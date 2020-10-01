Первый среди «красных». Подкаст «Настоящее прошлое»

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№ 107 от 30 сентября 2020Читать номер
Общество605
Олег Хлебниковведущий рубрики «Настоящее прошлое»
605
В этом году исполняется 90 лет со дня убийства Льва Троцкого — человека, которого называли «вождем Красной Армии» и ключевой фигурой революции.
В период существования военно-революционного комитета Троцкий фактически был первым человеком во власти нового государства, а его популярность — крайне высокой.
Дальнейшая внутриполитическая борьба привела бывшего лидера к исключению из партии и преследованию, а ярлык «троцкист» грозил ссылкой и расстрелом тем, к кому он применялся.
Ведущий подкаста «Настоящее прошлое» Олег Хлебников рассказывает о судьбе опального революционера и о том, как на родине и за рубежом менялось отношение к нему после смерти.
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Теги:троцкий, подкаст, настоящее прошлое
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