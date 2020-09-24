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№ 104 от 23 сентября 2020

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Как российские врачи погибали от COVID-19. Подкаст

«Что Нового?» Спецвыпуск

Общество2

Надежда Юроваспециально для «Новой»

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Россия вошла в пятерку стран, где во время пандемии погибло больше всего медиков – 687 человек. Таких потерь среди врачей можно было избежать.

Врачам для безопасной работы нужны были средства индивидуальной защиты, но государство вовремя не обеспечило ими больницы. Спасавшие больных коронавирусом медработники сами становились пациентами — и умирали.

Корреспонденты «Новой газеты» Катя Бонч-Осмоловская, Лилит Саркисян и Иван Жилин рассказывают о причинах высокой смертности среди врачей и о том, почему государство отказывается брать на себя ответственность за этих людей.

Спецвыпуск

Приемный покой. Как государство «сэкономило» на выплатах семьям погибших медиков
Истории врачей, погибших от COVID-19. Новая история — каждый час
🚑 Бунт в ожидании второй волны. В России пройдут акции медработников, которым не заплатили за работу в пандемию
👨‍⚕️ Неизлечимые. От редакции: Чтобы присвоить себе любую победу, начальство первым делом скрывает ее настоящую цену
 
Народный мемориал врачам, погибшим от COVID-19, на Малой Садовой в Санкт-Петербурге. Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета»

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Теги:
красная зона, средства индивидуальной защиты, медицина, здравоохранение, коронавирус, подкаст

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