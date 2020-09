Переводчики денег

Откуда информация у журналистов и что это за документы

К журналистам попали секретные файлы подразделений министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями и финансированием терроризма — FinCEN. Это подразделение собирает данные обо всех подозрительных транзакциях американских банков, а также зарубежных кредитных организаций, которые в них обслуживаются. В 2017 году документы оказались в распоряжении издания BuzzFeed News, которое привлекло к их изучению Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и в том числе российского партнера — издание «Важные истории». Предполагается, что документы журналистам передала бывшая высокопоставленная сотрудница FinCEN Натали Эдвардс, которую судят за передачу данных не названному изданию.

Ротенберг и произведения искусства

Согласно данным утечки, российский олигарх Аркадий Ротенберг мог использовать Barclays Bank в Лондоне для обхода санкций, наложенных на него в 2014 году Европейским союзом и США.

В документах идет речь о компании Advantage Alliance, которой, предположительно, мог владеть Аркадий Ротенберг. И ранее упоминавшейся в связи с покупкой дорогих произведений искусства. В Сенате США утверждали, что бизнесмены через дилера заключали сделки на рынке произведений искусства, так как он не попадает под действия закона об отмывании денег.

Речь шла о покупке десяти картин и антиквариата на 18 миллионов долларов. Среди покупок — картина Рене Магритта La Poitrine за 7,5 миллиона долларов, а также полотна Жоржа Брака и Марка Шагала. Из документов FinCEN следует, что с 2012 по 2016 год компания провела транзакций на 60 миллионов фунтов стерлингов, но часть из них прошла до введения персональных санкций в отношении Ротенберга.

Виолончелист Ролдугин

Сергей Ролдугин. Фото: РИА Новости

В документах FinCEN упоминается и виолончелист Сергей Ролдугин, который стал широко известен после публикации «Панамского архива» о владельцах офшорных компаний со всего мира. В нем говорилось о связи виолончелиста с несколькими офшорами, в которые поступали деньги от российских бизнесменов и госбанков. В новой утечке — данные о переводе в 2010 году 830 тыс. долларов в адрес компании Sandalwood Continental, связанной с Ролдугиным, от кипрской Dulston Ventures. Последнюю ассоциируют со структурами «Севергрупп» Алексея Мордашова. Основанием для платежа по этой транзакции указывалось продление договора займа.

Усманов и Юмашев

В поле зрения минфина США попали также транзакции компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов, принадлежащей миллиардеру Алишеру Усманову. Как следует из документов,

6 млн долларов от этой компании за некие услуги получил советник президента России на общественных началах Валентин Юмашев.

Ранее он возглавлял администрацию Бориса Ельцина и женат на его дочери Татьяне Дьяченко. Какие именно услуги были оплачены, не уточняется.

Валентин Юмашев и Алишер Усманов. Фото: РИА Новости

Кузен президента и Дерипаска

По данным изданий Focus и Deutsche Welle, в утечке также упоминались транзакции компаний, связанных с двоюродным братом Владимира Путина Игорем Путиным, компании «Сургутнефтегаза» и платежи компаний, связанных с Олегом Дерипаской. По данным изданий, переводы денег «Сургутнефтегаза» на общую сумму в 430 млн долларов проводились уже после введения санкций, а транзакции, связанные с бизнесом Дерипаски, осуществлялись также несмотря на ограничительные меры, введенные против бизнесмена. Часть этих платежей ранее уже упоминались в связи с расследованием о подозрительных операциях Deutsche Bank в котором обслуживался эстонский филиал Danske Bank, куда поступали деньги из России и стран СНГ.

Бывший вице-мэр и брат губернатора Подмосковья

Миллион долларов «за консультации», согласно файлам утечки, получил бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе. Эти деньги в 2015 году перевела компания BEM Global Corp девелопера и бывшего совладельца сети «Теремок» Романа Фукса. Чиновник, работая в мэрии, курировал в том числе строительство в Москва-Сити, где компания получила два участка под застройку. Фукс с октября 2019 года в международном розыске по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

В качестве подозрительных в документах упоминались и транзакции сингапурской компании RSC Trading Pte. Ltd, которую связывают с братом губернатора Московской области Андрея Воробьева. Платежи в 17,6 миллиона долларов, переведенные с участием этой компании, назывались в документах как «не имеющие четких коммерческих целей». Фирма принадлежит корейцу Риму Хосупу, который руководит и сингапурской Amereus Group Pte. Ltd Максима Воробьева. По данным «Важных историй», Amereus вложилась в американскую биофармацевтическую Liquidia Technologies Inc., разрабатывающую препараты для лечения легочной артериальной гипертензии и местной послеоперационной боли.

МТС и Газпромбанк

В отчетах о подозрительных транзакциях обнаружились и платежи на 5,3 миллиона долларов одной из крупнейших телекоммуникационных компаний России МТС в адрес офшорной компании, близкой к сыну бывшего министра национальной безопасности Азербайджана. В компании эти платежи объяснили «обычным договором о двустороннем обмене голосовым трафиком».

В документах утечки говорится и о платежах связанных с «Газпромбанком» фирм GPB Mineral Services из ОАЭ и кипрской Antates Investments на 6 миллионов долларов в конце 2013-го — начале 2014 года. Деньги поступили в адрес компании TRP Management c Британских Виргинских островов, которая в свою очередь перевела полтора миллиона на личный счет одного из его топ-менеджеров банка Игоря Русанова. GPB Mineral входит в GPB Global Resources, проектом которой было совместное предприятие «Газпромбанка» и венесуэльской государственной нефтяной компании.

В документах удалось найти транзакции компаний и людей, связанных с одной из крупнейших преступных групп России, которая специализировалась на незаконных финансовых операциях.