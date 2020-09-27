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№ 105 от 25 сентября 2020Читать номер
Дмитрий Быковобозреватель
И мы по жилищам
Пройдем с фонарем,
И тоще поищем,
И тоже умрем.
Б. Пастернак, 1936.
Вас вирус пугает?
Утешься, страна.
Всегда набегает
Вторая волна.
Пожиже ли дымом,
Пониже трубой…
Ушел невредимым —
Она за тобой.
Ты скажешь «Однако» —
Но даже в кино
В финале маньяка
Убить мудрено.
Качнулся и вскрикнул,
Но вылез опять…
Ведь нужен же сиквел!
А лучше бы пять.
Не ждали подарка?
Конечно, тоска.
Опять «Коммунарка»,
Опять пропуска,
А в вузе и школе
Опять карантин —
И много до боли
Привычных картин.
…Пугать вас не буду:
Вторая волна —
Во всем и повсюду,
Во все времена.
Привычны повторы
Российской судьбе?
На месте Конторы
У нас ФСБ,
Последыш Малютин,
Эрзац-сатана…
По сути, и Путин —
Вторая волна.
Отчизна упряма,
Прием ее стар-с —
Сначала как драма,
А после как фарс,
Потом обсужденье
С уходом в реал,
А там — вырожденье.
Точней, сериал.
Не верьте разгрому,
Не бойтесь клешней.
По разу второму —
Тошней и скушней.
На месте сатрапа —
Раздувшийся ноль,
На должности РАППа —
Пригожинский тролль,
И все — юберменши
С повадкой князей,
Настолько же меньше,
Насколько мерзей.
…Меня поместили
В такую волну.
Я плаваю в стиле
«Вот-вот утону».
Последние брызги
Кровавой волны —
Мы в вечном раздрызге,
И этим больны.
Когда ж, замирая,
Осядет волна —
Приходит вторая.
Она из…*
*Последняя строка рукописи чем-то забрызгана.