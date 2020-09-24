Ротации в «совете старейшин»

В среду прошло первое заседание осенней сессии Совета Федерации. В этом году в состав верхней палаты парламента вошли около двадцати новых сенаторов, появилась должность еще одного первого вице-спикера — теперь первых будет двое. Во время заседания с сенаторами встретился президент России Владимир Путин. Многие ожидали назначения первых «пожизненных сенаторов», анонсированных новой редакцией Конституции, однако этого не случилось. Корреспондентка «Новой» узнала у экспертов, сможет ли Совфед рассчитывать на усиление своего влияния в «обнуленной» политической системе России.

Несмотря на то что спикер верхней палаты Валентина Матвиенко несколько раз назвала встречу «знаковой», а СМИ ожидали изменений вплоть до назначения новым председателем СФ главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина, радикальных заявлений на заседании сделано не было. Президент больше говорил по социальным темам (в частности, об индексации материнского капитала и пенсий), а также анонсировал вторую вакцину от коронавируса.

Накануне Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроекты, которые приведут правовые нормы в соответствие с новыми поправками к Конституции. Среди них изменения, которые расширяют полномочия Совета Федерации, касающиеся согласования кандидатур на посты руководителей силовых структур.

При этом, как сообщали источники «Медузы» и «Коммерсанта», сегодня Владимир Путин мог впервые воспользоваться правом назначать сенаторов. Делать этого он, однако, пока не стал.

Президентскую квоту в Совфеде ввели еще в 2014 году, изначально она предполагала выделение дополнительных 17 мест в сенате для «представителей Российской Федерации» (всего в палату входят 170 человек). Новая Конституция, принятая в 2020 году, увеличила их количество до 30 человек, при этом семь из них могут занимать пост пожизненно.

Первый заместитель председателя комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Любовь Глебова после заседания осенней сессии. Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Право стать пожизненным сенатором Совфеда также могут получить бывшие президенты страны: то есть сейчас на этот пост мог бы претендовать зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Как объяснял инициатор идеи академик РАН Александр Чубарьян, входивший в состав рабочей группы по изменению Основного закона, пожизненными сенаторами должны быть выдающиеся люди: деятели науки, культуры, врачи, а также бывшие президенты страны. Другой член рабочей группы Талия Хабриева заявила, что это поможет наладить контакт с гражданами, потому что в СФ появятся люди, «которых знают в лицо, лидеры нации».

— Мой опыт показывает, что такие люди в Совфеде должны быть. Они имеют огромный жизненный опыт, имеют авторитет в России. Они могут привнести определенный стиль работы и немалый вклад в законотворчество. Кроме того, в СФ появится костяк, президентская ветвь. Они будут системные, задачи им будет ставить администрация президента. Информации у них будет побольше, чем у региональных сенаторов, возможно, они будут чаще встречаться с президентом, — говорит бывший член Совета Федерации Рафгат Алтынбаев.

По мнению политолога Федора Крашенинникова, президентская квота станет чем-то вроде награды —

«Путин выдаст сенаторские звания каким-то нужным или приятным ему людям». Как утверждала «Медуза», среди претендентов на эту должность — депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова. Именно она на заседании Госдумы 10 марта внесла поправку, «обнуляющую» сроки Владимира Путина.

Политолог Екатерина Шульман указывает, что прямо сейчас Путин таких сенаторов назначить все равно не может, для этого необходимо внести изменения в федеральный закон «о Совете Федерации». При этом, по утверждению главы Комитета СФ по конституционному законодательству Андрея Клишаса, ввести сенаторов по квоте президент может и своим указом, который будет действовать до принятия поправок в закон. Однако Шульман продолжает, что даже в случае назначения новые сенаторы мало как смогут изменить положение дел в СФ.

Председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на заседании Совета Федерации РФ. Фото: РИА Новости

— Конечно, это зависит от того, кого будут назначать. Но пока Совфед сохраняет функцию совета старейшин, где заседают либо почетные пенсионеры, либо региональные бизнесмены, которые тщетно тешат себя надеждами, что смогут укрыться от уголовного преследования. Пока первой категории становится все больше, а второй меньше.

Политического веса Совфеду ни то, ни другое не прибавляет, — говорит Екатерина Шульман.

Однако и без президентских квот Совет Федерации обновился — кадровая ротация последовала за сентябрьскими региональными выборами.

Всего в Совфед пришли около двадцати человек. После перехода сенаторов Сергея Калашникова от Брянской области и Олега Морозова от Татарстана в Госдуму их места заняли депутат Госдумы от ЛДПР Вадим Деньгин и бывший глава Миндортранса Татарстана Ленар Сафин. В свою очередь, из Госдумы в верхнюю палату парламента перешли вице-спикер от «Справедливой России» Ольга Епифанова (Республика Коми), депутат от КПРФ Александр Некрасов (Архангельская область), а также Андрей Чернышов (Иркутская область) и Александр Карелин (Новосибирская область) из «Единой России».

В состав Совефеда также вошли белгородский экс-губернатор Евгений Савченко, замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов (Ленобласть) и представитель правительства в СФ Андрей Яцкин (Ростовская область). Последний сегодня уже был назначен на место первого вице-спикера парламента. Вместе с ним заместителем председателя СФ станет единоросс Андрей Турчак, до этого занимавший должность замглавы палаты с 2017 года. Они оба сменят представляющего Чувашию сенатора Николая Федорова. Как заявила Валентина Матвиенко, должность решили расширить до двух человек из-за большого объема работы. Сам Федоров решил не баллотироваться в этом году на этот пост, он будет работать в СФ на другой должности.

Как предполагает источник «Новой», знакомый с ситуацией, в будущем Яцкин может курировать костяк из сенаторов по президентской квоте в роли первого зама, для этого у него достаточный опыт в Совете Федерации. Кроме того, он может частично курировать регионы, так как там его хорошо знают.

Роль Совета Федерации после перестановок все равно не изменится, уверен политолог Федор Крашенинников.

— Как может измениться роль какого-то человека, где всем управляет один человек?

Совет Федерации не сможет начать что-то решать и стать самостоятельным органом — там нет ни одного самостоятельного человека. Был Мархаев, и того убрали (речь о бывшем сенаторе Вячеславе Мархаеве, который единственный проголосовал против поправок в Конституцию — ред.).

Заместители председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак (слева) и Ильяс Умаханов на заседании Совета Федерации РФ. Фото: РИА Новости

Кроме того, такие люди во главе Совфеда, как Турчак и Яцкин, — это приговор любому органу, который они возглавляют. Турчак сделал карьеру только потому, что у него отец — друг Путина (отец Андрея Турчака Анатолий Турчак в 1990-е годы был заместителем Владимира Путина в региональном совете движения «Наш дом — Россия» и занимался вместе с ним спортом — ред.), а скандально прославился историей с избиением Олега Кашина (журналист Олег Кашин был избит в 2010 году, после того как нелицеприятно высказался в сторону Андрея Турчака в своем блоге в «Живом журнале» — ред.). А кто такой Яцкин, вообще никто не знает — он точно не федеральный политик.