Судья последних дней

18 сентября не только Америка, но и весь мир потерял великую Рут Бейдер Гинзбург, судью Верховного суда США с 1993 г. «Пресловутая РБГ» (the notorious RBG), символ борьбы за права дискриминируемых групп населения, икона феминизма, изображение которой можно увидеть на майках, кружках и даже на татуировках, знаменита не только благодаря последовательной защите прав женщин. Хотя благодаря этому, безусловно, в первую очередь в деле United States v. Virginia (1996) именно Рут Гинзбург написала текст решения, отражавшего позицию большинства, согласно которой гендерное равноправие является конституционным правом.

Рут Бейдер Гинзбург. Фото: Reuters

Широко известны и ее особые мнения, в частности, по делу Bush v. Gore, решение по которому поставило точку в напряженной борьбе за президентский пост в 2000 г. В ходе судебных прений по делу Obergeffel v.Hodges (2015) РБГ занимала весьма активную позицию, и в значительной степени благодаря ее усилиям решение по данному делу легализовало однополые браки во всех 50 штатах. Менее известным, но не менее важным является решение по делу Olmstead v.LC (1999), предметом рассмотрения в котором стали права лиц с психическими расстройствами. РБГ в написанном ей решении, отражавшем позицию большинства, закрепила важнейшее право лиц с ограниченными возможностями, в том числе и страдающих психическими расстройствами, не подвергаться «неоправданной изоляции».

Основным же объектом атак хейтеров РБГ является ее позиция по вопросу абортов, выраженная, в частности, и в concurring opinion (отдельном мнении судьи, совпадающим с позицией большинства состава суда) в деле Whole Woman’s Health v.Hellerstedt (2016). В этом мнении РБГ очень ясно дала понять, что суд не будет благосклонно взирать на дальнейшие нападки на медицинские организации, производящие аборты. В частности, она отметила, что, «когда государство жестко ограничивает доступ к безопасной и легальной процедуре, женщины в отчаянных обстоятельствах могут обратиться за помощью к не имеющим лицензии проходимцам, сильно рискуя при этом своим здоровьем и безопасностью».

Шквал ненависти к РБГ со стороны пролайферов не утихает и после ее кончины. Неудивительно, что выбранная Трампом кандидатка на пост судьи Верховного суда — полная противоположность РБГ.

Эми Кони Баррет, судья апелляционного суда 7-го округа, профессор права Университета Нотр-Дам, католичка, активно поддерживаемая консервативными кругами, в том числе и религиозными. В свое время была юридическим ассистентом (law clerk) знаменитого «консервативного героя» Антонина Скалиа, судьи Верховного суда, скончавшегося в феврале 2016 года. Смерть судьи Скалиа также пришлась на год президентских выборов, поэтому будет небесполезно вспомнить, как тогда обсуждалась проблема заполнения возникшей вакансии в Верховном суде.

Антонин Скалиа. Фото: Reuters

А теперь, как говорится в известных кругах, следите за руками. 2016 год. Последний год президентского срока Барака Обамы (Демократическая партия). Сенатор Тед Круз (республиканец, Техас): «Прошло 80 лет с того момента, когда кандидат на должность судьи Верховного суда был номинирован и утвержден в год выборов. Мы имеем дело с долгой традицией не делать это в год выборов». Сенатор Марко Рубио (республиканец, Флорида): «Не думаю, что нам следует заниматься этой номинацией в последний год пребывания президента в должности; я бы сказал то же самое, если бы президентом был республиканец». Сенатор Ричард Берр (республиканец, Северная Каролина): «В год выборов американский народ должен получить возможность сказать свое слово о дальнейшем пути нашей страны. Именно поэтому я считаю, что вакансию, образовавшуюся после ухода судьи Антонина Скалиа, не следует заполнять до тех пор, пока мы не получим нового президента». Сенатор Митч МакКоннелл (республиканец, Кентукки): «Американский народ должен сказать свое слово в выборе своего следующего судьи Верховного суда. Следовательно, вакансию не надо заполнять до того момента, когда у нас будет новый президент». Сенатор Кори Гарднер (республиканец, Колорадо): «Я думаю, что выборы слишком близко. Пусть это решение принимает президент, которого изберут в ноябре».

Ключевое слово — «выборы слишком близко». Приведенные выше высказывания прозвучали в феврале и марте 2016 года, вскоре после смерти судьи Скалиа. До выборов оставалось восемь с лишним месяцев. На сегодняшний момент до выборов всего лишь 6 недель. А теперь снова следите за руками. 27 сентября 2020 г. были опубликованы заявления сенаторов в поддержку кандидатуры Эми Баррет.

Эми Кони Баррет. Фото: Reuters

Сенатор Марко Рубио (республиканец, Флорида): «Я верю, что судья Баррет будет отличным судьей Верховного суда, и я с нетерпением жду возможности вновь поддержать ее кандидатуру в Сенате США». Сенатор Рэнд Пол (республиканец, Кентукки): « Поздравляю судью Баррет с номинацией. Я уверен, что она станет прекрасным судьей, будет достойно служить стране и Конституции, и я очень надеюсь, что ее кандидатура будет вскоре утверждена». Лидер республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл (республиканец, Кентукки): «Президент Трамп не мог принять лучшего решения. Судья Эми Кони Баррет — исключительно сильный юрист и в высшей степени квалифицированный кандидат на пост судьи Верховного суда».

Особенно хотелось бы отметить последовательность сенатора-республиканца из Южной Каролины Линдси Грэхема, который с энтузиазмом присоединился к общему хору восторгов: «Судья Баррет обладает высокой квалификацией во всех ключевых областях… Она выдающийся кандидат, номинированный президентом Дональдом Трампом». Сенатор Грэхем — это тот самый человек, который в 2018 году заявил: «Если вакансия образуется в последний год президентства Трампа, и к тому моменту уже начнутся праймериз, нам следует подождать до следующих выборов».

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Казалось бы — из-за чего такой сыр-бор? Ну, судья, ну, Верховного суда… Сегодня назначили, а завтра, глядишь, и освободили от занимаемой должности. Ан нет. Было такое популярное в советские времена выражение «Слава богу, не в Америке живем». В России лишить полномочий судью высшего органа судебной власти несопоставимо проще. В особенности после вступления в силу поправок к Конституции РФ, в соответствии с которыми президент может вносить в Совет Федерации представление о прекращении полномочий председателей Конституционного суда РФ и Верховного суда РФ, их заместителей и судей обоих высших судов страны в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих полномочий.

В Штатах от неугодного судьи так просто не избавиться. Согласно ч. 1 ст. 3 Конституции США 1787 г., судьи Верховного суда и нижестоящих судов пребывают в должности, «пока ведут себя безупречно».

Освободить американского федерального судью от должности сложнее, чем президента, и возможно это только посредством процедуры импичмента.

И если, согласно 22-й поправке к Конституции США, одно и то же лицо не может быть избрано на пост президента более чем два раза, судьи Верховного суда пребывают в должности пожизненно.

С этим ничего не смог сделать даже популярнейший Ф. Рузвельт, попытавшийся провести в 1930-х годах реорганизацию Верховного суда и, в частности, ввести 70-летний возраст пребывания в должности. Истинной причиной этого стала конфронтация между президентом и Верховным судом, признавшим неконституционными несколько важных составляющих программы Нового курса, направленной на вывод страны из Великой депрессии. Рузвельт стал воспринимать Верховный суд как помеху, назвал судей старцами, блокирующими его экономические реформы, и заявил о необходимости избавиться от геронтократии в высшей судебной инстанции страны. Конгресс инициативу президента не поддержал, и пожизненный срок пребывания в должности судей Верховного суда был сохранен.

Именно в этом и коренится причина столь стремительно разворачивающихся событий вокруг образовавшейся вакансии в Верховном суде США. Когда новый судья утвержден Сенатом, лишить этого судью полномочий крайне сложно. А гарантий того, что бывший юридический ассистент судьи Антонина Скалиа будет подобна ему во всем, никаких. Судья Скалиа, хоть и был политическим оппонентом судьи Гинзбург, но при этом очень с ней дружил и весьма эффективно взаимодействовал с ней в профессиональном плане. Но такие высоты доступны немногим.