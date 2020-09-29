Братство кода

12 и 13 сентября «Роскомсвобода» и «Теплица социальных технологий» при информационной поддержке «Новой газеты» провели хакатон Demhack, который объединил активистов и ИТ-специалистов из разных областей разработки программного обеспечения (программистов, дизайнеров, менеджеров) для создания ИТ-решений в сфере цифрового гражданства. На хакатоне разрабатывались проекты в области защиты персональных данных, свободы слова, борьбы с фейковыми новостями и т. д.

Фото: Роскомсвобода

В Demhack с 16 проектами приняли участие более 60 человек из Москвы, Московской, Ленинградской, Иркутской, Калужской, Ростовской, Астраханской, Калининградской областей, Ханты-Мансийского автономного округа и даже Швейцарии и Чехии (онлайн). Основной возраст членов команд — 20–24 года.

Коды прототипов программного или программно-аппаратного обеспечения по итогам хакатна выложили в открытый доступ, и это само по себе очень хорошо для развития как общества, так и отдельно ИТ-индустрии. «Существуют мероприятия, где люди пишут код, публикуют его, и дальше другие используют его и делают что-то новое. Наш хакатон дал большое количество кода. Мы сделали мир лучше. ИТ-движение на этом и строится: писать код, делиться им и создавать новое», — говорит технический директор ««Роскомсвободы» Станислав Шакиров.

«Хакеры» на службе общества

Директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин

В России тема хакатонов довольно развита, таких мероприятий проходит много. Их проводят государственные органы, некоммерческие организации, университеты. Результативных, однако, можно пересчитать по пальцам. «Мало кто может работать на результат, — объясняет член жюри Demhack, директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. — А вот если проекты делаются по типу стартапов и для них составляют бизнес-план, они становятся ближе к реализации».

Разработчик из команды Common Data Анастасия Гисина, в багаже которой насчитывается 40 хакатонов, полагает, что такие мероприятия выращивают скорее специалистов, нежели проекты. «Успешных хакатонов единицы, но это нормальная ситуация. Часто люди не хотят делать стартап (идут чему-то научиться, потому что друг позвал). Тех, кто хочет реально что-то запустить, не так много. И людей, которые до конца доводят свой продукт, тоже мало», — сказала Гисина.

На хакатоны, которые очень приближенно можно назвать творческими мастерскими в сфере ИТ, обычно идут, чтобы посмотреть общий уровень специалистов, найти единомышленников, проверить себя, прокачать свои навыки и узнать о новых практиках в отрасли. Для студентов это может быть и первым опытом, наработкой портфолио. Сами организаторы, как правило, ищут проекты для дальнейшей акселерации.

Участники хакатона Demhack. Фото: Роскомсвобода

«Хакатон — это уникальная смесь из айтишной тусовки, тренингов с экспертами, тимбилдинга, нетворкинга, кодинга ночами и, наконец, соревнования, которое определяет лучших. Когда в этой атмосфере встречаются классные спецы и хорошие идеи — есть шанс получить действительно полезные для общества продукты. И, конечно, эти проекты вносят большой вклад в продвижение важных для нас ценностей защиты персональных данных, кибербезопасности и беспрепятственного доступа к информации», — рассказывает пресс-секретарь «Роскомсвободы» Наталья Малышева.

Ценность таких мероприятий, как Demhack, заключается в возможности разным специалистам встретиться для решения социальных проблем и общественно важных вопросов с помощью цифровых сервисов. Программисты могут предложить общественникам решения, а общественники — продвигать гуманистические идеи в ИТ-мир. UX-специалист команды Common Data Вероника Волкова считает, что сочетать технологические истории с социальными — хорошая идея:

«Только тогда решения будут работать. Технологии в отрыве от социальных проблем — гиблое дело».

Самая главная задача именно Demhack — пропаганда актуальности защиты цифровых прав граждан, отмечает член жюри, координатор Международного фонда SecDev Foundation Татту Мамбеталиева. «Подобные хакатоны позволяют не только генерировать идеи, но и повышать осведомленность об этих проблемах. Уведомлять людей о рисках, с которыми мы имеем дело», — говорит эксперт.

«Вместе с «Роскомсвободой» мы заявили публично о новой теме и формировании новых неотъемлемых прав — цифровых. Мы стали первопроходцами в данной тематике не только как первые создатели хакатона на эту тему в России, но и как первые, кто начал формировать повестку», — считает event-менеджер «Теплицы социальных технологий» Алиса Цветкова.

За 8 лет «Теплица социальных технологий» провела более 10 хакатонов разной направленности. Команда «Роскомсвободы» делает такое мероприятие впервые, но уже отмечает, что начинание вышло отличное и нужно продолжать.

Во время презентации одного из проектов

Лучшие проекты

На Demhack команды заявили проекты, работали над ними, получили консультации менторов — профессионалов в сферах IT-безопасности, киберправа, продвижения продукта и развития бизнеса, разработки и дизайна. В конце второго дня жюри оценило 16 работ и назвало, на его взгляд, 6 лучших. Они вышли в финал хакатона, где получат экспертную поддержку на новом этапе по новым задачам. Один из проектов получил еще отдельный денежный приз от «Теплицы социальных технологий».

Рассказываем о победителях.

Common Data

Common Data — приложение — поставщик данных для бизнеса, НКО и исследований. Цель проекта — дать пользователям возможность безопасно и анонимно делиться данными с проектами, ценности которых они разделяют, а организациям — получать эти данные. Многим организациям не хватает данных, поэтому они не понимают своих клиентов, свою аудиторию и, как следствие, делают не такой полезный продукт, как могли бы (бизнес еще и теряет прибыль). Что касается пользы непосредственно для самой аудитории, то, по мнению авторов проекта, она получает сопричастность к решению глобальных (или не очень) проблем. В практическом же аспекте — баллы и бонусы, за которые можно получать какие-то подарки от организаций за участие (по примеру сервиса онлайн-голосования по вопросам городского развития «Активный гражданин»), но денежного вознаграждения здесь не предполагается. Проект реализуется в области так называемого донорства данных. Из известных похожих проектов здесь можно назвать Open humans, собирающую медицинские данные, и Smoke Sense в сфере охраны труда. По мнению авторов, эти проекты узкоспециализированы, в то время как Common Data собирает широкий спектр данных, и в этом ее конкурентное преимущество. Все организации будут проходить на платформе модерацию, одно из основных условий — четкое обозначение цели сбора данных. Планируется, что данные будут автоматически собираться, обезличиваться, в обезличенном виде передаваться организациям для анализа и после передачи сразу удаляться из базы данных.

Таблица защиты проектов на хакатоне Demhack.Фото: Роскомсвобода

Stop 282

Stop 282 — решение для определения потенциальных рисков возбуждения уголовных и административных дел за публикации в интернете по ст. 282 (о возбуждении ненависти и вражды — прим. ред.), в первую очередь для журналистов. Авторы проекта считают, что редакции СМИ не всегда могут отследить изменения в законодательстве, которые несут для них риски. Приложение будет работать следующим образом: человек заходит на сайт, в специальную форму вносит текст, и ему высвечивается, что в этом тексте не так с точки зрения законодательства. Например, в нем может быть мат или упоминание организации, признанной в России экстремистской. Сервис поможет снизить риски и, кроме того, сэкономит время для творчества, уверены авторы проекта. Член жюри, ведущий юрист Центра защиты прав СМИ Галина Арапова сказала, что ст. 282 довольно сложна, и для снижения рисков будет недостаточно, например, просто сверить текст с реестром экстремистских материалов. «Есть сферы, в которых СМИ, особенно онлайн-медиа, можно помочь с помощью ИТ-решений. По сути дела, Роскомнадзор пользуется такими же решениями для выявления нарушений. Почему это не могут использовать СМИ, чтобы обезопасить себя? Но проекты нужно делать совместно с редакциями и медиаюристами, иначе их невозможно реализовать. Идентификация нецензурной брани на сайтах зарегистрированных СМИ — успешный пример», — Галина Арапова.

Медиаюрист Галина Арапова (справа) с одной из команд хакатона Demhack. Фото: Роскомсвобода

«Детектор»

«Детектор» — сервис проверки фактов в интернете, определение фейковых новостей. Ссылаясь на различные исследования, авторы проекта рассказали, что три четверти журналистов не прибегают к фактчекингу, а их читатели часто не имеют навыков критического мышления. Это натолкнуло их на мысль (один из участников команды сам журналист) создать сервис, который бы показывал, откуда взяты те или иные факты, высказывания и как они искажены. Для этого, правда, на этот сервис нужно заходить специально, хотя разработчики надеются приспособить его и для соцсетей. Сервис рассчитан как для журналистов, так и для обычных пользователей. «Все, что связано с фейк-ньюс, сейчас невероятно актуально. Законы об этом растут как грибы. Фактчекинг — одна из популярных тем сейчас», — член жюри, координатор Международного фонда SecDev Foundation Татту Мамбеталиева. «”Детектор” технически реализовать легко, но нужно очень хорошо подумать, как подавать контент», — один из менторов хакатона, технический директор ««Роскомсвободы» Станислав Шакиров.

Юрист Роскомсвободы Саркис Дарбинян с членами жюри и командой приглашенных экспертов хакатона Demhack. Фото: Роскомсвобода

Cryptocar

Cryptocar — блокчейн-сервис для хранения данных об обслуживании, в частности, ремонта автомобилей. Для удобства представлен в виде приложения и чат-бота. В настоящий момент пользователю сложно получить достоверную информацию о сервисном обслуживании автомобиля, объяснили задумку авторы проекта. По их словам, сейчас записи в бумажных сервис-книжках подделываются, а электронные книжки доступны только для новых машин и только в дилерских центрах. Их сервис призван защитить от подделки, упростить поиск информации (не надо связываться с сервисом) и уменьшить количество затраченного на него времени. «В России рынок автомобилей криминализован. Вы пытаетесь внедрить систему туда, где все повязаны, и сделать так, чтобы сервисные центры не смогли обманывать пользователей. Идея благая, но, к сожалению, они в этом не заинтересованы. И без давления извне, например со стороны страховых компаний, изменить их невозможно», — член жюри, директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин. На это команда ответила, что страховые компании могут быть заинтересованы в проекте, и обещала рассмотреть вариант сотрудничества с ними. «Мы подумали, что при покупке подержанных машин страховые компании должны быть заинтересованы, чтобы действия сервисных центров совпадали с записями в книжках. Так что этот вариант мы рассматриваем», — project-manager команды Наталья Гушан.

Презентация организаторов хакатона. Фото: Роскомсвобода

VPN 123

VPN 123 — сервис по обходу блокировок. Похож на обычные VPN-сервисы, но, в отличие от них, не направлен на защиту трафика в целом и потому пропускает не весь поток, а только заблокированные ресурсы. Это позволяет смотреть сайты, которые не нуждаются в разблокировке, без задержек, зависаний и пр. Что именно разблокировать, выбирает сам пользователь. Другая особенность сервиса — то, что пользователи сами составляют перечень заблокированных площадок, безотносительно существующих (например у Роскомнадзора). Третья фишка — выложенный в открытый доступ код, на основе которого каждый может сделать сервис для обхода блокировок. VPN-сервисов много, хороших и плохих, но большинство из них скрывают свою внутреннюю архитектуру, рассказал автор проекта Антон Булычев. По его словам, исходники должны быть в открытом доступе, чтобы пользователи им доверяли. Ментор проекта, руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк, впрочем, отмечает, что сервис не вполне относится к VPN, поскольку нацелен не на защиту всего трафика, а на обход блокировок. По его мнению, чтобы не запутывать пользователей, название надо изменить.

Редактор дата-отдела и отдела экономики «Новой газеты» Арнольд Хачатуров — эксперт хакатона Demhack

Orange

Orange — виртуальная сетевая файловая система для защиты конфиденциальной информации пользователя. Информация в ней хранится в зашифрованном виде, а ключ доступа к хранилищу знает только пользователь. Файловая структура располагается в оперативной памяти устройства, а не сохраняется на диске. Система может быть внедрена на устройство или смонтирована как отдельный логический диск, что позволяет пользователю использовать любые программы для взаимодействия с файлами. Рассчитана на журналистов, специалистов по информационной безопасности и всех, кто заинтересован в защите личной информации. «VPN и Orange — классные, понятные, нужные. Их сложно будет доделать, но, если доделать, это решит две большие проблемы всех журналистов и правозащитников», — Станислав Шакиров.

Мелиса Савина, «Роскомсвобода», специально для «Новой»