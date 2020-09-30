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№ 107 от 30 сентября 2020Читать номер
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«Это новая большая война»
Павел Фельгенагуэр — о конфликте в Карабахе. Подкаст «Что Нового?»
Политика40
Павел ФельгенгауэрОбозреватель «Новой»
40
Уже второе в 2020 году обострение конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном многие эксперты называют полномасштабной войной.
Военный обозреватель Новой Павел Фельгенгауэр в свежем выпуске подкаста «Что Нового?» рассказал о распределении сил Армении и Азербайджана, попытках России поддерживать баланс помощи двум странам и возможных последствиях нового карабахского конфликта.
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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Теги:азербайджан, армения, конфликт, нагорный карабах
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