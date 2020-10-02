Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

действуй

Российские силовики в Беларуси закончат историю дружбы наших народов. Нельзя вводить! Петиция президенту

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 108 от 2 октября 2020

Читать номер
Сюжеты

Обложка дня

«Новая газета» о том, что в Карабахе можно окончательно решить только один вопрос — о мире

Общество174

174
 
Так сегодня выглядит свежий номер «Новой газеты»

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ

«Турецкие войска не будут на передовой». Интересы Анкары в карабахском конфликте: солидарность, демонстрация силы и анестезия для внутренних проблем

Контузия. Фотографии (18+). Война никогда не выглядит так, как ее хотят показать. Смотрите фото войны в Карабахе с обеих сторон по линии фронта

Нагорная отповедь. В Карабахе можно окончательно решить только один вопрос — о мире. Текст профессора Андрея Зубова

Теги:
азербайджан, абхазия, война, нагорный карабах, обложка дня

Топ 6

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera