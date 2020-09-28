«Ничего не знает, но хотел бы обратиться к суду»

Олег Пулатов (позывные «Гюрза»). Фото из материалов «Досье»

Олег Пулатов (позывные «Гюрза»), один из обвинямых по делу о крушении малайзийского «Боинга» под Донецком в 2014 году, полностью отрицает причастность к доставке из России ЗРК «Бук», которым, по версии обвинения, мог быть сбит лайнер. Об этом в понедельник на заседании Гаагского окружного суда сообщила его адвокат Сабине тен Дуссхате.

Она рассказала о первой с начала судебного процесса встрече голландских защитников с Пулатовым. До этого из-за ограничений, связанных с ковидом, адвокатам не удавалось попасть в Россию.

Пулатов — единственный из обвиняемых, нанявший для своей защиты дорогостоящую адвокатскую бригаду.

Остальных, россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского («Хмурого») и гражданина Украины Леонида Харченко («Крота»), судят заочно.

Тен Дуссхате передала слова Пулатова о том, что он никак не участвовал в подготовке, охране, транспортировке и маскировке «Бука», не отдавал приказы о запуске ракеты, поразившей самолет рейса MH17. И вообще не знает, как и зачем он был сбит. Знает только, что самолет разбился, видел его обломки.

Еще адвокат сообщила, что их клиент хочет обратиться к нидерландскому суду, и как можно скорее. Но неясно, как это можно организовать. Пулатов не может выехать из России, потому что тогда его сразу арестуют. И вообще, — пожаловалась она, — вокруг клиента создана небезопасная для него атмосфера публичности, его фото широко распространены СМИ.

Следующее заседание суда, который рассматривает дело о крушении рейса MH17, состоится 3 ноября. К этому времени защита успеет подготовить и представит в суд запросы на проведение дополнительного расследования, которые сочла необходимыми после поездки в Россию.

Слушания по делу о MH17 начались 9 марта 2020 года и практически сразу же были прерваны на три месяца из-за коронавируса. Они возобновились 8–9 июня, потом продолжились с большими интервалами. Процесс по-прежнему находится в досудебной стадии, рассмотрение по существу начнется, предположительно, в феврале-марте 2021 года.

Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines выполнял рейс Амстердам — Куала-Лумпур и был сбит над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек на его борту погибли. В сентябре 2016 года международная следственная группа обнародовала выводы, согласно которым он был сбит ракетой из ЗРК «Бук».