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№ 105 от 25 сентября 2020Читать номер
Лекарства от COVID на основе фавипиравира: есть ли от них польза?
Латынина, Заякин и Брицкая объясняют за три минуты: ВИДЕО
«Новая газета»редакция
Фавипиравир является главным действующим веществом препаратов «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавира», одобренных Минздравом для лечения коронавируса. Они производятся частными российскими фармкомпаниями. Полезны ли эти лекарства? Способны ли они справиться с коронавирусом COVID-19? Мы собрали ответы на главные вопросы.
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