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30 сентября, 22:00

«Дождь» и «Новая газета» представляют: ПартиZан-фест в поддержку народа Беларуси

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№ 107 от 30 сентября 2020

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Наш автор Виталий Шкляров два месяца находится в минском СИЗО. «Новая» обращается к властям Беларуси и российскому МИД: освободите заложника!

Общество361

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Так сегодня выглядит свежий номер «Новой газеты»

Виталий Шкляров, политконсультант и постоянный автор «Новой», два месяца находится в минском СИЗО. К нему применяются пытки, 29 сентября у него подтвердился коронавирус. Редакция «Новой» вынуждена обратиться к Александру Лукашенко с просьбой об освобождении заложника, а к МИД и России — выступить в качестве посредника.

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Теги:
пытки, сизо, беларусь, шкляров, обложка дня

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