Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

И мы по жилищам

Пройдем с фонарем,

И тоще поищем,

И тоже умрем.

Б. Пастернак, 1936.

Вас вирус пугает?

Утешься, страна.

Всегда набегает

Вторая волна.

Пожиже ли дымом,

Пониже трубой…

Ушел невредимым —

Она за тобой.

Ты скажешь «Однако» —

Но даже в кино

В финале маньяка

Убить мудрено.

Качнулся и вскрикнул,

Но вылез опять…

Ведь нужен же сиквел!

А лучше бы пять.

Не ждали подарка?

Конечно, тоска.

Опять «Коммунарка»,

Опять пропуска,

А в вузе и школе

Опять карантин —

И много до боли

Привычных картин.

…Пугать вас не буду:

Вторая волна —

Во всем и повсюду,

Во все времена.

Привычны повторы

Российской судьбе?

На месте Конторы

У нас ФСБ,

Последыш Малютин,

Эрзац-сатана…

По сути, и Путин —

Вторая волна.

Отчизна упряма,

Прием ее стар-с —

Сначала как драма,

А после как фарс,

Потом обсужденье

С уходом в реал,

А там — вырожденье.

Точней, сериал.

Не верьте разгрому,

Не бойтесь клешней.

По разу второму —

Тошней и скушней.

На месте сатрапа —

Раздувшийся ноль,

На должности РАППа —

Пригожинский тролль,

И все — юберменши

С повадкой князей,

Настолько же меньше,

Насколько мерзей.

…Меня поместили

В такую волну.

Я плаваю в стиле

«Вот-вот утону».

Последние брызги

Кровавой волны —

Мы в вечном раздрызге,

И этим больны.

Когда ж, замирая,

Осядет волна —

Приходит вторая.

Она из…*

*Последняя строка рукописи чем-то забрызгана.