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№ 105 от 25 сентября 2020

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От фуфломицинов — к фуфловирам. Что нам впаривают за 12 тысяч рублей вместо лекарства от «короны»

Общество3

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Так сегодня выглядит обложка свежего номера «Новой газеты»

На нашем здоровье хотят заработать — в этом смысл и цель спецоперации под названием «чудо-лекарство от ковида». Ищем истинных бенефициаров сделок на фармрынке России и из покровителей 

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Что нам впаривают за 12 тысяч рублей вместо лекарства от «короны». От фуфломицинов — к фуфловирам

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Теги:
коронавирус, фуфловир, обложка дня

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