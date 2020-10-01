Ответчик: Никита, 12 лет, инвалид…

Почти полмиллиона рублей пытается взыскать через суд Пенсионный фонд с 12-летнего ребенка-инвалида из маленькой деревни в Ленинградской области. Именно мальчик в иске назван ответчиком. В суде представлять несовершеннолетнего Никиту будет его мать, многодетная и овдовевшая 11 лет назад Елена Иванова. Невообразимая для семьи сумма иска — 422 552 рубля — взялась не с потолка. Набежала за 9 лет, на протяжении которых ПФР исправно платил вдове деньги, которые — по закону — не должен был. Ошибку обнаружила при проверке прокуратура только этой весной. Чиновники спохватились и решили вернуть все сразу.

2 мая 2009 года Никите, младшему сыну Елены Ивановой, исполнился год, а 12 мая у него умер папа. Отклонения в развитии ребенка мама замечала с рождения. Но только в три года, после обследования в Петербурге, мальчику поставили диагноз «аутизм» и дали первую группу инвалидности.

После смерти мужа, отца двоих сыновей, государство назначило Ивановой трудовую пенсию по потере кормильца. В 2009 году она составляла 2500 рублей.

А с августа 2011 года матери мальчика с ограниченными возможностями здоровья Пенсионный фонд стал платить компенсацию по уходу за ребенком-инвалидом. На тот момент — 1200 рублей. Раз в несколько лет пенсия по потере кормильца и пособие по уходу за ребенком-инвалидом индексировались исключительно благодаря стараниям общественных организаций, отстаивающих права и интересы детей-инвалидов и их родителей.

К началу 2020 года пенсия доросла до 9 тысяч рублей, пособие — до 11 тысяч.

Сегодня Ивановы существуют только на государственные выплаты. Женщина, в одиночку поднимающая троих детей (Данила — 16 лет, Никита — 12 лет, Мира — 2 года), справляется как может. В квартире опрятно, дети прилично одеты и знают, как выглядят конфеты и игрушки. Но все это — заслуга их матери.

Елена Иванова с Никитой и Мирой. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Лена родилась и выросла в деревне Опочецкого района Псковской области. Окончила школу, вышла замуж, родила двоих сыновей. Никакую специальность получить сначала не успела, а потом не смогла. Ее муж Алексей не был здоровым человеком, умер рано — в 37 лет. Незадолго до его ухода Елена похоронила своих родителей.

— После смерти Леши мы с мальчишками остались одни, совершенно никому не нужны, умрем с голоду — не сразу заметят. Даже на жизнь пожаловаться некому. Чтобы как-то выживать, я устроилась дворником. По утрам мела дворы, деток одних оставляла: одному — год, другому — пять… Вообще хваталась за любую работу. Летом-осенью собирала и продавала грибы и ягоды.

Женщине не раз предлагали отказаться от ребенка: мол, таких детей нужно воспитывать в условиях специализированного учреждения. Но мать даже мысли такой не допускает: «Пока у меня есть силы, я никогда не сдам сына в интернат». Никита — очень домашний мальчик. Любит заниматься хозяйственными делами, наводить порядок, обожает готовить. Лена считает, что это — гены, «папа был поваром».

В 2012 году жилье в Псковской области Иванова продала и купила квартиру в деревне Оржицы Ломоносовского района Ленинградской области, где она с детьми живет и сейчас. Тогда же ей пришлось взять кредит на машину, чтобы возить Никиту в спецшколу в Кингисеппе — это примерно за 100 км. Ни в одну другую школу, поближе, ребенка с такими особенностями не брали.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

— Только в июле я рассчиталась с банком за машину, а в сентябре получила иск от Пенсионного фонда, — говорит Елена.

Как вышло, что женщина с девятью классами образования умудрилась «обмануть государство» на полмиллиона рублей, да еще и успешно скрывать этот «обман» на протяжении девяти лет?

Элементарно. Со стороны вдовы никакого обмана не было.

При оформлении выплат Иванова представляла в ПФР все необходимые документы. Дополнительно, по требованию фонда, вдова предъявила справку из Центра занятости, что не получает пособие по безработице и не трудоустроена. Раз в два года (в 2011, 2013, 2015 и 2017 годах) Никита Иванов проходил переосвидетельствование в Бюро МСЭ, где ему подтверждали инвалидность, и справки об этом мать мальчика также регулярно привозила в Управление ПФР Ломоносовского района Ленобласти.

Пенсию по потере кормильца Елена оформила в 2009 году. Пособие по уходу за ребенком-инвалидом — в 2011-м.

И то и другое ей назначил и выплачивал ПФР. Хотя, по закону, получать и пенсию, и компенсационную выплату одновременно нельзя.

Как объясняет в исковом заявлении начальник управления ПФР Ломоносовского района Александр Сироткин, Иванова своевременно, при назначении пособия по уходу за ребенком-инвалидом, не известила фонд о получении пенсии по потере кормильца, из-за чего и возникла переплата. Однако когда Елена подавала заявление на пособие по уходу за ребенком-инвалидом, в нем не требовалось указывать, является ли она получателем какой-либо пенсии.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Женщина просто не знала и не должна была знать об этой норме закона. А вот Пенсионный фонд обязан был проверить и отследить.

По «Правилам осуществления ежемесячных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами», утвержденным правительством России, ПФР не вправе требовать представления документов (сведений) о получении каких-либо выплат (пенсий) у получателя. Эти документы (сведения) запрашиваются ПФР самостоятельно у соответствующих органов в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

— У Елены не было злого умысла и отсутствовала недобросовестность, — уверена Светлана Штаркова, лидер общественного движения «Право на уход» (оказывает разностороннюю помощь родителям, воспитывающим детей-инвалидов). — Она представила в Управление ПФР все положенные по закону документы и сведения, причем неоднократно. Обязанность по получению справки о получении или неполучении Еленой какой-либо пенсии возложена законом не на нее, а на ПФР Ломоносовского района Ленобласти.

По какой-то причине сотрудники ПФР не выполнили свои обязанности и не получили данную справку, что и стало той фатальной ошибкой, в результате которой произошла переплата. К Елене должна быть применена ст. 1109 п. 3 ГК РФ «Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату», а в удовлетворении иска ПФР к ней и ее несовершеннолетнему ребенку-инвалиду должно быть отказано.

Иванова, неспособная самостоятельно составить отзыв на иск и вообще не представляющая, что ей дальше делать, в конце сентября обратилась за помощью к областному омбудсмену Сергею Шабанову. 30 сентября он должен был встретиться с управляющей отделением ПФР по СПб и ЛО Марией Ларионовой, чтобы договориться об отзыве судебного иска.

Сергей Шабанов уполномоченный по правам человека в Ленинградской области:

— Никогда ничего подобного не видел за свою многолетнюю работу. Управление ПФР в Ломоносовском районе начало судебную процедуру взыскания почти полумиллиона рублей с 12-летнего ребенка-инвалида! К тому же юристы районного управления почему-то забыли, что общий срок исковой давности не превышает три года, и потребовали вернуть деньги за почти десять (!) лет.

В этой ситуации я не вижу недобросовестности женщины. Гражданин не обязан знать нюансы процедуры назначения.

Это задача Пенсионного фонда — проконсультировать, разъяснить, проверить целостность пакета документов.

ПФР — организм почти военный, непоколебимый. В своей работе мы уже дважды сталкивались с его позицией: «идите в суд, и мы вам все дадим», и дважды убедились, что ПФР непреклонен. Чтобы добиться внесудебного урегулирования ситуаций, неоднократно проводились совещания на самом высоком уровне, и всегда безрезультатно.

Печально, что Пенсионный фонд так запросто отправляет людей в суды. Потраченные усилия, нервы, стресс и время никак гражданам не компенсируются — таковы реалии законодательства. Мы ведем работу по исправлению этой ситуации, но это долгий и трудный путь. Пока готовим отзыв на исковое заявление и планируем принять участие в судебном заседании для защиты Елены и ее несовершеннолетнего ребенка от ПФР.