Подкаст «Книжная ссылка». Юрий Быков: «Я не готов служить никакой партии»



«Дом с маяком» каждый месяц приглашает деятелей кино, чтобы обсудить с ними работу за кадром и особенности индустрии, поговорить о реализуемых проектах и профессиональных планах. Все средства, вырученные от продажи билетов, направляются на помощь подопечным фонда – детям и молодым взрослым с неизлечимыми заболеваниями. Следить за новыми встречами вы можете на сайте с афишей фонда, а помочь «Дому с маяком» можете не только через покупку билетов, но и сделав пожертвование на сайте.

Таймкоды



00:32 Как Юрий Быков учился в школе и как относился к программе по литературе

05:32 «Портрет» Гоголя и должен ли художник быть голодным?

09:30 «Отец Сергий» Толстого. Нужно ли себя ограничивать в жизни или самое главное — это получать радость?

13:47 «Тихий дон» Шолохова. Были ли у Юрия дилеммы, как у главного героя — когда ты не можешь выбрать одну сторону из двух?

16:54 «Черный монах» Чехова. Всегда ли творчество связано с безумием и в разница между гением и посредственностью?

21:05 Что такое зло и откуда оно берется — из иерархий или природы человека?

25:00 Почему россияне так легко согласились с поправками к Конституции и не стали протестовать, как белорусы?

29:00 Что такое конформизм и почему люди становятся конформистами