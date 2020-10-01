Консервант бедности

На днях стало известно о планах правительства реформировать нынешний подход к расчету прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Теперь этот минимум хотят определять как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ же, по которому законодательно закреплено, что он не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, будет составлять 42% от медианной зарплаты по стране. Таким образом, прожиточный минимум и МРОТ будут определяться как доли, то есть как относительные величины.

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Это определение прожиточного минимума как относительной величины — важный и принципиальный момент. Потому что в последние десятилетия в России для расчета прожиточного минимума использовался не относительный, а абсолютный подход. Определяли набор товаров, которые составляли минимальную потребительскую корзину. Эта корзина в стоимостном выражении и равнялась прожиточному минимуму. Государство определяло, сколько хлеба, яиц, молока и пр. должно обеспечивать фактическую выживаемость человека.

Про яйца — это я не шучу. В соответствии с Федеральным законом №227-ФЗ от 3 декабря 2012 года «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» объем потребления (в среднем на одного человека в год) по яйцам был установлен следующий: трудоспособное население — 210 штук, пенсионеры — 200 штук, дети — 201 штука. Причем раньше в эту корзину еще включали и непродовольственные товары, что вызывало много вопросов.

Ну это же и вправду сложный вопрос — сколько, к примеру, пар носков должна включать потребительская корзина. Пожалуйста, в 2006 году законодательно было установлено, что норма для пенсионеров — это 4 чулочно-носочных изделия на 1,9 года, для детей — 6 таких изделий, но на 1,3 года.

Но потом решили упростить это дело: считаем только продовольственную потребительскую корзину, которая будет составлять 50% от всей корзины. Остальные 50% — это непродовольственные товары (25%) и услуги (еще 25%), которые уже нет необходимости расписывать по отдельным позициям.

Таким образом, мы ориентировались на так называемую абсолютную концепцию бедности.

Высчитывали прожиточный минимум на основе потребительской корзины, а те, кто имел доходы ниже этого минимума, считались бедными.

И таких людей, определенных на основе изложенного подхода, у нас и сегодня в России насчитывается немногим менее 20 миллионов человек.

Казалось бы, правительство затеяло правильную реформу. Потому что, к примеру, в странах ЕС стоимостная оценка прожиточного минимума устанавливается сегодня схожим образом — в размере 60% странового медианного располагаемого дохода (после уплаты всех налогов и уплаты обязательных платежей). Медианный подход — это уровень дохода, черта, ниже и выше которой находятся по данному показателю по 50% населения.

Согласитесь, принципиально то, что в России наконец-то планируют использовать для расчета прожиточного минимума относительный подход. Но почему такой странный процент от медианного среднедушевого дохода — 44,2%?

Все очень просто: согласно прогнозу Минтруда России, величина прожиточного минимума на 2021 год составила 11 653 рубля. Это как раз и составляет 44,2% от медианного среднедушевого дохода за 2019 год — 26 365 рублей в месяц. То есть 44,2% — это фиксация нынешнего состояния дел. Установи, к примеру, долю 50%, и тогда резко увеличилось бы число бедных в стране. И как тогда достичь к 2030 году снижения уровня бедности в два раза по сравнению с показателями 2017 года? А ведь именно так этот показатель и формулируется в актуализированных национальных целях.

Что касается МРОТ, с его 42% от медианной зарплаты по стране, то и эта цифра является, по всей видимости, просто фиксацией нынешнего состояния дел. В 2021 году, по оценке Минтруда России, МРОТ составит 12 792 рубля. Правда, здесь, в отличие от среднедушевого дохода, встает вопрос о доступности официальных статданных по величине медианной заработной платы.

И как относится ко всей этой реформе? Думаю, так: то, что мы переходим к определению величины потребительской корзины и МРОТ как относительных величин — это хорошо, это в большей степени соответствует современной методологии расчета данных показателей. А вот то, что мы устанавливаем соотношение, просто зафиксировав нынешнее состояние дел, — это плохо. Получается, что из политических соображений консервируются и явно заниженный прожиточный минимум, и МРОТ. Обещаемые регулярные пересмотры этих величин соответствующие проблемы вряд ли решат.

Специально для «Новой»