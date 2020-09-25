Лекарства от COVID на основе фавипиравира: есть ли от них польза?

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Расследования «Новой газеты» про «чудо-таблетки» от COVID



От фуфломицинов — к фуфловирам. Юлия Латынина: Что нам впаривают за 12 тысяч рублей вместо лекарства от «короны»

Не новички. Продолжение сенсационного расследования о фуфломицине. Кто производит и впаривает таблетки от COVID

Эффект «Арбидольчика». В региональных частных аптеках «новых» лекарств от коронавируса пока нет, в отличие от государственных больниц

На поставку препаратов с фавипиравиром уже заключено контрактов почти на полмиллиарда рублей