«Это же валюта сырьевой страны»

Курс рубля на торгах Московской биржи 28 сентября впервые с начала апреля обрушился почти до 79 рублей за доллар и до 92 рублей за евро, что стало максимумом с января 2016 года. На курс оказывает влияние снижение цен на нефть марки Brent ниже 42 долларов за баррель, пандемия и ожидание санкций со стороны Запада. «Новая» спросила экспертов, как долго продлится паника на рынке и перевалит ли евро за 100 рублей.

Тимур Нигматуллин инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер»

— Ослабление рубля по отношению к доллару США связано с геополитикой и ослаблением цен на нефть. Геополитическими факторами стали выборы президента США, отравление Навального, события в Беларуси. Их влияние может сохраняться в течение длительного периода времени, и сложно предсказать, когда оно прекратится. Эти факторы я считаю спекулятивными: их влияние может ослабнуть так же быстро, как и проявилось.

Рубль принимает на себя основной удар внешних шоков, поскольку он является свободно плавающей валютой. В данном случае равновесие найдено на текущем уровне. Если будут усиливаться страхи, уровень равновесия может быть выше, но решающую роль играют ранее упомянутые спекулятивные факторы, которые могут резко ослабить свое влияние.

Прогнозировать продолжительность их влияния — очень неблагодарное дело, потому что нельзя прозрачно видеть процесс принятия политиками решений по геополитическим аспектам. Решение о потенциальных санкциях США за отравление Навального спрогнозировать невозможно, но пока то, что мы слышим в виде инсайдов из СМИ, говорит об отсутствии ожиданий слишком жестких санкций.

Справедливый курс доллара к концу 2020 года, который не учитывает геополитические факторы и прочие спекулятивные факторы, —63–65 рублей. Будет ли этот курс к концу года — никто не знает, потому что влияние политических факторов непредсказуемо.

Курс евро мы в принципе не прогнозируем, потому что это очень неликвидная валюта, она в 10 раз менее ликвидна, чем доллар, и это просто бессмысленно. Курс евро прогнозируем просто на основе паритета евро и доллара.

Может ли курс валюты измениться так, что будет, допустим, 100 рублей за доллар или евро? Конечно, может. Это же валюта сырьевой страны, она может измениться в любую сторону на существенную величину. Если драйвером является политика, то ослабление может быть краткосрочным и непродолжительным, а может и вовсе не продолжаться, и на текущем уровне рубль может укрепиться.

Пока евро или доллар укрепляются к рублю, но сохраняется низкая рублевая инфляция. Мы можем рассчитывать, что через некоторое время спекулятивные факторы снизят свое влияние, и мы увидим укрепление рубля на прежнем уровне, потому что за это время не будет утеряна покупательная способность. Если очень долго сохранится низкий курс рубля, то может подскочить инфляция, но пока я не считаю, что это является базовым сценарием.

Алексей Ведев заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара

— На мой взгляд, падение курса рубля спровоцировал комплекс факторов. В первую очередь оно вызвано страновыми рисками и частичным оттоком капитала. Я думаю, что это может продлиться какое-то время, но недолго. Рубль сейчас находится на своем минимуме, и в течение дней десяти ситуация нормализуется.

Я поддерживаю позицию Минэкономразвития в том, что до конца года возможно укрепления рубля. К концу 2020 года я ожидаю курс на уровне 71–72 рублей за доллар при ценах на нефть около 45–50 долларов за баррель. Сейчас это скорее проявление глобальных и страновых рисков.

На самом деле многие валюты развивающихся стран находятся под давлением. Такая ситуация неблагоприятна для перспектив экономического роста, поскольку нестабильность валюты и девальвационные ожидания отрицательно воздействуют на экономический рост. Вклад геополитических факторов тоже есть, но не столь существенный.

К тому же девальвация негативно сказывается на вложениях иностранных инвесторов в рынок облигаций федерального займа. Думаю, что стабилизация курса и снижение инфляционных ожиданий увеличит приток иностранных денег в этот сегмент рынка.

Я очень надеюсь, что подорожание евро до 100 рублей — очень маловероятный сценарий и в ближайшее время все стабилизируется, потому что это крайне негативно сказалось бы на российской экономике.

Ксения Котченко — специально для «Новой»