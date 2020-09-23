Протесты в Беларуси, день 46. Что происходит?

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№ 104 от 23 сентября 2020

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ОНЛАЙНОбновлено 5 минут назад

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Политика139

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Счета ИТ-компании PandaDoc разблокировали

Счета ИТ-компании PandaDoc разблокировали — с них сняли аресты, которые были наложены в связи с делом четырех сотрудников фирмы, задержанных в начале сентября. Об этом «Новой газете» сообщил сооснователь PandaDoc Микита Микадо и адвокат компании Антон Гашинский.

Микадо добавил, что теперь компания может выплатить зарплаты всем сотрудникам, которые все еще остаются в Беларуси: «Тем не менее, нашим главным приоритетом стоит освобождение арестованных сотрудников».

2 сентября четыре сотрудника PandaDoc — главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер по продукту Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап — были арестованы на два месяца по подозрению в хищении в особо крупном размере (107 тысяч белорусских рублей) из бюджета.

10 сентября PandaDoc выпустила заявление, где среди прочего сообщила, что счета организации заблокированы, из-за чего они не могут выплатить зарплату более чем 250 сотрудникам.

11 сентября всем четверым задержанным было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 статьи 209, хотя ранее речь шла о ч. 4 ст. 210).

Сотрудники компании заявили о своей невиновности и категорически отвергли предъявленное обвинение.

Теги:
лукашенко, протесты, беларусь
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