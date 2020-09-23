Материалы
Рубрики
Темы
- Главные тексты недели4 материала
- Беларусь. Письма в поддержку протестующих4 материала
- Навальный отравлен «Новичком»: что за яд?5 материалов
Свежий выпуск
№ 104 от 23 сентября 2020Читать номер
Сюжеты
Обложка дня. Спецвыпуск «Приемный покой»
Государство не признает гибель сотен врачей от COVID накануне второй волны пандемии. Дело в идеологии, а не только в «экономии» на выплатах пособий
Общество354
«Новая газета»редакция
354
В списке памяти погибших от коронавируса медиков более 685 человек. Офииальные цифры Минздрава — 40. То есть государство «сэкономило» 1,7 миллиарда рублей на выплатах семьям погибших при исполнении своего долга врачей.
В этом номере мы:
- рассказываем, как власти меняли свой подход к жертвам среди медмперсонала во время пандемии, хотя таких потерь можно было избежать,
- считаем, что дело не только в циничной «экономии», но и в идеологии — победа над COVID должна состяться не со слезами на глазах,
- публикуем истории 11 врачей, которые больше не вернулись домой с передовой войны против коронавируса. Каждый час — новая история.
- Анонсируем акции протеста медиков, которым до сих пор не выплатили обещанные выплаты. Они пройдут в разных регионах России.
Этот материал вышел благодаря поддержке соучастников
Соучастники – это читатели, которые помогают нам заниматься независимой журналистикой в России.
Вы считаете, что материалы на такие важные темы должны появляться чаще? Тогда поддержите нас ежемесячными взносами (если еще этого не делаете). Мы работаем только на вас и хотим зависеть только от вас – наших читателей.
Вы считаете, что материалы на такие важные темы должны появляться чаще? Тогда поддержите нас ежемесячными взносами (если еще этого не делаете). Мы работаем только на вас и хотим зависеть только от вас – наших читателей.
Топ 6
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником