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Истории врачей, погибших от COVID-19. Спецвыпуск «Приемный покой»

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№ 104 от 23 сентября 2020

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При поддержке соучастников

Обложка дня. Спецвыпуск «Приемный покой»

Государство не признает гибель сотен врачей от COVID накануне второй волны пандемии. Дело в идеологии, а не только в «экономии» на выплатах пособий

Общество354

354
 

В списке памяти погибших от коронавируса медиков более 685 человек. Офииальные цифры Минздрава — 40. То есть государство «сэкономило» 1,7 миллиарда рублей на выплатах семьям погибших при исполнении своего долга врачей. 

Так сегодня выглядит свежий номер «Новой газеты»

В этом номере мы:

  • рассказываем, как власти меняли свой подход к жертвам среди медмперсонала во время пандемии, хотя таких потерь можно было избежать,
  • считаем, что дело не только в циничной «экономии», но и в идеологии — победа над COVID должна состяться не со слезами на глазах,
  • публикуем истории 11 врачей, которые больше не вернулись домой с передовой войны против коронавируса. Каждый час — новая история.
  • Анонсируем акции протеста медиков, которым до сих пор не выплатили обещанные выплаты. Они пройдут в разных регионах России.

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Теги:
обложка дня, медики, врачи, средства индивидуальной защиты, медицина, обложка

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