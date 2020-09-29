Пропагандисты в махровых халатах

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Филологи знают некую тайну про слова: пока явление не названо, оно не существует. Российские пропагандисты оказались стихийными филологами. Много лет они учились виртуозно не упоминать в эфире фамилию Навального, даже когда о нем шла речь.

И так бы продолжалось впредь по известному в нашем отечестве принципу: нет человека — нет проблемы. Но тут отечество вошло в очередной тупик истории, и случился полнейший казус.

Живого и здорового Алексея Анатольевича можно было легко вынести за скобки, а вот с отравленным и пока еще не вполне здоровым «блогером» и «пациентом» справиться гораздо сложнее.

Неожиданно для всех (и, полагаю, для себя) Навальный стал едва ли не главной фигурой сегодняшнего противостояния между Россией и Западом. Острота ситуации усугубляется и тем, что он пока молчит. Что будет, когда заговорит? А ведь он заговорит. Тогда, помимо международного, разразится еще и пропагандистский кризис.

Собственно, уже разразился — «закружились бесы разны, будто листья в ноябре».

Документальный сериал о Ефремове сменился не менее документальным сериалом о Навальном. Ухо все еще вздрагивает при ежедневном упоминании того, кто так долго был тенью, но ступор уже прошел.

В программе Скабеевой некий шустрый гость из Беларуси посоветовал Путину встретиться с Навальным. Небо на землю не упало. Останкинская башня пошатнулась, но не рухнала, и только побледневшая Скабеева молвила: «Навальный сейчас проживает в другом государстве». Все-таки богатство русского языка не знает границ.

Материализация Навального послужила выразительным тестом на вменяемость обитателей телевизора.

Дмитрием Киселевым зрителей трудно удивить. Но на сей раз, кажется, получилось. Он провел ночь в том самом томском отеле и даже в том самом номере (239-м), где останавливался Навальный. Содержание ролика усугублено его формой. На протяжении всего сюжета штатный испепелитель ВГТРК бреется в ванной. Бреющийся Дмитрий Константинович в белом махровом халате, каковой не без труда обнимает плотные стати испепелителя, — зрелище не для слабонервных. В какое-то мгновение он решил придать сюжету интимный оттенок: я, мол, приглашал жену поехать со мной, но она сказала, что брезгует. Рвущая мозг мизансцена молниеносно наполнила душу солидарностью с киселевской женой.

Что это было? Вельможный чиновник, гендиректор могущественного Международного информационного агентства «Россия сегодня», топовый ведущий ВТРК не пожалел времени и сил для томского вояжа. И что же он увидел во время бритья? Улику!!! Соратники Навального утверждают, что забрали из номера три бутылки воды, одна из которых — с «Новичком», а на самом деле тут имеется всего одна бутылка, таков стандарт. Позже, уже в студии, благополучно выползший из халата Киселев разразится триумфальной речью об обманщике Навальном. А называется чудо журналистики кратко и хлестко: «Бесчестно».

Меня, признаюсь, во всей этой мыльной опере больше всего поразила бездарность происходящего.

Киселев, который грозился превратить США в радиоактивный пепел, не смог справиться с элементарным репортажем.

Можно как угодно к нему относиться, но ведь нельзя не признать: некогда был ярок, горяч, убедителен. В этом легко убедиться и сегодня — Сеть хранит все. Куда же подевались точность слова, мысли, жеста? Придется согласиться с князем Кропоткиным, анархистом: все ренегаты после ренегатства становятся бездарными, теряют талант.

Не утихает длящаяся агония творцов нынешних смыслов. На днях посмотрела ролик, имеющий прямое отношение к данному разговору.

Дмитрий Гордон посвятил матерную песню Владимиру Соловьеву. Тот незамедлительно ответил. Оба пропагандиста в законе ошеломили именно бездарностью своих сочинений. В центре противостояния — сравнительный анализ мужских достоинств оппонентов на фоне сравнительного анализа их же верноподданнического ража. Предмет не новый, но благодатный. Гордона знаю хуже, но представляю, как бы блистательно мог исполонить свою арию Соловьев в пору расцвета.

Упоенный собой Гордон спел песню на личном дне рождения, собравшем целую коллекцию звезд, от Михаила Саакашвили до Надежды Савченко. Соловьев не упустил возможность прокомментировать каждого гостя, но как же примитивно, уныло, без вдохновения и полета он это сделал.

Тема манипуляторов, которых покинул дар воспламенять своими речами других, кажется мне особенно важной в свете кремлевской стратегии по накачке пропаганды деньгами. Рейтинги пропагандистских шоу обваливаются со скоростью наступающего коронавируса.

«Левада-центр» в своем новом исследовании делает вывод о значительном падении доверия респондентов к телевидению.

А тем временем государство продолжает бросать бюджетные деньги в пустоту.

Как могла бы сказать по такому поводу героиня шоу народных талантов на канале «Россия», исторической родине Киселева с Соловьевым, у меня от таких новостей «тестостерон зашкаливает». Басков, ведущий шоу, с интересом посмотрел на молодую пышную женщину.