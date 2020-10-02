действуй
Российские силовики в Беларуси закончат историю дружбы наших народов. Нельзя вводить! Петиция президенту
Материалы
Рубрики
Темы
- Главные тексты недели4 материала
- Приемный покой. Спецпроект о врачах, сражавшихся с COVID-194 материала
- Беларусь. Письма в поддержку протестующих4 материала
Свежий выпуск
№ 108 от 2 октября 2020Читать номер
Сюжеты
Обложка дня
«Новая газета» о том, что в Карабахе можно окончательно решить только один вопрос — о мире
Общество174
«Новая газета»редакция
174
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ
«Турецкие войска не будут на передовой». Интересы Анкары в карабахском конфликте: солидарность, демонстрация силы и анестезия для внутренних проблем
Контузия. Фотографии (18+). Война никогда не выглядит так, как ее хотят показать. Смотрите фото войны в Карабахе с обеих сторон по линии фронта
Нагорная отповедь. В Карабахе можно окончательно решить только один вопрос — о мире. Текст профессора Андрея Зубова
Теги:азербайджан, абхазия, война, нагорный карабах, обложка дня
Топ 6
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником