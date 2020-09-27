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№ 105 от 25 сентября 2020

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ОНЛАЙНОбновлено 13 минут назад

Протесты в Беларуси, день 50

Общество5 599

5 599
 

Правозащитники сообщили о как минимум 40 задержанных в Беларуси

Людей задерживали в Минске, Гомеле, Могилеве, Жодино, Гродно и других городах. Список, который составляет правозащитный центр «Весна», обновляется.  

 

В Минске протестующие идут по проспекту Машерова

Колонна, в которой находятся несколько тысяч человек, ушла от стелы. «Голова» колонны, где люди идут в сцепке, уже приблизилась к Белой веже. Люди скандируют «Света — наш президент», передает TUT.BY. 

У посольства Беларуси задержали солиста группы «Аркадий Коц»

Кирилла Медведева задержали во время выступления фолк-панк группы  возле посольства Беларуси в Москве, где регулярно проходят акции солидарности с народом республики.

Напротив посольства стоят около 30 человек, их не задерживают, передает корреспондент «Новой».  

В Гомеле против протестующих был применен слезоточивый газ

Эту информацию подтвердили в УВД Гомельского облисполкома. СМИ сообщают, что были слышны предупредительные выстрелы в воздух.

«Сейчас возле фонтана напротив цирка в центре города люди образовали сцепку и скандируют «Это наш город!»», — передает KYKY. 

 

В Могилеве задерживают протестующих

Фото: Tut.by

Задержания людей на проспекте Победителей

Задержания в Гродно

Фото: специально для «Новой»

Протестующие у стелы в Минске

The Village Беларусь пишет, что там уже больше тысячи человек, «Радио Свобода» сообщает об около пяти тысячах протестующих. 

Фото: Onliner

В Гродно тоже проходит акция протеста. Есть задержанные

Задержан в том числе главред портала NewGrodno Игорь Бубликов, пишет «Радио Свобода». 

В Минске не работает мобильный интернет

Оператор А1 подтвердил, что скорость интернета снизилась по распоряжению государственных органов. Находящиеся в центре жалуются на то, что мобильный интернет недоступен и у других операторов.

Милиция пригрозила журналистам задержаниями, если они не будут держаться в 50 метрах от протестующих

К журналистам, собравшимся у ТЦ «Галерея» на проспекте Победителей, подошли сотрудники милиции и сказали держаться «на безопасном расстоянии от сотрудников милиции (50 метров — прим.), иначе ваши действия будут квалифицироваться по статье 23.4 КоАП — неповиновение законным требованиям сотрудников органов внутренних дел». Об этом пишет TUT.BY. 

В Минске закрыли семь станций метро

Закрыты «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Купаловская», «Немига» и «Фрунзенская». 

В Минске начались задержания

Неизвестные в балаклавах вместе с ОМОНом задерживают людей на пересечение улиц Городской вал и Немига, передает TUT.BY. 

Журналистку «МБХ медиа» Анастасию Ольшанскую поместили в изолятор в Жодино

Задержанную накануне в Минске корреспондентку «МБХ медиа» поместили в изолятор временного содержания в Жодино, сообщил изданию адвокат Антон Гашинский. 

«Так как она была задержана в субботу, а суды начинают работать только с понедельника, предположительное время рассмотрения административного дела — понедельник. Если в воскресенье будут проходить масштабные акции и будет большое количество задержанных, то суд может пройти во вторник. Но мы будем надеяться, что это пройдет в понедельник», — сказал адвокат.

Задержанную в Минске журналистку «МБХ медиа» поместили в изолятор в Жодино

www.novayagazeta.ru

МВД Беларуси сообщило о 150 задержанных во время протестов 26 сентября

Из них 116 человек находятся в местах временного содержания. 

Пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова заявила, что по всей стране прошло десять протестных акций, в которых якобы приняли участие около 300 человек. В женском марше в Минске, по словам Чемодановой, участвовали не более 200 человек.

Провластных акций в МВД насчитали 13. В них якобы участвовали свыше 40 тысяч человек. 

В центр Минска стягивают силовиков

Противники Александра Лукашенко планируют провести сегодня «народную инаугурацию настоящего президента» Светланы Тихановской. С самого утра в центре белорусской столицы много силовиков и техники. 

Теги:
протесты, белоруссия
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