, общаются, курят — все ждут, когда им дадут оружие и транспорт. Для самых молодых и неопытных тут же, во дворе, проводят инструктаж по сборке и разборке автомата Калашникова.

С прессой добровольцы общаются неохотно, особенно те, кто постарше. Молодые люди, получив от командиров санкцию на общение, беседовать соглашаются: они полны боевого духа и рвутся в бой, не сомневаясь в победе.

Эдгар:



Эдгар. Фото Павел Волков, специально для «Новой»

— Моему дедушке 103 года, он родился в Карабахе, жил там и живет. Как могут эти земли быть азербайджанскими, если тут живут наши дедушки и бабушки? У них не было Карабаха, это сука Ленин просто так подарил им земли. 200 лет назад такого народа, как азербайджанцы, не существовало, а теперь им нужно то, что им не принадлежит!

[Ильхам] Алиев говорит: либо Карабах отдаете, либо война. Но мы не отдадим то, что им не принадлежит. Они не могут никак это доказать.

Это как будто ты стоишь и со мной разговариваешь, а я говорю: «Эти очки мои, брат».

Вот мы вроде дружим с русскими, у нас есть договор, мы любим и уважаем друг друга, но Путин продает Азербайджану оружие, а нам не [достаточно] помогает. Я понимаю, что это бизнес, но если мы братья, то надо же понимать, что они это оружие против нас использовать будут. Люди уже начали говорить, что русские — белые турки. Почему нам не помогаете?

[Закончится все], когда Алиев успокоится, прекратит [войну] и уйдет *** [далеко]. Пусть [на линии соприкосновения] русские миротворцы стоят, надо закрыть границу и жить долго и счастливо.

Я на апрельской войне (в 2016 году. — Прим. «Новой») воевал — эх, служил тогда. Сейчас добровольцем иду, еще будет — не дай бог — снова пойду. А [в мирное время] я в Ереване и тут и там работаю — доставкой занимаюсь, мотоциклы ремонтирую — везде успеваю, лишь бы деньги были, чтобы дети нормально жили.

Пункт сбора добровольцев на фронт. Павел Волков, специально для «Новой»

Гогик:



— В этом конфликте виноват Советский Союз, который наши исторические земли отдал Азербайджану. Там до этого жили армяне и сейчас живут армяне. Мы идем воевать за наши земли, где живут наши братья, наши сестры, наши бабушки, наши дедушки. Другого варианта у нас нет — мы защищаем нашу родину. Мы до последней капли крови будем воевать, даже если война продлится 10 или 20 лет.

Много добровольцев приехало защищать свой народ — не только из Еревана, но из Америки, из России из Европы. Мы не такие, как были 105 лет назад, когда был геноцид. Сейчас армяне другие, и мы никогда [не отдадим] и половины сантиметра нашей земли Турции.

Турция официально говорит, что помогает Азербайджану, а тот все воздушные силы передал Турции. Еще прислали террористов воевать с нами. Это что означает? Пока они так себя ведут, перемирие невозможно. Перемирие будет, когда Азербайджан перестанет стрелять и сам предложит переговоры.

Вартан:



— Я полгода назад из Санкт-Петербурга вернулся, жил там шесть лет, до этого — в республике Коми. Сейчас записался добровольцем, пойду защищать родину. Я иду осознанно, не сомневаюсь.

Я строитель, мастер внутренних отделочных работ.

Родители сначала не очень восприняли, никто не хочет своего ребенка отправлять на войну. Но куда деваться? Я не служил, но себя лично уважать не буду, если мимо пройду всего этого.

Как мне потом с этим жить? Если все не пойдут на войну, то мы потеряем свою территорию. А мы не можем допустить, чтобы мы превратились уже совсем в какой-то квадратный сантиметр.

Если будет прорыв на армянскую территорию, то тогда Россия имеет все права вмешиваться. Но пока они [азербайджанцы], хоть и обещали за сутки доехать до Еревана, еще и на сантиметр не прорвались [на нашу землю]. В России я нормально общался с азербайджанцами, они вполне нормальные люди. Но когда я приехал сюда и началась военная ситуация, то азербайджанец, который передо мной стоит, — это враг. Но именно на поле боя, не в темном уголке каком-то.

Пункт сбора добровольцев на фронт. Павел Волков, специально для «Новой»

Арман (имя изменено):



— Я родился в Ереване, но это неважно: это все наша земля. Мы должны защитить наш народ! Турция хочет закончить геноцид, но армяне этого не допустят. Мы древний народ и будем жить еще тысячелетия, и пусть они не трогают наши земли. Они бомбят мирных людей, а это незаконно вообще. Дети умерли! Разве можно так делать? Хочешь воевать — воюй с солдатами, а не с мирными жителями. Они уже как шакалы!

Мы защищаем нашу землю, поэтому они не смогут нас победить. Они же воюют за деньги и хотят взять чужую землю, поэтому мы всегда будем побеждать!

Гурген:



Гурген. Павел Волков, специально для «Новой»

— Минимум [чего мы хотим достичь] — это отстоять республику, а максимум — дойти до Баку, конечно. (Смеется.) Если серьезно, то Азербайджан кричит, что армяне — оккупанты, но на самом деле Азербайджан образовался в 1918 году! Все это знают! Пусть не переписывают историю!

Какие мы кочевники? Блин, я армянин, мне 3000 лет, и я горжусь этим!

Они даже долму в «Википедии» себе записывают. Это не самое главное, конечно, но все начинается с мелочей. Я много в интернете сижу, и как-то даже видел комментарий: «А почему вы решили, что дудук — армянский?» Абсурд!

Нужно поставить их на место. Народ устал. Наши деды воевали, отвоевали и умерли, отцы отвоевали и умерли, и вот уже внуки идут воевать. Сколько можно?! Когда это прекратится?

Мы уверены, что реально победить. [Может, вооружение у них сильнее], но у них нет нашего духа! Разница в том, что мы воюем за правду, а они воюют за деньги. Если бы они воевали за правду, то зачем бы они нанимали турков, сирийских наемников? За правду так не воюют.

Алиев ненавидит свою нацию. У нас в крови нет ненависти к азербайджанцам. Посмотрите видео в соцсетях, где детей воспитательницы в азербайджанских детских садиках спрашивают: «Кто ваш враг?» Они отвечают «Армяне!» А воспитательница: «Правильно, вот армянский флаг, топчите его». У нас же воспитывают любовь и уважение к старшим.

Я и сейчас не то чтобы азербайджанцев ненавижу, но я защищаю родину от агрессора.

Если я не пойду [на войну], другой не пойдет, третий, десятый не пойдет, то никто не пойдет. Мы и так много [земли] потеряли, по истории знаете, наверное, что Армения была от моря до моря. А теперь нет, потому что кто-то продался, а кто-то не пошел…

Турция помогает своему младшему брату, и если не дай бог Турция пойдет как страна на Армению, то придется нам на два фронта воевать. Это кончится плохо, но я пойду воевать до конца. И я буду не один. Есть хорошие слова: «Умереть за Родину — это приобрести бессмертие». Я умираю за правое дело, за свою землю. Я ювелир, у меня растут трое детей, будут расти внуки, и они должны жить спокойно.

Я не могу спокойно сидеть дома и ужинать, смотреть телевизор, играть с сыном в игры, зная, что меня защищают 18-летние парни. У них же еще нет детей, у них нет продолжения, и их род на этом закончится, если не дай бог что с ними случится. А у меня за спиной два сына, и я могу потерять жизнь, но моя фамилия продолжится.

Я вырос в России, я гражданин России, служил там, Чечню прошел в танковых войсках. Семь лет назад приехал на родину, мои дети пошли тут в школу.

Пока участие России [в войне] нам не нужно. Знаете, когда нам нужна Россия? Как было всегда, есть и будет Когда будет совсем туго.

Если мы один на один будем драться с Азербайджаном, то нам бояться нечего. Но если официально Турция ввяжется в войну, то тогда мы примем помощь от братского народа. Сейчас России ввязываться с политической точки зрения как-то и неправильно.

[Нас не активно мирят в международном сообществе], но нам, наверное, и не надо. Мы устали, мы сколько раз мы мирились. Мы сначала, как в 90-х годах, дадим [азербайджанцам] под зад, ведь они тогда первые попросили перемирия. Они 30 лет обещают в Севане ноги помыть, ну так давайте! Мы ждем!

Автобус с желающими отправиться на фронт около центрального офисаздания Союза добровольцев «ЕркрапаІ. Павел Волков, специально для«Новой»

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К зданию Союза добровольцев «Еркрапа» постоянно подъезжают все новые автобусы с серьезными мужчинами среднего возраста, желающими ехать на фронт. Во дворике становится все теснее, а атмосфера — все напряженнее. Наш разговор с Гургеном прерывает седой мужчина в камуфляже. Он повышенным тоном на армянском языке что-то говорит моему собеседнику, потом довольно грубо требует от меня удалиться: «Гуляй отсюда! Я не хочу вас здесь видеть». Добровольцы шепотом поясняют, что это заслуженный командир, герой, но его иногда заносит.

Матенадаран

Матенадаран. Пункт сбора гуманитарной помощи на фронт. Павел Волков / специально для «Новой»

На длинном пологом пандусе, который ведет от улицы Корюна к институту древних рукописей, вечером кипит жизнь. По правую сторону девушки сортируют вещи, которые им то и дело приносят молодые люди с дороги, а по левую руку стоят десятки картонных коробок с гуманитарной помощью, уже готовые к отправке. Периодически по пандусу вниз под всеобщие аплодисменты съезжают загруженные вещами грузовички и отправляются в Нагорный Карабах. Волонтерами здесь работают в основном девушки и школьники.

Айк, 11-классник:



— Мы помогаем фронту всем, чем можем. Мне 17 лет, и на фронт меня никак не возьмут, хотя я, конечно, хочу. У меня брат туда поехал, сейчас отец должен поехать. Опасно, но что поделать. Весь армянский народ встал в едином порыве, но жаль, что только в такие тяжелые времена мы вместе, а обычно разделены по миру.

Про азербайджанский народ ничего сказать не могу, но про их власть — только плохое. Если не будет вмешиваться Турция, то Армения победит, и мы однозначно заставим их пойти на переговоры. От России мы ждем поддержки, если будет прямая война с Турцией.

Мария, студентка 4-го курса Армянского государственного экономического университета:



Мария. Матенадаран. Пункт сбора гуманитарной помощи на фронт. Павел Волков, специально для «Новой»

— Мы здесь готовим вещи к отправке в [Карабах] 24 часа в сутки, мы делаем это для нашей родины, для наших солдат и тех [женщин и детей], кто сейчас уехал из Карабаха. В этом участвуют все-все армяне. Мы сделаем все, чтобы победить Азербайджан. И мы победим.

Ереван