Подиум для народа

Петр Саруханов / «Новая газета»

Легкомысленно возьму факт с потолка. Оправдаюсь тем, что факт, хоть и с потолка, но замечательный. Если искать пониже и копать поглубже, такой вряд ли найдешь. Этот факт, как никакой другой, свидетельствует о развитии демократии в стране. О том, что коренные вопросы нашей жизни решаются народом и только народом. Этот факт — ответ злопыхателям, утверждающим, что народу ничего серьезного доверить нельзя, потому что он, как говорится, наломает дров не на ту мельницу.

В Йошкар-Оле народу оказали доверие. Какое? Приведу часть заголовка из газеты «PRO город Йошкар-Ола», а вы попробуйте продолжить: «Йошкаролинцы начали голосовать за…». Нет, не за мэра города. Народное голосование за мэра уже в прошлом. От этих сложностей столица Марийской Республики отказалась еще в 2004 году, и сейчас мэра легко и просто выбирают три десятка депутатов городского собрания. А народ сосредоточился на более значимых проблемах. Привожу упомянутый заголовок полностью: «Йошкаролинцы начали голосовать за лучшую потолочную компанию».

Сообщается, что медиаплатформа «PRO город» запустила проект «Рейтинг-справочник потолочных компаний». Обладатели потолков могут вдумчиво ознакомиться со списком и ответственно проголосовать за лучшую фирму. Согласитесь, это — дело, а не возня с управленческими кадрами. Мэра города гражданин может увидеть за свою жизнь раз-другой (а то и ни разу), а свой потолок он видит каждый день, едва приляжет на диван. И о чем же он должен думать в первую очередь: кому доверить город или кому доверить потолок?

Заметим, что в плане демократических преобразований Йошкар-Ола ушла вперед от соседней Казани. В столице Татарстана мэра тоже выбирают городские депутаты. Так, на днях они избрали на четвертый срок Ильсура Метшина. Быстро и безальтернативно. По надежной рекомендации «Единой России». У казанцев — гора с плеч, одной заботой меньше. Но, в отличие от Йошкар-Олы, тут никаких потолочных компаний народу на выбор не предложили. Потратить гражданский потенциал просто не на что.

Да, за 1015 лет существования города всенародных выборов мэра в Казани не случалось. Но коль не случалось, то никто и не знает, хорошо это или плохо. Ну разве что президент Татарстана Рустам Минниханов знает, что ничего хорошего в выборах мэра нет. Выступая на сессии городской думы, он отметил, что этот опыт изучался, и прямо заявил: «К сожалению, больших преимуществ мы не увидели».

Впрочем, по части выборов в Казани не все так безнадежно. Достаточно сказать, что тут регулярно выбирается «Мисс Казань». Это вообще достижение наших городов и регионов — выборы самой красивой девушки из числа местных жителей. Вроде бы до сих пор не было ни одного случая, чтобы куда-то решением Кремля прислали красавицу из Москвы. Но здесь опять закавыка. За красавицу также голосует не весь зал, а только члены жюри. Как депутаты за мэра. Но тут ущемленному в правах народу хотя бы есть на что посмотреть. Девушки в купальниках — это вам не кандидаты в мэры в синих костюмах и красных галстуках. Представьте, вышли бы эти выдвиженцы «Единой России» под музыку на подиум. Прошлись, повернулись, улыбнулись…

Да уж! Шли бы они за кулисы.