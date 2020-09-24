Как российские врачи погибали от COVID-19. Подкаст

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№ 104 от 23 сентября 2020Читать номер
Надежда Юроваспециально для «Новой»
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Россия вошла в пятерку стран, где во время пандемии погибло больше всего медиков – 687 человек. Таких потерь среди врачей можно было избежать.
Врачам для безопасной работы нужны были средства индивидуальной защиты, но государство вовремя не обеспечило ими больницы. Спасавшие больных коронавирусом медработники сами становились пациентами — и умирали.
Корреспонденты «Новой газеты» Катя Бонч-Осмоловская, Лилит Саркисян и Иван Жилин рассказывают о причинах высокой смертности среди врачей и о том, почему государство отказывается брать на себя ответственность за этих людей.
Спецвыпуск
Приемный покой. Как государство «сэкономило» на выплатах семьям погибших медиков
Истории врачей, погибших от COVID-19. Новая история — каждый час
🚑 Бунт в ожидании второй волны. В России пройдут акции медработников, которым не заплатили за работу в пандемию
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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