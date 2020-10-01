Она наша надежда, но мы ее часто огорчаем

Чулпан Хаматова. Фото из личного архива

Вадим Абдрашитов режиссер

— Поздравлять можно долго, поскольку достоинств у Чулпан Хаматовой не перечесть. Ей от рождения дан талант такой силы, что про нее никогда нельзя было сказать — начинающая актриса. Она с самого начала была актрисой, готовой для самых разнообразных и больших ролей. Я в этом убедился сразу, когда она только пришла на съемочную площадку фильма «Время танцора». Надо сказать, что у меня была другая актриса на роль, но выбор в пользу Чулпан я сделал безоговорочный. И никогда об этом не пожалел.

Это еще и умный талант, глубокий и человечный. Она так много сделала и в общественном пространстве, что здесь мало кого из актеров можно поставить рядом. И — это было даже несколько неожиданным — когда такая хрупкая женщина оказалась столь стойким борцом в нашем не всегда доброжелательном пространстве. Ей много пришлось вынести, и она это сделала с непоколебимым достоинством.

Нельзя даже сосчитать, скольким людям она спасла жизнь, облегчила страдания. И этот душевный опыт укрепил ее талант, с годами повзрослевший, но не утративший живости, восприимчивости и способности волновать. Нет сомнения, у нее впереди еще много свершений, и дай ей Бог удачи и уверенности в своих силах.

С днем рождения, дорогая Чулпан!