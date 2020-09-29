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№ 106 от 28 сентября 2020Читать номер
ПартиZан-фест в поддержку народа Беларуси. Видеоконцерт
30 сентября, 22:00. На сайте «Дождя» и в трансляции «Новой газеты»
«Новая газета»редакция
30 сентября в 22:00 в прямом эфире программы «Би Коз» Михаил Козырев проведет онлайн-марафон в поддержку пострадавших от насилия на улицах Беларуси «Партизан-фест».
Концерт должен был пройти в клубе Live Stars вживую, но из-за давления и угроз площадка отказалась от его проведения.
Цель марафона — демонстрация солидарности с мирным протестом и сбор средств на уплату штрафов и финансовую помощь семьям репрессированных белорусов.
Все собранные деньги пойдут в фонд Belarus Solidarity Foundation.
Среди участников фестиваля:
- Андрей Макаревич,
- «Несчастный случай»,
- «Ногу свело!»,
- «Ромарио»,
- «Тараканы!»,
- а также авторы неофициального гимна белорусского протеста группа «Аркадий Коц».
Специальные гости фестиваля:
- поэт Дмитрий Быков,
- поэт Леонид Каганов.
Мы хотим, чтобы слово «Россия» у братского народа ассоциировалось не с агрессией, продажными журналистами и людьми в униформе, а с солидарностью, музыкой и борьбой за свободу.
Смотрите прямую трансляцию «Партизан-феста» 30 сентября в 22:00 в прямом эфире телеканала Дождь и на сайте «Новой».
Этот материал вышел благодаря поддержке соучастников
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