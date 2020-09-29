Материалы
Рубрики
Темы
- Главные тексты недели4 материала
- Приемный покой. Спецпроект о врачах, сражавшихся с COVID-194 материала
- Беларусь. Письма в поддержку протестующих4 материала
Свежий выпуск
№ 106 от 28 сентября 2020Читать номер
Подкаст «Книжная ссылка». Юрий Быков: «Я не готов служить никакой партии»
О любимых книгах, голодных художниках и политике в России
Сергей ЛебеденкоВладимир ЕреминНадежда Юрова«Новая газета»
Как россияне обменяли свободу на смузи и джинсы с подворотами? Дает ли власть право совершать зло? И почему люди становятся конформистами? Об этом, а также о том, почему голодный художник — это миф, ведущие подкаста «Книжная ссылка» Сергей Лебеденко и Владимир Еремин поговорили с режиссером Юрием Быковым. Выпуск записан при поддержке благотворительного фонда «Дом с маяком».
«Дом с маяком» каждый месяц приглашает деятелей кино, чтобы обсудить с ними работу за кадром и особенности индустрии, поговорить о реализуемых проектах и профессиональных планах. Все средства, вырученные от продажи билетов, направляются на помощь подопечным фонда – детям и молодым взрослым с неизлечимыми заболеваниями. Следить за новыми встречами вы можете на сайте с афишей фонда, а помочь «Дому с маяком» можете не только через покупку билетов, но и сделав пожертвование на сайте.
Слушайте, где удобно
Soundcloud | Apple Music | Google Podcasts | Castbox |Я.Музыка | Подкасты «ВКонтакте»
Таймкоды
00:32 Как Юрий Быков учился в школе и как относился к программе по литературе
05:32 «Портрет» Гоголя и должен ли художник быть голодным?
09:30 «Отец Сергий» Толстого. Нужно ли себя ограничивать в жизни или самое главное — это получать радость?
13:47 «Тихий дон» Шолохова. Были ли у Юрия дилеммы, как у главного героя — когда ты не можешь выбрать одну сторону из двух?
16:54 «Черный монах» Чехова. Всегда ли творчество связано с безумием и в разница между гением и посредственностью?
21:05 Что такое зло и откуда оно берется — из иерархий или природы человека?
25:00 Почему россияне так легко согласились с поправками к Конституции и не стали протестовать, как белорусы?
29:00 Что такое конформизм и почему люди становятся конформистами
Делаем честную журналистику
вместе с вами
В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
Ваша поддержка поможет нам, «Новой газете», и дальше быть таким изданием. Сделайте свой вклад в независимость журналистики в России прямо сейчас.