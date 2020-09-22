Курс рубля к шляпе

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая»

Причуды экономики: если в шляпу нищего бросить 10-рублевую монету, то его благосостояние увеличится только на 9 рублей. Почему? А потому, что монета, пока летит, обесценивается.

Все уже привыкли к тому, что деньги обесцениваются на лету. По случаю пандемии государство побросало какую-то мелочь в шляпы бедных людей, но это не спасло от роста «численности населения с доходами ниже прожиточного минимума». Так казенно сообщает Росстат. Слов «бедные» и «нищие» в официальных документах не употребляют. У нас вообще этих слов стесняются. Скоро и спектакль «Бедные люди» будет идти с поправленным названием «Малообеспеченные слои населения».

Что же конкретно поведал Росстат? Та самая численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума во втором квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года возросла на 1,3 миллиона человек и достигла 19,9 миллиона. В переводе на бытовой язык малообеспеченных нищих стало больше. Хорошо обеспеченных нищих, видимо, никто не считал. У нас считают только самых бедных и самых богатых.

Список ста самых богатых чиновников и депутатов опубликовал журнал Forbes. Что-то очень уж разбогатели в трудное для страны время эти товарищи. Какой-нибудь дядя Вася со среднероссийской зарплатой нервно курит в сторонке. Нервно — не потому, что его так уж волнуют эти оглашенные суммы доходов, а потому, что на курево обещают резко повысить цены.

Покупательная способность россиян падает — далеко не каждый может купить себе «Краковскую» колбасу, водительские права или диплом. И если вы услышите, что у некоего Виктора Воробьева из Чувашии аж три диплома, то примите к сведению, что он все-таки депутат. Не Госдумы — там у депутатов по две диссертации, а скромного Новочебоксарского горсобрания.

Прокуратура и суд долго разбирались с его дипломами. Оказалось, что первый диплом — поддельный. В московском машиностроительном вузе Воробьев не учился. Но благодаря этому липовому документу депутат-единоросс поступил в два вуза (в Чувашский госуниверситет и Нижегородскую академию МВД РФ) и получил еще два диплома. Читатели интернет-газеты «Правда ПФО», рассказавшей эту историю, бурно откликнулись на публикацию: «В Госсовете и горсобрании все с купленными дипломами сидят. Дипломы покупали все, кому не лень. И себе прикупали, и женам. А сейчас детям покупают».

Ну детям — это вряд ли. Дети способны сами написать и защитить дипломную работу. Разве что вручить сыну корочку ритуально, в день защиты. Защитил диплом — получи второй в подарок.

Чувашия — бедная… нет, проявим корректность, малообеспеченная республика. Вечной нехваткой денег, а также замечательной картошкой она похожа на Беларусь. Здешнее правительство, как и белорусское, не прочь взять очередной кредит. И чуть не взяло 1 миллиард 150 миллионов рублей, так необходимых для обслуживания государственного долга, но на днях передумало лезть в долговую ловушку и сообщило об этом на сайте госзакупок. Кто тут умеет считать деньги, подсядьте поближе. Сколько мы в этот раз даем Беларуси по слезной просьбе Лукашенко? Полтора миллиарда. И не рублей, а долларов. Что было бы, если от этого вагона денег отцепили маленькую тележку для Чувашии? В Минске могли бы и не заметить, а в Чебоксарах тележку встречали бы с цветами. Деньги на цветы собрали бы с родителей школьников — те все равно уже не понимают, на что с них то и дело собирают дань. Так, к новому учебному году в некоторых здешних школах взялись собирать деньги на борьбу с коронавирусом. Понятно, купюры предлагалось отсчитывать в перчатках.

Нет, Москва не оставляет проблемы приволжской республики совсем уж без внимания. Например, в правительстве России узнали, что чебоксарские троллейбусы изношены более чем на 80 процентов и не украшают собой Президентский бульвар, который из-за этой дребезжащей рухляди хочется переименовать обратно в улицу Урицкого Моисея Соломоновича. И помощь из федерального центра была оказана. Мало того что региону выделили деньги на покупку 68 новых троллейбусов — еще и подарили 8 списанных московских 2012–2013 годов выпуска. Обрадованным чувашским транспортникам осталось только как-то доставить эти столичные троллейбусы в Чебоксары, что весьма недешево. Можно, наверное, перегнать их своим ходом, но далековато тянуть провода.

Бедные регионы, бедные граждане… Бедное наше правительство уже и не знает, как закончить борьбу с бедностью, в которую оно так неосмотрительно втянулось. Как известно, снижение уровня бедности в два раза, намечавшееся к 2024 году, отложено на 2030 год. Но похоже, что затянувшаяся борьба прекратится раньше. Ввиду примирения сторон.