Кубок Гагарина выиграет COVID-19

Привычным маршрутом на арену войти не удалось. Для журналистов был открыт отдельный вход. Контакты с персоналом и хоккеистами исключались. Пресс-конференция проводилась онлайн. Дворец внутри выглядел странно пустым. Игра при пустых трибунах смотрелась не слишком живой. Такого мемориала И.Х. Ромазана в Магнитогорске я с 1992-го года еще не видел.

Через сутки после окончания турнира одна из команд-участниц, а именно новосибирская «Сибирь», объявила, что по возвращении из Магнитки положительный тест на коронавирус сдала дюжина хоккеистов. До начала чемпионата оставались считаные дни. По той же причине практически сорвана была предсезонная подготовка у московского «Спартака», проблемы или уже появились, или ждали хабаровский «Амур», нижнекамский «Нефтехимик», нижегородское «Торпедо».

«Как же они чемпионат играть будут?» — подумалось еще тогда, в середине августа. Ну так и играют. Как могут.

После того как финский «Йокерит» снялся с пробега в самом начале второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина и вот-вот должен был сняться «Барыс», руководство Континентальной хоккейной лиги объявило сезон завершенным. Решение могло показаться поспешным, но пандемия расширяла свои владения и набирала силу, зрелищные мероприятия вскоре оказались под запретом не только в Москве, так что стоило озаботиться не столько настоящим, сколько будущим.

С ним тоже ясности не наблюдалось, но, по крайней мере, появилось время готовиться к новому сезону, исходя из развития событий и нарабатываемого опыта борьбы с коварным вирусом. Пока хоккеисты использовали вынужденный перерыв для отдыха и общения с семьями, а болельщики ожидали начала плей-офф заокеанской НХЛ, функционеры разрабатывали особый регламент для особого сезона. Изначально они исходили из того, что пандемия постепенно пойдет на спад и к осени пик ее будет пройден. Поэтому календарь составляли по обычному варианту, не собираясь делать какие-либо уступки вирусу.

Тогда это еще не воспринималось кардинальной ошибкой.

На фоне нашей подготовки по-российски следовало внимательно следить за тем, что происходит за океаном. Там тоже готовились проводить плей-офф в особых условиях — в двух канадских городах, Эдмонтоне и Торонто, на территориях, именуемых «пузырями», с жесточайшими ограничениями для всех участников необычного действа, которое должно было растянуться на два месяца. Изоляция предполагала ежедневное тестирование, общение хоккеистов и персонала с родственниками только по экстраординарным поводам, зрители на трибуны не допускались, быт был организован таким образом, чтобы контакты были сведены к минимуму.

«Как в тюрьме», скажет кто-то из участников, но по ходу всей эпопеи ни одного заболевшего выявлено не было.

В КХЛ вариант «пузырей» тоже пытались рассмотреть, но для регулярного чемпионата и российских реалий он не проходил по многим параметрам. Решили, что чемпионат следует проводить как обычно, с разъездами, но с учетом специфики ситуации. Медицинский регламент разрабатывали честь по чести, пытаясь максимально защитить и хоккеистов, и персонал арен, и болельщиков. Перечень принимаемых мер впечатлял, проверке готовности клубов уделялось пристальное внимание. Наступившее лето и смягчение карантинных мер регионами настраивало на оптимистический лад, клубы готовились к началу предсезонной подготовки, и никто не собирался отменять «разминочные» турниры.

Когда на карантин пришлось сесть всей команде московского «Спартака», стало ясно — что-то пошло не так.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Регламент был всем хорош, кроме одного: там ничего не говорилось о том, что лига будет делать, если основные составы команд начнут выбывать по принципу домино. Возможность подобного развития событий, похоже, даже не предусматривалась. Хотя было понятно, что даже идеальное соблюдение всех мер безопасности ничего не гарантирует ни хоккеистам, ни персоналу, ни всему окружению. Хоккей по природе своей — суперконтактный игровой вид, по инфраструктуре гораздо более концентрированный, чем футбол, игр здесь элементарно больше, как и скученности, которой при всем желании избежать нельзя. А еще разъезды, гостиницы, вольное или невольное общение, которое невозможно полностью ограничить при таком варианте проведения чемпионата.

Неудивительно, что бреши в стройной на первый взгляд схеме к концу лета были пробиты уже солидные. Тем не менее начало чемпионата откладывать никто не собирался. Упорство можно было считать похвальным — по хоккею все соскучились. Но возвращению салютовали, не обращая внимания на мелочи в виде отдельных или даже не отдельных выявленных больных. На этот счет рекомендации были четкие:

больных изолировать и лечить, командам — играть при любом развитии событий, применяя принцип «свистать всех наверх!»,

то есть задействуя все имеющиеся в распоряжении клуба еще здоровые силы. То, что такой подход по отношению к COVID-19 напоминал известную песню трех поросят «нам не страшен серый волк», никого до поры до времени не смущало.

Пора пришла быстро, даже очень быстро. Получивший техническое поражение за отказ лететь в бушующий Минск на стартовый матч финский «Йокерит» через три тура самостоятельно прервал свое участие в чемпионате. Не по своей воле, а по требованию финских властей и врачей — «Йокерит» играл с «Нефтехимиком», у которого по прилете в Ригу на следующий матч были выявлены семеро инфицированных. Случилось это на исходе первой декады сентября, финский клуб хоккейная общественность пригвоздила к позорному столбу, но руководству КХЛ ничего не оставалось делать, кроме как переносить матчи с участием «джокеров» — и потому, что решения финских властей главнее, чем регламент КХЛ, и потому, что у «Йокерита» нет фарм-клуба, играющего в системе КХЛ. То, что в КХЛ есть иностранные клубы с их особыми условиями, разработчики регламента, видимо, забыли.

Дальше ситуация стремительно начала развиваться по сценарию, худший вариант которого, видимо, заранее рассмотреть не удосужились.

Зараженные пошли косяком, как и отказы.

Офису КХЛ пришлось работать в режиме форс-мажора, каждый день принимать решения сообразно ситуации, пытаясь соблюсти регламент и сохранить целостность всего чемпионата.

Прилетевшее в Нур-Султан рижское «Динамо» через сутки улетело обратно в Ригу — матч был отменен, так как «Барысу» просто некем было играть по причине выявленных заболевших во всей клубной системе. Через непродолжительное время уже само «Динамо» сообщило о больших проблемах в основном составе, он полностью сел на карантин, и все матчи рижан пришлось переносить.

Российские клубы держались до последнего, правдами и неправдами пытаясь вписаться в регламент. Первым не выдержал ярославский «Локомотив», лишившийся возможности играть основным составом и отказавшийся ехать в Мытищи, чтобы встречаться с китайским «Куньлунем» (китайский клуб переехал в Мытищи из Пекина еще в межсезонье, такие вот парадоксы коронавирусного сезона). Ярославцам сразу влепили «технарь» с угрозой продолжить наказывать строптивцев таким же образом и дальше. «Локомотив» еще в день проведения матча с «Нефтехимиком» не знал, состоится ли игра, но к вечеру после проведения тестов набрал-таки состав.

Труднее это было сделать нижегородскому «Торпедо». Заявления волжан нельзя было читать без слез. Генеральный директор клуба Александр Харламов писал: «Помимо игроков основы болеет практически весь обслуживающий персонал, тренеры и сотрудники офиса.

В клубе сложилась ситуация, когда на игру выходит уже четвертый доктор, а игрокам элементарно некому наточить коньки». Но при этом: «Мы решили играть. Сегодня как на войне: на лед выйдут все, кто может».

Александр Валерьевич не исключил, что взять в руки клюшки придется и ему самому, равно как и тренерскому штабу. Юмор был черный и горький.

Президенту КХЛ Алексею Морозову, который принял бразды правления, нимало не подозревая о грядущих проблемах, не позавидуешь. У него, собственно, нет возможности в экстренном порядке принимать решения, устраивающие всех, — куда ни кинь, всюду клин. Переносить проблемные матчи при их увеличивающемся количестве просто некуда — столько окон плотным календарем не предусмотрено. Прерывать чемпионат не хочется, потому как «деньги плочены», механизм запущен, но это еще и не в интересах сборной, у которой просто не останется времени на подготовку к чемпионату мира. Хотя далеко не факт, что он состоится в означенное время, то есть в мае, и в означенном месте, то есть в Минске.

Со стороны то, что происходит нынче в КХЛ, никак не вяжется с заботой о здоровье всех, кто вовлечен в процесс. Лига сама себя загнала в угол, даже учитывая неординарность проблем, связанных с продолжением пандемии. Честнее было бы объявить, что на первом месте — продолжение банкета, а не обеспечение безопасности его участников. По крайней мере, тогда бы каждый день не возникали десятки вопросов «зачем?» и «почему?».

…На этом сумасшедшем фоне не мог не выйти весь в белом главный идеолог российского хоккея, вице-президент, глава штаба питерского СКА, и прочая, и прочая, и прочая, представитель разносторонне талантливого семейства Роман Ротенберг. Лидер Западной конференции СКА тоже попал под раздачу, тоже лишился двух третей основы, но обернул сложившуюся ситуацию себе на пользу: пока, мол, отдельные товарищи паникуют, мы играем молодежью, даем ей прекрасный шанс проявить себя, чем обеспечиваем прекрасное будущее российского хоккея. Под этим лозунгом армейцы дома уступили «Сибири», а в пятницу вечером на виду у всей страны бились с казанским «Ак Барсом», приехавшим в Санкт-Петербург в оптимальном составе.

Это был самый странный матч в эпоху коронавируса.

Восторгов по поводу подвигов молодежи, спасшейся в концовке и уступившей мужикам только в послематчевых бросках, хватало. И все было бы справедливо, если бы не несколько обстоятельств. Во-первых, хоккеисты «Ак Барса» не собирались повторять известного «подвига» футболистов «Сочи», отгрузивших ростовским пацанам десяток голов (Ростов вынужден был играть юношами).

Во-вторых, в составе СКА на лед вышли шестеро игроков основного состава, вынесших основную тяжесть борьбы и сделавших результат. В-третьих, молодежь СКА — это лучшие молодые силы отечественного хоккея, собранные со всей страны.

Ну и присутствие на тренерской скамейке в качестве исполняющего обязанности главного тренера (!) Романа Ротенберга не вызывало большого доверия к действу. Валерия Брагина, который пропускал уже второй матч по той же причине, что и его игроки, было кем заменить. Но Роман Борисович не упустил возможности пропиариться и здесь, совершенно не осознавая того, что одно его появление в новом качестве способно смазать все впечатление и вызвать комментарии в духе «теперь известно, кто будет следующим главным тренером сборной».

Присутствие Романа Ротенберга на месте главного тренера большого доверия не вызывало. Фото: РИА Новости

Все происходящее сейчас в КХЛ фарсом, однако, не назовешь. Как заявил президент лиги, прекращать чемпионат нет оснований. Значит, он продолжится через пень-колоду, с перспективой охвата болезнью не половины, а всех команд КХЛ. Перед выходными на излечении находилось до ста хоккеистов, с переболевшими их число составляло почти четверть от всего численного состава лиги, так что провал выбранной стратегии выглядит более чем очевидным.

Легко сказать — «за такие-то деньги пусть играют!». Лечить, головы в том числе, — труднее.