Материалы
Рубрики
Темы
- Главные тексты недели4 материала
- Приемный покой. Спецпроект о врачах, сражавшихся с COVID-194 материала
- Беларусь. Письма в поддержку протестующих4 материала
Свежий выпуск
№ 107 от 30 сентября 2020Читать номер
«Новая газета»редакция
Во вторник, 29 сентября, Верховный суд Карелии увеличил срок главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву с 3,5 лет до 13 лет колонии. «Новая» публикует письмо Дмитриева фотографу Виктории Ивлевой.
Вика, привет!
По 132 дали тринадцать, как и просил прокурор, по «оправданным статьям» — назначили новое судебное разбирательство в ином составе суда.[...]
[...]Я так понимаю, еще повоюем.
[...]«Новая» порнографическая экспертиза нашла все девять фотографий порнографическими. По каким признакам — мне не ведомо. Само заключение в руках не держал ни я, ни «адвокат» положняковый.
По-моему, полный беспредел в Верховном суде РК.
[...] Всем привет, не сломался, не сник, готов к борьбе дальше! Мы еще повоюем.
Как там Катька это переживет?
29.09.20 Юрий Дмитриев (Хоттабыч) СИЗО-1 гор.Петрозаводск