Меня слышно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Слышно? Я здесь.

(Аплодисменты)

Кто здесь?

(Тишина)

А. Это я. Хорошо. Я здесь.

(Тишина)

Слышно?

(Аплодисменты)

Спасибо.

(Тишина)

Я попрошу тишины.

(Аплодисменты)

Тишина!

(Аплодисменты)

Кто здесь?

(Аплодисменты)

Здесь я! Я — аплодисменты.

(Аплодисменты)

Я — тишина.

(Тишина)

Надо же! Работает! Все работает! Клянусь!

(Клянется)

С этого момента прошу никого не расходится. Все остается, как есть.

(Остается как есть)