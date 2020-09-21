Изобрести правила для колеса

Министерство транспорта разработало поправки к правилам дорожного движения, которые коснутся самокатов, скейтов, сигвеев, лонгбордов, моноколес и других подобных средств передвижения. Мы поговорили с людьми, которые постоянно ездят на них в больших городах, о том, изменят ли что-то новые правила.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В новом законопроекте вводится термин «Средство индивидуальной мобильности» (СИМ) — устройство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) и (или) мускульной энергии человека, за исключением велосипедов и инвалидных колясок». И на том спасибо!

Все это значит, что ваш семилетний сын на роликах или вы, решивший взять в центре города на прокат электросамокат, больше не пешеходы, а пользователи СИМ. И должны подчинятся новым правилам дорожного движения. Правда, пока не совсем ясно, как будут наказывать за их нарушение. Соответствующих норм в Кодексе РФ об административных нарушениях нет.

Законопроект направлен в аналитический центр при правительстве РФ и ожидает заключения профильных рабочих групп.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ и председатель общественного совета Минтранса Михаил Блинкин комментирует: «Проблема средств микромобильности действительно существует, она не надумана. Количество пользователей такими средствами передвижения особенно среди молодежи в больших городах постоянно растет. Некоторые могут развивать скорость до 50 км/ч, и это на тротуаре. Выпускать их на автомобильную дорогу очень опасно, но и их передвижение среди пешеходов должно как-то регулироваться. Мы находимся сейчас на стадии активного обсуждения и доработки законопроекта, ко мне постоянно поступают письма от заинтересованной общественности с различными предложениями. Безусловно, какое-то решение будет найдено с учетом мирового опыта в этом вопросе. Вряд ли это будут водительские права для пользователей скейтбордов и самокатов. Но какое-то разумное регулирование в новых реалиях необходимо, и мы готовы к открытому обсуждению».

«Новая газета» поговорила с постоянными пользователями средств индивидуальной мобильности в больших городах, чтобы выяснить, как они передвигаются в условиях отсутствия правил, почему предпочитают такой способ общественному транспорту или личному автомобилю и что думают о грядущих изменениях.

Маргарита,

Москва, ездит на электосамокате: «Правила как правила, ничего такого в них не вижу. Единственное, чего не хватает, — нормальных дорожек. Во многих местах при пересечении тротуара и обычной дороги остались не плавные съезды, а высокие бордюры. Я много езжу на электросамокате, опыт — больше 500 км по Москве. Очень удобно передвигаться в пределах семи километров от дома. На такое расстояние хватает обычного аккумулятора, а я купила более емкий, он держит в два раза дольше. Такой способ передвижения самый быстрый, потому что не надо ждать автобус или искать парковку. От моего дома до экономического факультета МГУ на метро 50 минут, на машине — от получаса и до бесконечности, а на самокате — полтора часа, но можно было бы и за час доехать, если бы не кривые дороги, бордюры и переходы. Конфликтов с пешеходами или водителями у меня не было. В центре города только есть люди, арендующие самокаты в первый раз и едущие по кривым траекториям».

Николай,

Нижний Новгород, ездит на лонгборде: «Город расположен на холмах, поэтому много интересных маршрутов. Катаюсь лет семь или восемь. Как для развлечения, так и с целью передвижения, например, в офис. Мои поездки ограничиваются центром, поэтому быстрее встать на доску и долететь. Если что, можно с ней и в общественный транспорт, если нужно через мост, например (город расположен на двух реках). Инфраструктуры толком нет. Велодорожки в городе есть, но часть их замощена брусчаткой — по ней очень неудобно ездить. В этом году стали массово делать съезды для маломобильных групп населения, стало чуть лучше. С пешеходами конфликтов не было, с водителями время от времени возникают. Хотя культура вождения растет, чему, видимо, способствует распространение самокатов, в том числе с электроприводом. Но знание ПДД — это обязательно, иначе никак. Сам езжу по правилам, стараюсь не создавать препятствий. Бывали эксцессы с автомобилистами, некоторые даже бросают автомобиль посреди улицы и выходят разбираться. До рукоприкладства дело не доходило. Про изменения в правилах могу как пешеход сказать, что на тротуаре напрягают самокаты и подобные им средства передвижения. Некоторые велосипедисты тоже любят по тротуарам. У нас в городе тротуары достаточно узкие, бывает людям негде разойтись. Но если нет велодорожек, то деваться некуда. Главное — взаимное уважение участников движения друг к другу, а с этим пока не очень».

Екатерина,

Санкт-Петербург, ездит на самокате: «Как купила больше двух лет назад, так стала ездить на работу и с работы. Сейчас мне удобно. Путь до работы лежит через широкие пешеходные дорожки, не слишком популярные у народа. На дорогу бы не сунулась, вот там страшно. И там, где узкие тротуары, неудобно и тоже опасно. Когда работала в другом месте, то на самокате до метро было быстрее, чем на такси или автобусе, так как транспорту мешала утренняя пробка. Ну и полезно для здоровья — все-таки движение. А еще самокат — это удобно, можно и в метро, и на работе легко убирается. Один раз только мы не поделили дорогу с велосипедистом. Ошибка общая, встретились на перпендикулярных дорогах. Не конфликт, но немного походила хромая. С пешеходами и автомобилистами случаев не было, я стараюсь аккуратно ездить. Хотя те, кто ставит авто на съездах с дорожек, раздражают».