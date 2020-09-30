История другого города

Невельской Геннадий Иванович, адмирал

Фото: Википедия Русский морской военачальник, ценитель географии, путешественник, авантюрист. Без Высшего соизволения на государственном флоте устраивал себе экспедиции на Дальний Восток, выяснил, что Сахалин — остров, а в устье Амура можно зайти из Тихого океана. Не спросясь, основал на Амуре Николаевский пост (в настоящее время — город Николаевск-на-Амуре), поднял там флаг, за что его чуть не разжаловали в матросы. Однако в результате награжден императором Николаем I, считавшим, что раз уж где подняли русский флаг, так опускать его не стоит. Адмирал относился к речному хозяйству с умом, даже слал письма генерал-губернатору Восточной Сибири Н.Н. Муравьеву о том, что неплохо бы устроить на слиянии рек Амур и Уссури что-нибудь приличное и стратегически важное для Отечества. По сути, это и следует считать первым упоминанием о несуществующем еще г. Хабаровск.

Муравьев-Амурский Николай Николаевич, граф, генерал от инфантерии, губернатор Восточной Сибири

Фото: Википедия Патриот с большим кругозором, видел перспективу, был женат на француженке Элизабет Буржуа де Ришмон. Погрузившись в дела Восточной Сибири, три раза просил Государя Александра II устроить здесь железную дорогу. Но из-за дороговизны этого национального проекта получил отказ. В ходе сплава по Амуру высадился в районе нынешнего стадиона имени Ленина г. Хабаровска, организовал молебен и поплыл дальше в Николаев. Однако на месте молебна велел устроить не село, не станицу, а пост и штаб батальона. Из этой военной затеи в конце концов и вышел Хабаровск, основатель которого был здесь хоть и один раз, но зато физически. После окончания большой государственной работы и обустройства дальних окраин Отечества граф жил, как и положено, в Париже, где и умер от гангрены.

Корф Андрей Николаевич, барон, генерал от инфантерии, первый губернатор Приамурья

Фото: Википедия Русский военный, представитель остзейского рода Корфов. Воевал за Россию где только можно, был ранен в ногу, в итоге оказался н а Дальнем Востоке. Изо всех предложенных вариантов выбрал себе в качестве ставки Хабаровку (первое название Хабаровска). Прославился тут тягой к утверждению образования и увеличению численности населения. Был жесток к политзаключенным, велел применять к ним силу и сечь их, что привело к массовому самоубийству на Карийской каторге в ночь с 7 на 8 ноября 1889 года. Заключенные приняли морфий и опий с истекшими сроками хранения. Губернатор Корф скончался внезапно на танцах в Хабаровске на 62-м году жизни (по другой версии — дома, после удара, случившегося на балу). Могила барона в Успенском соборе Хабаровска была уничтожена при советской власти.

Гродеков Николай Иванович, генерал от инфантерии, губернатор Приамурья

Фото: Википедия Аскет. Никогда не был женат. Жил службой. Участник экзотических Среднеазиатских походов — штурмовал, осаживал и побеждал все, что попадалось на территории нынешнего Узбекистана и Туркмении, но при этом испытывал к покоренным местам интерес. Писательствовал, лично перевел на русский язык несколько глав книги средневекового персо-таджикского юриста Бурхануддина аль-Маргинани с комментариями к мусульманскому праву. В процессе Приамурского губернаторства практиковал военный подход к наукам. Изучал, что попадалось, систематизировал и делал доклады. Открыл в Хабаровске публичную библиотеку и основал естественно-исторический музей, который до сих пор носит его имя. Щадил китайцев, покровительствовал Обществу трезвости.

Гондатти Николай Львович, первый гражданский губернатор Дальневосточного края

Фото: Википедия Этнический итальянец, сын итальянского скульптора Гондатти и дворянки из Тулы, имя и фамилия которой утеряны историей. Занимался государственной деятельностью, губернаторствовал в Сибири, возглавил в 1910 году последний научный подвиг дореволюционной России — был назначен начальником Амурской экспедиции, на которую казной было потрачено 600 тысяч рублей. 40 томов отчета о проделанной работе никак не повлияли на политику правительства в отношении Дальнего Востока. Приамурское губернаторство Гондатти было отмечено гуманизмом — Николай Львович строил школы и запрещал отпускать алкоголь на стойбищах. Запомнился населению кристальной честностью и арестом в 1917 году после отречения Николая II от престола.

Русанов Александр Николаевич, педагог, депутат Государственной думы, комиссар Временного правительства по Дальнему Востоку

Фото: Википедия Практически первый полпред на Дальнем Востоке, правый социалист-революционер. Любил жанр телеграмм и воззваний, проводил съезды и совещания. В свободное время работал директором краеведческого музея. Был арестован, затем освобожден. Эмигрировал в Китай.

Блюхер Василий Константинович, маршал СССР

Фото: Википедия Первый хозяин Дальнего Востока, командующий Особой Дальневосточной армией. Любимец Сталина, крупный военный и хозяйственный деятель, первый кавалер ордена Красного Знамени и ордена Красной Звезды. Наводил порядок, командовал, разоблачал врагов. В 1938 году во время советско-японского конфликта на озере Хасан выяснилось, что никакого порядка нет, командовать не получается, кругом враги. Рядовой пограничный конфликт обернулся большой кровью, на место сражений Блюхер ездить отказывался, несмотря на личные звонки Сталина из Москвы. Отстранен от должности, по возвращении в Москву обеспечен хорошей квартирой, отправлен на отдых на юг в пансионат «Бочаров ручей». Там же и арестован вместе с семьей. Умер в кабинете врача внутренней тюрьмы НКВД после серии допросов, часть из которых вел лично Лаврентий Берия.

Малиновский Родион Яковлевич, маршал СССР, дважды Герой Советского Союза, министр обороны СССР, командующий войсками Дальневосточного военного округа

Фото: Википедия Был отчаянным военным и увлеченным человеком: дважды был женат, имел пятерых детей, свободно говорил на нескольких европейских языках. По неподтвержденным данным, дал добро на расстрел рабочих в Новочеркасске в 1962 году во время подавления забастовки. Любил шахматы, лично составлял задачки, увлекался рыбалкой и фотографией. Болел за футбол — говорят, благодаря этому в Хабаровске и был построен стадион имени Ленина. Украсил собой город. Устроил знаменитые Амурский и Уссурийский бульвары на месте рек Чердымовка и Плюснинка (до этого из-за сложного рельефа Хабаровск называли «три горы, две дыры»). По возвращении в Москву жил на улице Грановского в спокойной доброжелательной обстановке.

Черный Алексей Клементьевич, председатель Хабаровского крайисполкома, первый секретарь Хабаровского крайкома КПСС

Фото: Википедия Советский партийный и хозяйственный деятель, так называемый крепкий производственник. Первым обозначил в Хабаровском крае масштаб советского созидания. Построил все, что только возможно, включая театр Музыкальной комедии и гостиницу «Интурист». Особо любил свинофермы и школы — минимум на 500 мест. Имел в кабинете знаменитые резиновые сапоги, в которых мог забираться в любые отдаленные места. Слыл человеком жестким, но не грубым. Просыпался рано. Звонил подчиненным в шесть часов утра. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Ишаев Виктор Иванович, глава администрации, а затем — губернатор Хабаровского края

Фото: Википедия По слухам, как и предшественник, тоже держал в кабинете резиновые сапоги, но все же больше преуспел в политике и идеологии. Изобрел герб края, мост через Амур и фразу «Моя партия — Хабаровский край». Руководил этими местами настолько долго, что много лет спустя после его отставки в деревнях продолжали считать, что Ишаев все еще начальник. До сих пор его тут называют «папой Хабаровского края».

Шпорт Вячеслав Иванович, губернатор Хабаровского края Фото: РИА Новости Инженер из Комсомольска, депутат Государственной думы. Главное достижение — столкновение со стихией. В 2013 году на посту губернатора Хабаровского края пережил вместе с населением катастрофическое наводнение, которое случается в этих местах раз в 200–300 лет. В результате этого переживания в крае зародилось волонтерское движение, смысл которого сводится к добровольному отказу от властей и попытке решать свою судьбу самостоятельно. Стихия народного сомнения оказалась в конечном итоге сильнее напора воды. В 2018 году в ходе протестного голосования проиграл выборы Сергею Ивановичу.

Фургал Сергей Иванович, арестованный губернатор Хабаровского края Фото: РИА Новости Уроженец Хабаровского края, младший ребенок в многодетной семье, врач, предприниматель, депутат Государственной думы. После избрания губернатором выходил к людям без охраны, жалел сирот, спасал кошечек и собак. Стал символом народного представления о том, что в жизни что-то еще можно сделать и изменить, но что именно и как, так и осталось неизвестным из-за инициированного Москвой ареста Сергея Ивановича по подозрению в убийстве людей.

Дегтярев Михаил Владимирович, член ЛДПР, врио губернатора Хабаровского края Фото: РИА Новости Молодой энергичный назначенец, брошенный Кремлем в неизвестность народного негодования. Рассматривает протесты против себя и решений Москвы как разновидность темных суеверий. Суеверия тем временем не сулят врио никаких перспектив. Дегтярев по отчеству «Владимирович», тогда как большинство губернаторов Хабаровского края всегда были «Ивановичами».

Автор благодарен за помощь Хабаровскому краевому музею имени Н.И. Гродекова.

Спасибо ученому секретарю музея Юрию Белкину и старшему научному сотруднику отдела истории Алексею Шестакову.