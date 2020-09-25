Обложка дня

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№ 105 от 25 сентября 2020Читать номер
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От фуфломицинов — к фуфловирам. Что нам впаривают за 12 тысяч рублей вместо лекарства от «короны»
«Новая газета»редакция
На нашем здоровье хотят заработать — в этом смысл и цель спецоперации под названием «чудо-лекарство от ковида». Ищем истинных бенефициаров сделок на фармрынке России и из покровителей
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