Пытки болью

В уголовном деле генерал-полковника Халила Арсланова появился еще один эпизод. В августе 2020 следователи неожиданно обнаружили, что еще в 2016 году Арсланову, в то время командующему войсками связи Вооруженных сил России, якобы была передана взятка в размере 12 миллионов рублей. Но, на наш взгляд, этот эпизод выглядит таким же странным, как и обвинение в хищении 6,7 млрд рублей из 18 млрд, выплаченных Министерством обороны за поставку в войска более 60 тыс. новейших радиостанций «Азарт». Генерал-полковнику Арсланову требуется экстренная операция по удалению опухоли, однако его содержание в тюремной камере продлено до 9 декабря.

Второй западный окружной военный суд отклонил апелляционную жалобу и оставил в силе решение 235-го гарнизонного военного суда о продлении ареста генералу Арсланову. Судебное заседание, на котором было принято это решение, состоялось 16 сентября. В этот же день многие новостные агентства и интернет-издания подхватили информацию ТАСС, который оповестил, что в ходе судебного заседания старший прокурор Главной военной прокуратуры Андрей Зеньков сообщил, что болезни, которые есть у Халила Арсланова, будто бы «не препятствуют его содержанию под стражей».

Само судебное заседание не привлекло внимания прессы, потому можно предположить: информацию ТАСС предоставила Генпрокуратура. Но эта информация, мягко говоря, неполна.

На заседании действительно поднимался вопрос о состоянии здоровья генерала, которое по-прежнему критическое. Еще 10 февраля консилиум врачей должен был определиться с датой операции, но 7 февраля Арсланов был арестован.

Прокурор действительно говорил о том, что «болезни Арсланова не препятствуют его содержанию под стражей», и подчеркнул, что это вывод врачей, к которым Арсланова вывозили на обследование. Сам Арсланов, участвовавший в заседании по видеосвязи, подтвердил — в июле его вывозили из тюрьмы в больницу:

— Гражданский врач выслушал коллегу из тюрьмы… Вот и все обследование.

Судья Андрей Краев поинтересовался, есть ли у Арсланова возможность получения медицинской помощи в тюрьме.

— Если речь о том, могу ли я просить свои лекарства, переданные мне семьей, да, сейчас могу.

Супруга генерал-полковника Финиза Арсланова, дочь Римма и сын Арслан во время перерыва в ходе судебного заседания получили возможность переговорить с мужем и отцом/ Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

И прокурор, и следователь настаивали: генерал должен находиться именно в тюремной камере, прикрывшись традиционным набором: «обвиняемый может скрыться от следствия, уничтожить улики, оказать давление на свидетелей». Но они не смогли опровергнуть довод защиты: после предъявления обвинения (в октябре 2019 года) Арсланов три месяца был на свободе, но не скрылся, улики не уничтожил и на свидетелей не оказывал давления.

И генерал Арсланов, и его адвокат просили суд изменить меру пресечения на домашний арест с содержанием не в московской квартире, а в госпитале.

— Мы просим суд дать возможность Арсланову прооперироваться. А потом можете снова отправлять генерала в камеру, — произнес в прениях адвокат.

А сам Арсланов добавил:

— Здесь меня пытают болью. Наверное, это происходит с какой-то целью, которую я не понимаю. Я прошу суд предоставить мне возможность прооперироваться. Прошу остановить пытки. А после операции может снова закрыть меня в тюрьме…

В чем обвиняют генерала

Арсланова обвиняют в причастности к хищению 6,7 миллиарда рублей из 18 миллиардов, перечисленных на счета зеленоградской АО «НПО «Ангстрем» и АО «Ярославский радиозавод», которые в 2015–2018 гг. поставили в войска более 60 тыс. штук портативных радиостанций шестого поколения.

Первая партия радиостанций поступила в армию еще в 2012 году. Об этом событии телеканал «Звезда» даже показал репортаж, в котором Анатолий Сердюков, занимавший должность министра обороны, и Дмитрий Рогозин, работавший вице-премьером и курировавший оборонку, нахваливали технику, подчеркнув, что это новейшая разработка/



Государственные контракты на разработку и поставку радиостанций были подписаны еще в 2009 году. Тогда же были определены и параметры договоров. В том числе и ценовые. Стоимость радиостанций регистрировалась Федеральной антимонопольной службой России и неоднократно проверялась Минобороны, Росфинмониторингом, органами прокуратуры всех уровней. И все эти проверки не выявили каких-либо нарушений в ценообразовании и исполнении госконтрактов.

Но в 2013 году было возбуждено уголовное дело. На основании экспертного заключения, что «ориентировочная рыночная стоимость радиостанций» завышена, оперативники военной контрразведки ФСБ и военные следователи пришли к выводу о хищении 6,7 миллиарда рублей.

При этом «рыночная стоимость» радиостанций до сих пор неизвестна.

25 ноября 2019 года следствие назначило комплексную финансово-техническую судебную экспертизу «в целях установления рыночной стоимости портативных радиостанций засекреченной связи для тактического звена управления». Был определен и срок проведения экспертизы — 45 суток. Но экспертизы до сих пор нет. Видимо, это нерешаемая задача. Потому что невозможно определить рыночную стоимость товара, которого на рынке нет: подобных радиостанций нет в свободной продаже.

Мало того — фигурантами уголовного дела стали люди, которые вообще не имели никакого отношения к подписанию госконтрактов и формированию цены. Среди них и генерал-полковник Халил Арсланов.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Взятка из Ярославля

Обо всех странностях уголовного дела в отношении Халила Арсланова я рассказал в августе (подробности в «Новой» № 88 от 17 августа 2020). Публикация получила резонанс. Следствие, похоже, встревожилось. И не придумало ничего лучше, как предъявить генералу новое обвинение. На этот раз — в получении в 2016 году у Сергея Якушева, в то время генерального директора АО «Ярославский радиозавод», а с сентября 2018 года заместителя председателя Ярославской областной Думы, взятки.

ТАСС проинформировал: «Арсланову предъявлено обвинение в получении через посредника от бывшего директора АО “Ярославский радиозавод” Сергея Якушева денег в особо крупном размере — 12 млн рублей — за совершение в пользу представляемого Якушевым ПАО «Ярославский радиозавод» действия или бездействия, которые Арсланов мог совершить в силу своего служебного положения, а также за общее покровительство. То есть Арсланов обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки, совершенное с вымогательством, в особо крупном размере»)».

Тут надо сказать, что Сергей Якушев возглавлял «Ярославский радиозавод» с 1996 года, три созыва в течение четырнадцати лет избирался в областной парламент. На момент передачи денег в 2016 году Якушев тоже был депутатом. И тут важно вспомнить, что это было за время.

С сентября 2015 года шел судебный процесс над экс-мэром Ярославля Евгением Урлашовым. В августе 2016-го был вынесен приговор, Урлашов был признан виновным в получении взятки в размере 17 миллионов рублей. Об этом уголовном деле много и часто писала и местная, и федеральная пресса. И трудно представить, что человек, многие годы руководивший крупным ярославским предприятием и работавший депутатом Ярославской областной думы, не читал этих материалов. И не знал, как надо поступать, куда обращаться, если у тебя вымогают взятку. Но, по версии следствия, Якушев ничего такого не знал и передал Арсланову 12 миллионов рублей. А в августе 2020 года вдруг вспомнил об этой взятке.

Важное обстоятельство. Из 18 миллиардов рублей, заплаченных Министерством обороны за поставку армии более 60 тыс. портативных радиостанций, большая часть денег была перечислена как раз на счета АО «Ярославский радиозавод». Из 6,7 млрд якобы похищенных денег часть была выведена со счетов именно этого предприятия.

Адвокат Арсланова Дмитрий Анцупов в суде. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Получается, что генеральный директор Якушев даже не догадывался, что его завод обворовывают. И,

если верить следователям, Арсланов и его подельники каким-то образом сначала вывели со счетов предприятия миллиарды, после чего Арсланов потребовал у директора Якушева еще 12 миллионов «за общее покровительство». Абсурд?

Да, абсурд. Если не принимать во внимание, что с самого первого дня пребывания в тюремной камере следствие ждет, что генерал-полковник Халил Арсланов, не выдержав пытки болью, пойдет на сделку со следствием, согласившись оговорить руководство Минобороны. Но Арсланов держится. И следствие вынуждено забивать абсурдом уголовное дело, возбужденное еще в 2013 году и в котором уже более пятисот томов.