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№ 107 от 30 сентября 2020

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Первый среди «красных». Подкаст «Настоящее прошлое»

К годовщине убийства Льва Троцкого

Общество605

Олег Хлебниковведущий рубрики «Настоящее прошлое»

605
 

В этом году исполняется 90 лет со дня убийства Льва Троцкого — человека, которого называли «вождем Красной Армии» и ключевой фигурой революции.

В период существования военно-революционного комитета Троцкий фактически был первым человеком во власти нового государства, а его популярность — крайне высокой.

Дальнейшая внутриполитическая борьба привела бывшего лидера к исключению из партии и преследованию, а ярлык «троцкист» грозил ссылкой и расстрелом тем, к кому он применялся.

Ведущий подкаста «Настоящее прошлое» Олег Хлебников рассказывает о судьбе опального революционера и о том, как на родине и за рубежом менялось отношение к нему после смерти.

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Теги:
троцкий, подкаст, настоящее прошлое

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