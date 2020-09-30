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№ 107 от 30 сентября 2020Читать номер
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Наш автор Виталий Шкляров два месяца находится в минском СИЗО. «Новая» обращается к властям Беларуси и российскому МИД: освободите заложника!
Общество361
«Новая газета»редакция
361
Виталий Шкляров, политконсультант и постоянный автор «Новой», два месяца находится в минском СИЗО. К нему применяются пытки, 29 сентября у него подтвердился коронавирус. Редакция «Новой» вынуждена обратиться к Александру Лукашенко с просьбой об освобождении заложника, а к МИД и России — выступить в качестве посредника.
Теги:пытки, сизо, беларусь, шкляров, обложка дня
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