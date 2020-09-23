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№ 104 от 23 сентября 2020Читать номер
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Кто здесь? (Аплодисменты)
Вступление в должность самопровозглашенного президента Беларуси, каким его (не)увидел Сергей Мостовщиков
Фото: EPA
Сергей МостовщиковНовая газета
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Меня слышно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Слышно? Я здесь.
(Аплодисменты)
Кто здесь?
(Тишина)
А. Это я. Хорошо. Я здесь.
(Тишина)
Слышно?
(Аплодисменты)
Спасибо.
(Тишина)
Я попрошу тишины.
(Аплодисменты)
Тишина!
(Аплодисменты)
Кто здесь?
(Аплодисменты)
Здесь я! Я — аплодисменты.
(Аплодисменты)
Я — тишина.
(Тишина)
Надо же! Работает! Все работает! Клянусь!
(Клянется)
С этого момента прошу никого не расходится. Все остается, как есть.
(Остается как есть)
Теги:беларусь, реакция, инаугурация, лукашенко
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