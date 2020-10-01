Первый среди «красных». Подкаст «Настоящее прошлое»

В этом году исполняется 90 лет со дня убийства Льва Троцкого — человека, которого называли «вождем Красной Армии» и ключевой фигурой революции.

В период существования военно-революционного комитета Троцкий фактически был первым человеком во власти нового государства, а его популярность — крайне высокой.

Дальнейшая внутриполитическая борьба привела бывшего лидера к исключению из партии и преследованию, а ярлык «троцкист» грозил ссылкой и расстрелом тем, к кому он применялся.

Ведущий подкаста «Настоящее прошлое» Олег Хлебников рассказывает о судьбе опального революционера и о том, как на родине и за рубежом менялось отношение к нему после смерти.