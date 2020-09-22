Вудсток по-русски

Группа «Нупогоди» — детский музыкальный театр «Домисолька». Фото: Арден Аркман, для «Новой»

На первый взгляд сравнение некорректно. Где Джими Хендрикс и Дженис Джоплин, а где хард-роковые группы, выступавшие в эти выходные в Зеленом театре ВДНХ?

На самом деле все правильно. «Моя задача, — объясняет Игорь Сандлер, организатор фестиваля Russian Woodstock, — была в том, чтобы дать возможность выступить молодым неизвестным музыкантам на большой сцене. В 1969 году выступала масса групп, которых вообще никто не знал, и далеко не все из них впоследствии стали звездами. Но это не важно, важен дух, энергия рок-н-ролла».

Группа RockHotDog. Фото: Арден Аркман, для «Новой»

Два дня длился фестиваль на ВДНХ. Играли не только начинающие, но и вполне себе маститые музыканты. Плюс гости из Ирландии, США, Испании, Японии, Болгарии. Но и наши пели в основном по-английски, на языке основателей жанра. Собственно, то, чем занимается Сандлер в своем фонде поддержки молодых музыкантов, — это вообще не столько про тексты и подтексты, сколько про умение играть так, чтобы зал стоял на ушах.

Зал, кстати, полупустой, но это не потому, что у нас больше не любят рок. Коронавирусные ограничения делают свое дело.

Впрочем, маски разноцветные, с символикой, это вполне по-рокерски. Фестиваль и посвящен в этом году врачам, которые спасают нас от ковида. Врачам отправили несколько тысяч пригласительных. Все логично, это главная тема.

Хор кафедры эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры. Фото: Арден Аркман, для «Новой»

Сначала выступали взрослые, потом дети — и это отдельное шоу. Мы часто видим по телевизору детей, поющих эстрадные песенки в разного рода конкурсах. Кто-то ориентируется на рэп-исполнителей, кто-то на откровенную попсу, а вот подросток, извлекающий из гитары мощное блюзовое соло, — зрелище экзотическое. Ориентируются не на Тимоти, а на Хендрикса. Не самый плохой пример для подражания…