Как российские врачи погибали от COVID-19. Подкаст

Россия вошла в пятерку стран, где во время пандемии погибло больше всего медиков – 687 человек. Таких потерь среди врачей можно было избежать.

Врачам для безопасной работы нужны были средства индивидуальной защиты, но государство вовремя не обеспечило ими больницы. Спасавшие больных коронавирусом медработники сами становились пациентами — и умирали.

Корреспонденты «Новой газеты» Катя Бонч-Осмоловская, Лилит Саркисян и Иван Жилин рассказывают о причинах высокой смертности среди врачей и о том, почему государство отказывается брать на себя ответственность за этих людей.