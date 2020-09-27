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№ 105 от 25 сентября 2020

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Вторая волна

Не ждали подарка? Конечно, тоска. Опять «Коммунарка», опять пропуска…

Общество21

Дмитрий Быковобозреватель

21
 
Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

И мы по жилищам
Пройдем с фонарем,
И тоще поищем,
И тоже умрем.
Б. Пастернак, 1936.

 

Вас вирус пугает?
Утешься, страна.
Всегда набегает
Вторая волна.

Пожиже ли дымом,
Пониже трубой…
Ушел невредимым —
Она за тобой.

Ты скажешь «Однако» —
Но даже в кино
В финале маньяка
Убить мудрено.

Качнулся и вскрикнул,
Но вылез опять…
Ведь нужен же сиквел!
А лучше бы пять.

Не ждали подарка?
Конечно, тоска.
Опять «Коммунарка»,
Опять пропуска,

А в вузе и школе
Опять карантин —
И много до боли
Привычных картин.

…Пугать вас не буду:
Вторая волна —
Во всем и повсюду,
Во все времена.

Привычны повторы
Российской судьбе?
На месте Конторы
У нас ФСБ,

Последыш Малютин,
Эрзац-сатана…
По сути, и Путин —
Вторая волна.

Отчизна упряма,
Прием ее стар-с —
Сначала как драма,
А после как фарс,

Потом обсужденье
С уходом в реал,
А там — вырожденье.
Точней, сериал.

Не верьте разгрому,
Не бойтесь клешней.
По разу второму —
Тошней и скушней.

На месте сатрапа —
Раздувшийся ноль,
На должности РАППа —
Пригожинский тролль,

И все — юберменши
С повадкой князей,
Настолько же меньше,
Насколько мерзей.

…Меня поместили
В такую волну.
Я плаваю в стиле
«Вот-вот утону».

Последние брызги
Кровавой волны —
Мы в вечном раздрызге,
И этим больны.

Когда ж, замирая,
Осядет волна —
Приходит вторая.
Она из…*

 

*Последняя строка рукописи чем-то забрызгана.

Теги:
коронавирус, стихи, быков

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