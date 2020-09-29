Поводом для уголовного преследования ростовчанки Анастасии Шевченко стало заявление доцента ЮФУ. Еще один добровольный помощник полиции в этом деле — бывший украинский журналист Сергей Рулев.

Анастасия Шеченко. Фото: Елена Романова / «Новая газета»

Преподаватель по безопасности персональных данных, доцентр кафедры «Безопасности информационных технологий» ЮФУ Александр Басанов увидел анонс выступления Анастасии Шевченко на дебатах в Таганроге и подал сигнал прокуратуре.

— Я знал, что на сайте министерства юстиции опубликован перечень нежелательных организаций, куда входит общественное движение «Открытая Россия», финансируемое Михаилом Ходорковским. Это дело меня интересовало еще до мероприятия, я читал комментарий представителя Генпрокуратуры, что к нежелательным организациям относятся такие организации, которые " дестабилизируют обстановку в стране, обесценивают выборы президента и могут нанести ущерб конституционным правам граждан и государственности, — рассказал Басанов в суде по делу Анастасии Шевченко на очередном заседании 24 сентября.

Речь идет об участии Анастасии Шевченко в дебатах как официального представителя штаба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Дебаты проходили в Таганроге, противником Шевченко был представитель партии «Единая Россия», выступавший от имени штаба Владимира Путина в Ростовской области.

В суде Александр Басанов предупредил, что может не вспомнить всех деталей событий трехлетней давности и попросил судью считать, что «как написал в той жалобе, так оно и было».

— Я пошел на это событие, зафиксировал видео на телефон, — рассказал в суде Басан. — В ходе дебатов Анастасия Шевченко выступала от имени «Открытой России», критиковала власть. После этого я подал заявление в прокуратуру, полагая, что ее (Шевченко) деятельность относится к Кодексу об административных правонарушениях. Пришло письмо из прокуратуры, что дело рассматривается. Мне было важно, что прокуратура отреагировала на мою жалобу.

Прокуратура Таганрога отреагировала: спустя два месяца в отношении Шевченко было возбуждено административное дело по ст. 20. 33 КоАП РФ и назначен штраф в 5 тысяч рублей.

Второе административное наказание Анастасия Шевченко получила за участие в съезде сторонников всероссийского сетевого движения «Открытая Россия» в Ульяновске. После этого в отношении активистки было возбуждено первое в России дело по статье 284. 1 УК РФ за «осуществлении деятельности организации, признанной нежелательной». С января 2019 года Шевченко находится под домашним арестом. За это время у Анастасии умер ребенок, она была признана политически узником и стала лауреатом премии им. Бориса Немцова «за смелость в отстаивании демократических ценностей».

Весной этого года началось слушание дела по существу, его рассматривает судья Кристина Захаркина, которая летом продлила домашний арест подсудимой.

Анастасия Шевченко отказывается признать вину. Она настаивает, что не является сотрудницей нежелательной неправительственной организации (Otkrytaya rossia), зарегистрированной в Великобритании — именно эту организацию Генпрокуратура РФ считает осуществляющей «на территории России специальные программы в целях дискредитации результатов выборов, признания их итогов нелегитимными», чья «деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений» и «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности государства».

Ранее в суде был допрошен активист Национально-освободительного движения (НОД) Александр Шильченко, который написал несколько заявлений в прокуратуру с требованием проверить деятельность Анастасии Шевченко, но в суде не смог обосновать свои подозрения в незаконном зарубежном финансировании деятельности ростовской активистки.

Еще один свидетель обвинения — бывший украинский журналист Сергей Рулев, который после победы «евромайдана» обосновался в Ростове и стал завсегдатаем политических акций с участием либеральной оппозиции. Он признался, что так же дал показания против Шевченко, которую снимал на видео во время ее публичных выступлений.

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Александр Басан, который преподает студентам ЮФУ «Безопасность персональных данных» и занимается разработкой и эксплуатацией защищенных автоматизированных систем, поговорить с корреспондентом «Новой газеты» отказался. А Сергей Рулев, по последним данным, перебрался в Москву. Недавно на своём youtube-канале он освещал «прогулку» известного политолога Валерия Соловья по Тверскому бульвару, после которой тот был задержан.

*Внесена Генпрокуратурой РФ в список нежелательных организаций.