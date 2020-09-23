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В Беларуси протестующие вышли на улицы после тайной инаугурации Лукашенко

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№ 104 от 23 сентября 2020

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Кто здесь? (Аплодисменты)

Вступление в должность самопровозглашенного президента Беларуси, каким его (не)увидел Сергей Мостовщиков

Фото: EPA

Политика3

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Меня слышно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Слышно? Я здесь. 
(Аплодисменты)

Кто здесь?
(Тишина)

А. Это я. Хорошо. Я здесь. 
(Тишина)

Слышно?
(Аплодисменты)

Спасибо.
(Тишина)

Я попрошу тишины.
(Аплодисменты)

Тишина!
(Аплодисменты)

Кто здесь?
(Аплодисменты)

Здесь я! Я — аплодисменты.
(Аплодисменты)

Я — тишина.
(Тишина)

Надо же! Работает! Все работает! Клянусь!
(Клянется)

С этого момента прошу никого не расходится. Все остается, как есть.
(Остается как есть)

Теги:
беларусь, реакция, инаугурация, лукашенко

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