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№ 107 от 30 сентября 2020

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Она наша надежда, но мы ее часто огорчаем

Вместе с «Новой» с 45-летием замечательную Чулпан Хаматову поздравляет режиссер Вадим Абдрашитов

Культура131

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Чулпан Хаматова. Фото из личного архива
Вадим Абдрашитов
режиссер

— Поздравлять можно долго, поскольку достоинств у Чулпан Хаматовой не перечесть. Ей от рождения дан талант такой силы, что про нее никогда нельзя было сказать — начинающая актриса. Она с самого начала была актрисой, готовой для самых разнообразных и больших ролей. Я в этом убедился сразу, когда она только пришла на съемочную площадку  фильма «Время танцора». Надо сказать, что у меня была другая актриса на роль, но выбор в пользу Чулпан я сделал безоговорочный. И никогда об этом не пожалел.

Это еще и умный талант, глубокий и человечный. Она так много сделала и в общественном пространстве, что здесь мало кого из актеров можно поставить рядом. И — это было даже несколько неожиданным — когда такая хрупкая женщина оказалась столь стойким борцом в нашем не всегда доброжелательном пространстве. Ей много пришлось вынести, и она это сделала с непоколебимым достоинством.

Нельзя даже сосчитать, скольким людям она спасла жизнь, облегчила страдания. И этот душевный опыт укрепил ее талант, с годами повзрослевший, но не утративший  живости, восприимчивости и  способности волновать. Нет сомнения, у нее впереди еще много свершений, и дай ей Бог удачи и уверенности в своих силах.

С днем рождения, дорогая Чулпан!

Подари жизнь

Чулпан Хаматова основала и возглавдяет известный детский благотворительный фонд «Подари жизнь». Тут можно ему помочь
Теги:
хаматова

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