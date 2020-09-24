Как стать миллионером: Соловьев, Шейнин, Скабеева и другие

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Сетевое издание The Insider обнародовало сведения о годовых доходах ведущих российских телепропагандистов за 2019 год. Эти сведения издание получило от источника, имеющего доступ к базам Федеральной налоговой службы. Цифры оказались настолько шокирующими, что в голове обычного человека попросту не укладываются.

Поэтому авторы «выразили их в понятных единицах, а именно — в размере средней российской пенсии (14 тысяч рублей)».

Разброс цифр, впрочем, тоже впечатляющий. От жалких 4,3 миллионов рублей у ведущего программы «Место встречи» на НТВ Андрея Норкина (25 пенсионеров), до космических 99 миллионов 738 тысяч 542 рублей (587 пенсионеров) — у ведущего ток-шоу «Время покажет» на Первом канале Артема Шейнина.

В списке телемиллионеров также фигурируют и другие работники пера и топора: Дмитрий Киселев (4,6 млн за «Вести недели», ВГТРК), Наиля Аскер-Заде (6,5 млн за программу «Действующие лица», ВГТРК), Андрей Добров (7 млн за авторскую программу «Добров в эфире» на РЕН ТВ), Роман Бабаян (12,2 млн за «Свою правду» на НТВ), супруги Скабеева–Попов (12,8 и 12,9 млн соответственно за ток-шоу «60 минут», ВГТРК), Владимир Соловьев (52,6 млн, ВГТРК)…

Ольга Скабеева и Евгений Попов. Фото: instagram/olgaskabeeva

Вроде бы считать деньги в чужом кармане всегда считалось неприличным: коммерческая-де тайна, так прописано в контракте.

Сами эти ребята, впрочем, не смущаясь, демонстрируют в своих эфирах различные платежки, счета и расписки, из которых якобы следует, что российские либералы и оппозиционеры кормятся с рук Госдепа США и всех мыслимых и немыслимых разведок мира. Вот она, их хваленая оппозиционность за десятки тысяч «зеленых».

Лучшие представители отечественного пропагандистского цеха, разумеется, в связях, порочащих их, не замечены. Миллионы зарабатывают честным трудом на благо Отечества, которое щедро поит их отнюдь не березовым соком, а неиссякаемым потоком внушительных субсидий из госбюджета (невзирая на то, что часть наших героев трудится в государственных, а часть — в так называемых коммерческих СМИ). Все они Родине-матери ценны.

На прошлой неделе стало известно, что расходы бюджета в 2021 году на поддержку СМИ не только не уменьшатся в связи с кризисом и пандемией, но даже и увеличатся на 3 млрд рублей, которые поделят между собой Первый канал, RT, НТВ, ВГТРК и другие близкие к государству медиа.

Больше всех (27,3 миллиарда) планируют выделить международному телеканалу RT, 25 млрд получит ВГТРК.

Первому каналу достанутся скромные 6 млрд (для сравнения: годовой бюджет независимого телеканала «Дождь», живущего на свои и подписчиков деньги, — 290 миллионов рублей).

Еще для сравнения. Расходы бюджета на оборону в 2021 году будут урезаны на 5%. Что же из этого следует? А то, что в известную фразу, которую приписывают императору Александру III («У России есть только два союзника — ее армия и флот»), можно смело вносить коррективы.

Наиглавнейшим союзником государства, судя по будущему финансированию, становятся близкие к государству СМИ.

Они и защищают Отечество в информационных войнах, и поддерживают его политику на всех направлениях, и проводят в массы основные идеи власти, не подвергая их ни малейшему сомнению или критическому осмыслению.

На достойное содержание лучших бойцов идеологического фронта (как называли пропагандистов в советское время) никаких денег не жалко. Они работают не за совесть (понятие устаревшее), а за страх потерять деньги, которые большинству не только пенсионеров, но даже их коллег и не снились.

Владимир Соловьев в студии. Фото: instagram/vrsoloviev

С другой стороны, им не позавидуешь. Каждый день они выходят в эфир, как на минное поле — никогда не угадаешь, откуда прилетит очередная «бомба» и как ее интерпретировать, пока не поступило официальных разъяснений. Порой приходится переобуваться буквально в воздухе в связи со стремительно меняющимися легендами, которые еще вчера выдавались за непреложные факты.

Так, на этой неделе новость о тайной инаугурации Лукашенко пришла прямо во время прямых эфиров дневных политических ток-шоу. Как объявил Шейнин в начале выпуска «Время покажет», «Александр Лукашенко провел инаугурацию в режиме неожиданности». В том же режиме пришлось комментировать произошедшее и экспертам, которые не могут называть вещи своими именами, а потому извиваются, как ужи на сковородке: «Ощущение некоей скрытности присутствует, своеобразное мероприятие, но и абсолютно сильный ход, не очень удачно, что не было публичности, но сыграл на опережение, план оппозиции сорван».

В этот же день выписали и Алексея Навального из клиники «Шарите». «Совсем, от слова "вообще"», — сострил в своем духе ведущий-миллионер Шейнин.

Еще неделю назад он со товарищи глумился над «навальнятами», которые вроде как «заблюрили» часы в номере Навального, чтобы запутать следы. Когда выяснилось, что «заблюрили» (затушевали) время на будильнике не «навальнята», а, напротив, сотрудники Первого канала, Шейнин мужественно признал ошибку, назвав ее техническим сбоем и с чувством заявив, что, в отличие от «навальнят», они, честные журналисты и просто люди, которые могут и ошибиться.

После выписки Навального из клиники Шейнину, в программе которого на протяжении недель озвучивались и даже доказывались самые бредовые версии, а также и его экспертам, наконец, все стало понятно: топорная, грубо сработанная провокация западных спецслужб, а если Навальный и болен, то хотелось бы понять, чем… Уж больно не похож внезапно воскресший на тех, кто действительно был отравлен «Новичком», а не просто «перебухал» (возврат к первоначальной версии — перепил недоброкачественного самогона). Эта версия, видимо, особенно близка как самому Шейнину, так и его «электорату», всегда отзывчивому на простые и понятные объяснения разного рода сложных событий и происшествий.

Артем Шейнин перед началом церемонии вручения телевизионной премии «ТЭФИ-2017». Фото: РИА Новости

…А по ночам на тот же Первый канал приходит Иван Ургант и глумится над тем, что днем, к примеру, называли «сильным ходом на опережение».

«В Минске тайно была проведена инаугурация Александра Лукашенко… Я пытаюсь понять, что такое "тайная инаугурация"? Человек, который тайно становится президентом страны! Вы его спрашиваете: "Вы президент?" А он: "Ну я это не афиширую"… Как проходила инаугурация, неизвестно, потому что двери были закрыты. Просто из-за дверей прозвучала фраза: "Я остаюсь". И после этого сразу начался концерт Баскова, Киркорова, Буйнова с песней 2Проспект осенний забит был людьми"… Может, не стоит пока эту новость обсуждать? Давайте так.

Мы не можем быть уверены, что инаугурация состоялась, пока Никита Михалков не изучит кадры и не скажет, была ли это компьютерная графика или нет».

В отличие от пропаганды, рассчитанной на широкие народные массы, «Вечерний Ургант» — тонкая штучка для избранных. Для тех, кто не спит, и для тех, кто понимает тонкие намеки и подмигивания. Погоду в доме не делает. Можно и немного изящной крамолы на ночь глядя.