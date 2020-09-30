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№ 107 от 30 сентября 2020

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«Это новая большая война»

Павел Фельгенагуэр — о конфликте в Карабахе. Подкаст «Что Нового?»

Политика40

Павел ФельгенгауэрОбозреватель «Новой»

40
 

Уже второе в 2020 году обострение конфликта в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном многие эксперты называют полномасштабной войной. 

Военный обозреватель Новой Павел Фельгенгауэр в свежем выпуске подкаста «Что Нового?» рассказал о распределении сил Армении и Азербайджана, попытках России поддерживать баланс помощи двум странам и возможных последствиях нового карабахского конфликта.

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Теги:
азербайджан, армения, конфликт, нагорный карабах

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