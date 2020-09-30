«Это новая большая война»

Уже второе в 2020 году обострение конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном многие эксперты называют полномасштабной войной.

Военный обозреватель Новой Павел Фельгенгауэр в свежем выпуске подкаста «Что Нового?» рассказал о распределении сил Армении и Азербайджана, попытках России поддерживать баланс помощи двум странам и возможных последствиях нового карабахского конфликта.