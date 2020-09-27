Протесты в Беларуси, день 50

Задержанную накануне в Минске корреспондентку «МБХ медиа» поместили в изолятор временного содержания в Жодино, сообщил изданию адвокат Антон Гашинский.

«Так как она была задержана в субботу, а суды начинают работать только с понедельника, предположительное время рассмотрения административного дела — понедельник. Если в воскресенье будут проходить масштабные акции и будет большое количество задержанных, то суд может пройти во вторник. Но мы будем надеяться, что это пройдет в понедельник», — сказал адвокат.