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Истории врачей, погибших от COVID-19. Спецвыпуск «Приемный покой»

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№ 105 от 25 сентября 2020

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Лекарства от COVID на основе фавипиравира: есть ли от них польза?

Латынина, Заякин и Брицкая объясняют за три минуты: ВИДЕО

Общество2 269

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Фавипиравир является главным действующим веществом препаратов «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавира», одобренных Минздравом для лечения коронавируса. Они производятся частными российскими фармкомпаниями. Полезны ли эти лекарства? Способны ли они справиться с коронавирусом COVID-19? Мы собрали ответы на главные вопросы.

Съемка и монтаж: Александр Лавренов, Влад Докшин, Серафима Свердлова, Павел Каныгин, в ролях: Юлия Латынина, Андрей Заякин, Татьяна Брицкая / «Новая газета» 

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Расследования «Новой газеты» про «чудо-таблетки» от COVID
 

От фуфломицинов — к фуфловирам. Юлия Латынина: Что нам впаривают за 12 тысяч рублей вместо лекарства от «короны»

Не новички. Продолжение сенсационного расследования о фуфломицине. Кто производит и впаривает таблетки от COVID

Эффект «Арбидольчика». В региональных частных аптеках «новых» лекарств от коронавируса пока нет, в отличие от государственных больниц

На поставку препаратов с фавипиравиром уже заключено контрактов почти на полмиллиарда рублей

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Теги:
побочные эффекты, минздрав, как это устроено, лоббисты, плацебо, лекарства, коронавирус

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