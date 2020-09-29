Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

30 сентября, 22:00

«Дождь» и «Новая газета» представляют: ПартиZан-фест в поддержку народа Беларуси

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 106 от 28 сентября 2020

Читать номер
Комментарии

Подкаст «Книжная ссылка». Юрий Быков: «Я не готов служить никакой партии»

О любимых книгах, голодных художниках и политике в России

Культура503

Сергей ЛебеденкоВладимир ЕреминНадежда Юрова«Новая газета»

503
 

Как россияне обменяли свободу на смузи и джинсы с подворотами? Дает ли власть право совершать зло? И почему люди становятся конформистами? Об этом, а также о том, почему голодный художник — это миф, ведущие подкаста «Книжная ссылка» Сергей Лебеденко и Владимир Еремин поговорили с режиссером Юрием Быковым. Выпуск записан при поддержке благотворительного фонда «Дом с маяком».


«Дом с маяком» каждый месяц приглашает деятелей кино, чтобы обсудить с ними работу за кадром и особенности индустрии, поговорить о реализуемых проектах и профессиональных планах. Все средства, вырученные от продажи билетов, направляются на помощь подопечным фонда – детям и молодым взрослым с неизлечимыми заболеваниями. Следить за новыми встречами вы можете на сайте с афишей фонда, а помочь «Дому с маяком» можете не только через покупку билетов, но и сделав пожертвование на сайте.

Слушайте, где удобно

Soundcloud | Apple Music | Google Podcasts | Castbox |Я.Музыка | Подкасты «ВКонтакте»
Таймкоды
 

00:32 Как Юрий Быков учился в школе и как относился к программе по литературе

05:32 «Портрет» Гоголя и должен ли художник быть голодным?

09:30 «Отец Сергий» Толстого. Нужно ли себя ограничивать в жизни или самое главное — это получать радость?

13:47 «Тихий дон» Шолохова. Были ли у Юрия дилеммы, как у главного героя — когда ты не можешь выбрать одну сторону из двух?

16:54 «Черный монах» Чехова. Всегда ли творчество связано с безумием и в разница между гением и посредственностью?

21:05 Что такое зло и откуда оно берется — из иерархий или природы человека?

25:00 Почему россияне так легко согласились с поправками к Конституции и не стали протестовать, как белорусы?

29:00 Что такое конформизм и почему люди становятся конформистами

Делаем честную журналистику
вместе с вами

Каждый день мы рассказываем вам о происходящем в России и мире. Наши журналисты не боятся добывать правду, чтобы показывать ее вам.

В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.

Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.
Теги:
литература, быков юрий, подкаст

Топ 6

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera