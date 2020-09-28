Студент против вице-спикера

Октябрьский районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению иска студента Сибирского института управления Вячеслава Якименко об отмене результатов выборов депутатов городского совета по округу № 35. 19-летний кандидат не без оснований считает, что победил своего конкурента — действующего зампреда городского совета Евгения Яковенко. Пересмотреть итоги выборов требуют и снятые с гонки оппозиционные кандидаты Даниил Маркелов и Роман Таганов.

Пикет в поддержку Якименко в Новосибирске. Фото: соцсети

Курсанты голосовали строем

Кампанию в Новосибирске, где выбирали 50 муниципальных депутатов и 76 депутатов Законодательного собрания, местные СМИ окрестили «самой грязной» за последние годы. Третий город России к такому не привык: выборы здесь проходили относительно честно.

Оппозиция — сторонники Навального, «Яблоко», либертарианцы, «беспартийные» активисты — выставила на выборы 31 кандидата. Четверо из них прошли в городской совет. Однако представительство коалиции в городском парламенте еще может увеличиться: независимые кандидаты начали оспаривать результаты голосования и решения избирательных комиссий.

Самая спорная ситуация сложилась в 35-м избирательном округе. По официальным данным,

победу с отрывом всего в 11 голосов одержал действующий зампред горсовета единоросс Евгений Яковенко. При этом на протяжении практически всего подсчета он проигрывал своему конкуренту от оппозиции — 19-летнему студенту Вячеславу Якименко.

К 5 утра 14 сентября Якименко опережал действующего депутата на 78 голосов: 1257 против 1179. Но все изменилось, когда выяснилось, что на участке № 1833 за Яковенко проголосовали 300 курсантов Новосибирского военного института. И единоросс победил.

— Вместо паспортов курсанты предоставляли [членам комиссии] военные билеты, — говорит Вячеслав Якименко. — А значит, комиссия не имела права выдавать им бюллетени. Я уверен, что среди курсантов суд найдет тех, у кого нет регистрации в нашем округе, они не могли голосовать на городских выборах.

У новосибирского облизбиркома другое мнение: «Курсанты военного учебного заведения <...> включались в список избирателей избирательного участка № 1833, если место их жительства до зачисления в штат учебного заведения находилось на территории города Новосибирска. При этом регистрация таких избирателей по месту жительства в других районах города Новосибирска, а не только в Октябрьском, не влияет на их активное избирательное право», — говорится на сайте комиссии.

Голосование по военным билетам вместо паспортов в избиркоме не комментируют.

Кто такой Яковенко

Зампред госсовета единоросс Яковенко (в центре) одердал сомнительную победу над 19-летним студентом

Евгений Яковенко в Новосибирске — фигура известная. Он один из лидеров местных афганцев.

16 сентября Тайга.инфо, ссылаясь на обвинительное заключение по делу киллера Анатолия Радченко, рассказала, что Яковенко мог быть связан с организованным преступным сообществом «Первомайские». Радченко был членом ОПС «Труновские». «Первомайские» были конкурентами «Труновских». «Первомайские» и «Труновские» поделили между собой Центральный рынок Новосибирска. Яковенко, пишет «Тайга», якобы был одним из тех, кто получал деньги с арендаторов. Иметь отношение к ОПС Яковенко мог до начала нулевых, то есть до вступления в ряды «Единой России».

Сейчас он — вице-спикер городского совета, то есть не может заниматься коммерческой деятельностью. При этом фамилия Яковенко до сих пор числится среди учредителей ООО «Элика» вместе с Борисом Шепелем и Сергеем Тищенковым. Шепель и Тищенков известны и как руководители других компаний, в числе учредителей которых значатся новосибирские политики.

После выборов в ответ на прозвучавшие в СМИ сомнения в честности его победы Яковенко записал видеообращение, в котором заявил, что «пятая колонна» воспользовалась коронавирусом и пытается проникнуть в городской совет». Свою связь с криминальным миром Евгений Яковенко отверг: «Ну это бредни. Я в городе рос. Здесь общались со всеми. И всегда занимал активную позицию», — сказал он «Тайге».

Сняты с учета

На рассмотрении в судах разного уровня находятся и другие дела, связанные с выборами.

Даниил Маркелов

Сотрудник новосибирского штаба Навального Даниил Маркелов идет в Верховный суд РФ. Оппозиционер выдвигался в кандидаты на избирательном округе № 36. Собрал 133 подписи (необходима 121). Комиссия отсеяла 10 подписей, но к остальным придраться не смогла. Пришлось зарегистрировать.

Однако решение комиссии оспорил конкурент Маркелова — «независимый кандидат» Александр Селютин. Он подал иск в Октябрьский районный суд Новосибирска, требуя признать собранные оппозиционером подписи сфальсифицированными. Первую инстанцию проиграл, зато — добился успеха в апелляции. Новосибирский областной суд постановил, что четыре подписавшихся за Маркелова человека «ранее имели регистрацию в округе, но были сняты с регистрационного учета».

Оппозиционера сняли с выборов за две недели до голосования.

— После отбраковки 10 подписей мы стали разбираться, — говорит Маркелов. — По трем из них — тем, в которых нашли признаки подделки паспортов, мы подали заявления в МВД. Еще одна подпись — девушка имеет постоянную прописку, комиссия посчитала, что у нее прописка временная.

Двое человек, чьи подписи оспаривались, выписались в один и тот же день и временно прописались в своих же квартирах. Выписались они, по словам Даниила Маркелова, задним числом.

Но не только «поддельными» подписями Даниила Маркелова выбивали из избирательной кампании:

на сборщиков подписей в его поддержку трижды нападали неизвестные в масках;

людям, которые поставили за него подпись, звонили из «отдела по проверке подписей администрации Октябрьского района» (такого подразделения не существует) и спрашивали: «Вы действительно поддержали выдвижение Маркелова?».

В итоге депутатом от 36-го округа стал единоросс Алексей Джулай, владелец строительной фирмы «Дискус».

По словам Даниила Маркелова, если Верховный суд встанет на его сторону и вернет ему регистрацию в качестве кандидата, в округе № 36 автоматически должны будут назначить перевыборы.

Роман Таганов.

Решения Новосибирского областного суда по своей регистрации на выборах ждет и баллотировавшийся по округу № 30 оппозиционер Роман Таганов.

Как и в случае с Даниилом Маркеловым, избирательная комиссия Таганова отсеять не смогла. Зато смог действующий депутат городского совета Андрей Аникин: он потребовал отменить регистрацию конкурента, заявив, что в поданных им документах «не указано структурное подразделение юридического лица, с которым он состоит в трудовых отношениях». Попросту говоря, не указал, что трудится ведущим системным администратором в новосибирском отделении ООО ТК-АВТО.

Ленинский районный суд счел это достаточным основанием для снятия Таганова с выборов.

— Несмотря на то, что судья приняла решение о снятии моей кандидатуры с выборов, сдаваться я не намерен. Я собираюсь инициировать довыборы или иным образом лишить Аникина мандата, — говорит Таганов.

Другой подход

Оппозиционные кандидаты бьются за свое право быть избранными в судах, которые за любую оплошность снимали их с выборов. В отношении единороссов новосибирские судьи, надо сказать, такой принципиальности не проявили.

Так самое первое судебное разбирательство в рамках избирательной кампании инициировала оппозиция. Независимый кандидат Александра Попова (округ № 50) требовала отменить регистрацию своего конкурента-единоросса Сергея Бондаренко, использовавшего на билборде фразу «В буре лишь крепче руки» (в оригинале — «В бурю лишь крепче руки») из песни «За тех, кто в море» группы «Машина времени». Такая агитация запрещена без согласия автора.

Ко дню судебного заседания билборд был заменен другим — с аналогичным изображением, но другим текстом: «Новые горизонты». Бондаренко на суде заявил, что «по ошибке в печать пошел несогласованный вариант».

В иске Поповой было отказано.

За 19 дней до голосования, 26 августа, суд отказался снимать с выборов депутата городского совета от «Единой России» Дмитрия Дамаева. Кандидат от КПРФ Андрей Любавский обвинял его в подкупе избирателей: летом 2020 года Дамаев установил в одном из дворов велопарковку и дог-бокс. Деньги на их закупку из бюджета выделили еще ранней весной, но из-за режима самоизоляции оборудование привезли летом — «под выборы».

В удовлетворении иска Любавскому отказали.

Так что «самая грязная» за последние годы избирательная кампания в Новосибирске перешла из формата выборов в формат судов.

Алексей Колесников, для «Новой»,

Новосибирск