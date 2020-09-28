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№ 106 от 28 сентября 2020

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Тотальный дистант: исследование «Синдиката-100» о второй волне коронавируса в российских школах и вузах

Общество7

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Так сегодня выглядит обложка свежего номера «Новой газеты»

Возвращение с 1 сентября к «традиционному очному формату обучения» привело к традиционному результату. У сотен школьников и студентов в стране выявлен коронавирус.

Российские дети вышли на учебу «в едином порыве». Разумеется, не без напутствий Роспотребнадзора: дезинфицировать помещения во время перемен, закрепить за каждым классом отдельный кабинет, запретить массовые мероприятия.

Руководитель московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявляла: «Исследуя популяционный иммунитет, мы считаем, что ни студенты, ни школьники нам не должны дать резкого роста именно заболеваний. Мы можем выявлять у них заболевание по тестам, но именно как клинического проявления болезни, мы считаем, скорее всего, резкого подъема не произойдет».

К концу сентября становится понятно — что-то пошло не так.

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Теги:
коронавирус, обложка дня

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