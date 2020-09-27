Протесты в Беларуси, день 50

Правозащитники сообщили о как минимум 40 задержанных в Беларуси
Людей задерживали в Минске, Гомеле, Могилеве, Жодино, Гродно и других городах. Список, который составляет правозащитный центр «Весна», обновляется.
Людей задерживали в Минске, Гомеле, Могилеве, Жодино, Гродно и других городах. Список, который составляет правозащитный центр «Весна», обновляется.
Колонна, в которой находятся несколько тысяч человек, ушла от стелы. «Голова» колонны, где люди идут в сцепке, уже приблизилась к Белой веже. Люди скандируют «Света — наш президент», передает TUT.BY.
Кирилла Медведева задержали во время выступления фолк-панк группы возле посольства Беларуси в Москве, где регулярно проходят акции солидарности с народом республики.
Напротив посольства стоят около 30 человек, их не задерживают, передает корреспондент «Новой».
Эту информацию подтвердили в УВД Гомельского облисполкома. СМИ сообщают, что были слышны предупредительные выстрелы в воздух.
«Сейчас возле фонтана напротив цирка в центре города люди образовали сцепку и скандируют «Это наш город!»», — передает KYKY.
Фото: Tut.by
Фото: специально для «Новой»
The Village Беларусь пишет, что там уже больше тысячи человек, «Радио Свобода» сообщает об около пяти тысячах протестующих.
Фото: Onliner
Задержан в том числе главред портала NewGrodno Игорь Бубликов, пишет «Радио Свобода».
Оператор А1 подтвердил, что скорость интернета снизилась по распоряжению государственных органов. Находящиеся в центре жалуются на то, что мобильный интернет недоступен и у других операторов.
К журналистам, собравшимся у ТЦ «Галерея» на проспекте Победителей, подошли сотрудники милиции и сказали держаться «на безопасном расстоянии от сотрудников милиции (50 метров — прим.), иначе ваши действия будут квалифицироваться по статье 23.4 КоАП — неповиновение законным требованиям сотрудников органов внутренних дел». Об этом пишет TUT.BY.
Закрыты «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Площадь Победы», «Площадь Якуба Коласа», «Купаловская», «Немига» и «Фрунзенская».
Неизвестные в балаклавах вместе с ОМОНом задерживают людей на пересечение улиц Городской вал и Немига, передает TUT.BY.
Задержанную накануне в Минске корреспондентку «МБХ медиа» поместили в изолятор временного содержания в Жодино, сообщил изданию адвокат Антон Гашинский.
«Так как она была задержана в субботу, а суды начинают работать только с понедельника, предположительное время рассмотрения административного дела — понедельник. Если в воскресенье будут проходить масштабные акции и будет большое количество задержанных, то суд может пройти во вторник. Но мы будем надеяться, что это пройдет в понедельник», — сказал адвокат.
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Из них 116 человек находятся в местах временного содержания.
Пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова заявила, что по всей стране прошло десять протестных акций, в которых якобы приняли участие около 300 человек. В женском марше в Минске, по словам Чемодановой, участвовали не более 200 человек.
Провластных акций в МВД насчитали 13. В них якобы участвовали свыше 40 тысяч человек.
Противники Александра Лукашенко планируют провести сегодня «народную инаугурацию настоящего президента» Светланы Тихановской. С самого утра в центре белорусской столицы много силовиков и техники.