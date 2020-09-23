Бетонное поле переосмыслили за 90 миллионов

Победителем международного конкурса по превращению бывшей стройплощадки Судебного квартала в городской парк стал консорциум «Студии-44» Никиты Явейна и нидерландского бюро West 8. Именно такой исход еще на старте прогнозировали критики и представители архитектурного сообщества, отмечавшие умение господина Явейна ладить с нужными людьми и умно выбрать партнера (созданное West 8 общественное пространство в Новой Голландии собрало самые высокие похвалы и полюбилось петербуржцам). Затраты на проведение конкурса с предсказуемым результатом составили 90 миллионов рублей.

Проект-победитель. Иллюстрация: «Студия-44» и West 8

На итоговой пресс-конференции председатель жюри, главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев с каким-то странным удовлетворением отметил, как будто похвастался: «На этой территории было проведено рекордное количество международных конкурсов».

Хотя история этих конкурсов дает больше поводов не для гордости, а для стыда и печали. Сначала здесь проектировали жилой комплекс для структуры ВТБ (возглавляемой сыном тогдашнего губернатора северной столицы Сергеем Матвиенко) и Театра танца Бориса Эйфмана. Затем концепция поменялась, территорию забрало Управление делами президента (а ВТБ получило из казны 11 миллиардов «компенсации»), которое объявило закрытый конкурс на Судебный квартал и новую версию Театра танца. Но победивший проект резиденции Верховного суда в Петербурге, выполненный мастерской Максима Атаянца, волюнтаристским образом был отправлен в корзину — заказчик предпочел ему аутсайдера конкурса Евгения Герасимова с партнерами. Причем, как пояснял Максим Атаянц, он два года проработал с Северо-Западной дирекцией Управделами президента без оплаты (контракт с ним так и не был заключен), после чего заказчик просто прекратил с Атаянцем всякие контакты. Весной прошлого года Владимир Путин объявил о прекращении здесь строительства Судебного квартала — президент вдруг расслышал «пожелания петербуржцев» и разглядел уникальность территории, достойной стать общественной зеленой зоной:

«Смотрите, во-первых — масштаб какой, во-вторых — место прямо на берегу Невы, с выходом к Петропавловской крепости и на Стрелку Васильевского острова. Виды, достойные мировых столиц».

Судебному кварталу подыскали новое место — участок на Смольной набережной. Сад на Неве (2,85 га) пойдет под топор — его уже исключили из перечня зеленых насаждений общего пользования, несмотря на яростные протесты горожан.

Ну а для того, чтобы создать новые зеленые легкие Петербурга — городской парк «Тучков буян», участникам очередного международного конкурса было предложено «переосмыслить бетонные основания нереализованных проектов — более 60% участка занято бетонными фундаментами будущих зданий». Это то, что не убрало за собой управделами — свайное поле судебных и жилых зданий, работы по которым, согласно данным сайта госзакупок, продолжались и оплачивались еще почти год после заявленного президентом прекращения строительства (освоено 4,6 млрд).

На сам парк отведено 9,9 га. Из них 6,1 — это бетон, свайное поле и кровля подземной парковки. Еще 2,38 га вычитается на дорожно-тропиночную сеть и входные зоны, некие многофункциональные, а также технические и обслуживающие площадки, а также «игровые площадки для всех возрастов». Кроме того, 0,6 га отводится для «новых зданий и сооружений» (с оговоренной возможностью увеличить их общую площадь более чем на 20%, представив обоснование).

То есть территории, пригодной для произрастания высокоствольных деревьев, остается всего 0,8 га.

Что не помешало финалистам конкурса представить впечатляющие картинки, отвечающие заданному техзаданием требованию — отвести под «массивы и рощи» 30–60% территории.

Проект-победитель. Иллюстрация: «Студия-44» и West 8

Собственно техзадание, полное невнятиц и противоречий, изобилующее пустозвонными речевыми оборотами, и определило удручающий результат конкурса.

Проект консорциума-победителя позиционирует свою работу как «романтический парк» — «парк для долгих прогулок и наблюдений за рассветами и закатами, за сменой сезонов и настроений, за водными отражениями, бликами солнца и луны». Такие наблюдения как будто могут волшебным образом совершаться одномоментно, если судить по одной из презентационных картинок: по Неве идет лед, но мосты разведены и буйно зеленеют деревья, под которыми сидят люди, не боясь отморозить попы на каменных ступенях амфитеатра.

Проектом предлагается соорудить четыре насыпных холма и организовать «два уровня тропиночной сети: верхний соединяет через мосты объекты парка, нижний проходит у подножия холмов, иногда поднимаясь на них». Внутри холмов запланированы некие «парковые функции» — например, павильон «Грот» с выставочным залом карельской геологии и кафе. В оранжерее обещают представить «разные микроклиматы — тропический, черноморский, средиземноморский и микроклимат Каспийского моря». В западной части парка — сад камней. На границе по проспекту Добролюбова — колоннада. С улицы Сперанского — зеленый лабиринт и фруктовый сад. Территория вокруг СК «Юбилейный» отводится под скейт-парк и спортивные площадки. У набережной будут две детские площадки, а также амфитеатр на набережной «Поцелуй Невы» — с плавающей сценой на воде.

Большая зона перед театром Эйфмана представлена как «Театральная площадь» — «пространство для театральных и художественных постановок под открытым небом». Можно ожидать, что последние две локации предполагают расширение экспансии маэстро Эйфмана. Во всяком случае, закадровый голос в презентационном ролике обещает исключительно балетные представления: «на плавучей сцене можно будет смотреть вдохновляющие спектакли русского балета», а на площади перед театром Эйфмана «посетители парка могут наблюдать танцевальные представления».

Примечательно, что при этом само строящееся здание Театра танца рассматривалось членами международного жюри как самая болезненная проблема. В отчете первого заседания жюри, подписанном представителем Международного союза архитекторов Штефаном Ротцлером, утверждалось, что строительство театра Эйфмана вызвало «более продолжительную дискуссию», чем все остальное техническое задание. Однако в итоге «стало очевидно, что остановить его невозможно по причинам высшего порядка».

Ведь здание театра (проект команды Сергея Чобана, каким он был в составе Судебного квартала) остается на том же месте и в том же решении, что предусматривались совсем для иного контекста. Но после отказа от строительства судейских зданий оно будет стоять боковым фасадом к открывшейся панораме Невы. Член жюри Юрий Земцов говорит, что настаивал и просил отразить в протоколе его мнение: театр должен быть частью концепции, парк с ним не сосуществует и что сам Чобан считает необходимым определить теперь иное место для театра. Но на это нужно время — а «на самом верху» тогда желали огласить победителя конкурса в июне, на Петербургском экономическом форуме. Коронавирус отменил форум, но не «причины высшего порядка».

За бортом техзадания оказалась и судьба памятника федерального значения «Тучков буян». Управление делами президента, так и не придумав нового назначения для этого здания бывших пеньковых складов, вернуло его Петербургу в мае нынешнего года. Главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев допускает, что по пеньковым складам может быть сформулировано свое техзадание и проведен отдельный конкурс.

В целом конкурс концепций (организаторы — правительство Петербурга и Фонд ДОМ.РФ, оператор конкурса — КБ «Стрелка») показал абсолютное пренебрежение устроителей к логике градостроительного развития Петербурга и выдающейся ценности этой территории — ведь не только у нас, но, пожалуй, и во всей Европе не найдешь такого неосвоенного места в сердце исторического города. Оно должно было бы стать местом приложения выдающихся достижений творческой мысли, градостроительного мышления, а рискует стать убогой площадкой с эклектичным набором второсортных фишечек. При этом декларируется, что новый парк будет привлекать 7–8 млн человек в год (Петергоф ежегодно посещает 5–6 млн).

Проект-победитель. Иллюстрация: «Студия-44» и West 8

Собственно, в составе жюри выдающихся градостроителей и не было — все больше ландшафтные архитекторы и ботаники.

Ну и финальный аккорд этой долгоиграющей абсурдной истории — Петербург провел конкурс концепций для территории, которая ему не принадлежит. Земля эта по-прежнему в ведении федералов — Управделами президента. Как пояснил на пресс-конференции вице-губернатор Николай Линченко, еще только предстоит разделить имеющийся участок, выделив и передав городу часть, остающуюся от Театра танца с парковкой и инженерно-технологическим блоком (их строительство ведет Управделами).

Господин Линченко выразил надежду, что процесс передачи городу территории удастся «запараллелить» с проектированием парка: «Чтобы в момент получения территории иметь либо проект, либо возможность зайти в экспертизу». По оптимистическим прогнозам чиновника, Петербург может получить свой участок в 2021 году.

«Если удастся оперативно решить юридические вопросы, связанные с участком, получить полноценную территорию, мы рассчитываем, что проект удастся реализовать к 2024 году», — заключает Николай Линченко.

На вопрос об источниках финансирования проекта парка «Тучков буян» (его реализация оценивается в шесть миллиардов рублей) господин Линченко не ответил.